РФС и страны Африки планируют товарищеские турниры, турне, помощь в обучении специалистов и развитии инфраструктуры

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Конфедерация африканского футбола товарищеские матчи (сборные) Футбол

РФС планирует сотрудничать со странами Африки.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, на саммите Россия – Африка, который проходит в Санкт-Петербурге, представители РФС и футбольных федераций африканских стран обсудили различные меры по наращиванию сотрудничества.

В рамках укрепления связей планируется проводить товарищеские матчи, предсезонные турниры с призовыми фондами и освещением в медиа, а также организовывать турне для детских и юношеских команд.

Также было предложено обучение специалистов по программам, отвечающим стандартам ФИФА и УЕФА, помощь в развитии пляжного футбола и футзала, а также в совершенствовании инфраструктуры.

Кроме того, планируется развитие в африканских странах цифровизированной статистики и системы скаутинга на базе компании RuStat.

Ранее сообщалось о подписании меморандума о сотрудничестве РФС и Федерации футбола Мавритании.

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4 комментария

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Ебздрогыч
Тем, кто радуется развитию связей с Африкой, очень рекомендую посмотреть фильм Вити Кравченко как умер футбол в провинции. Футбола как такового нет за Уралом, вторая лига - это копание мертвецов в песочнице. Но в России всегда было принято уделять внимание внешним связям, понтонуться перед гостями, сотрудничать с ними. А свои? Свои, крестьяне облезлые, как-нибудь сами разберутся
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Roman Araslanov
Очередной прорывок
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Mechel**
Докатились, позорники))
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fbd
А в чем от всего этого профит для российского футбола? Вот хоть плюс есть?
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