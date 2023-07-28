РФС и страны Африки планируют товарищеские турниры, турне, помощь в обучении специалистов и развитии инфраструктуры

РФС планирует сотрудничать со странами Африки.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, на саммите Россия – Африка, который проходит в Санкт-Петербурге, представители и футбольных федераций африканских стран обсудили различные меры по наращиванию сотрудничества.

В рамках укрепления связей планируется проводить товарищеские матчи, предсезонные турниры с призовыми фондами и освещением в медиа, а также организовывать турне для детских и юношеских команд.

Также было предложено обучение специалистов по программам, отвечающим стандартам ФИФА и УЕФА, помощь в развитии пляжного футбола и футзала, а также в совершенствовании инфраструктуры.

Кроме того, планируется развитие в африканских странах цифровизированной статистики и системы скаутинга на базе компании RuStat.

Ранее сообщалось о подписании меморандума о сотрудничестве РФС и Федерации футбола Мавритании.