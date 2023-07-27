РФС и Федерация футбола Мавритании подписали меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает товарищеские матчи

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов сборная Мавритании Футбол

РФС подписал соглашение о сотрудничестве с Федерацией футбола Мавритании.

Документ подписали генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и первый вице-президент Федерации футбола Мавритании Азиз Бугурбал. Их встреча состоялась в рамках саммита Россия – Африка, который проходит в Санкт-Петербурге.

Сотрудничество футбольных федераций будет включать обмен опытом в области программ развития мужского и женского футбола, футзала, футбола для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вопросах менеджмента и маркетинга, а также программ обучения, спортивной медицины и инфраструктуры.

Соглашение также предусматривает возможность проведения товарищеских матчей мужских и женских сборных, а также матчи между юношескими и молодежными командами России и Мавритании.

«Этот документ – первый шаг, который определяет основные направления нашего сотрудничества.

В первую очередь мы будем взаимодействовать с коллегами в сфере подготовки тренеров, судей и иных специалистов, востребованных в футболе. В перспективе возможно сотрудничество в области экипировки, инвентаря, футбольных полей, которые необходимы для развития мавританского футбола.

Сегодня не стоял вопрос о конкретной дате проведения товарищеского матча, но это один из возможных элементов реализации данного соглашения в будущем», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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25 комментариев

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Kanan Jarrus
надеюсь, мавританской стороной предоставлены гарантии того, что никто из российской сборной не будет съеден или продан в рабство, союзники все-таки
+21
-1
+20
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Роман
ахаха
+17
0
+17
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noti22
Это уже гойда, или ещё нет?
+14
-1
+13
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Прицел Заболотного
Пул соперников растет
+8
-1
+7
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fidgety_heart
Нормальный спарринг-партнер, в самый раз для таких изгоев как мы
+6
0
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Назар Игорь
Как говорится "Пошло-поехало", теперь все 19 африканских участника саммита встанут в очередь на матчи с Россией. Все расходы (а это кругленькие суммы) конечно берëт на себя российская сторона. А финансирование детского и юношеского футбола, и без того нищенское, ещё урежут.
+6
0
+6
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Олег Мохов
Ответ noti22
Это уже гойда, или ещё нет?
это прорыв без раскачки
+5
0
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Домоседов
От этого союза УЕФА и ФИФА содрогнутся
+4
0
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Пикачу82
Вот сейчас самое время провести перезагрузку всей гнилой и неправильной системы российского футбола, начать все с чистого листа и развиваться в правильном направлении, выстроить правильную систему и развивать детский футбол, массовый спорт... Но вместо этого РФС занимается полной херней, клубы не думают даже соскакивать с бюджета и зазвиваться...
+4
0
+4
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ivanfedorov8888
возможно зенит сможет выйти из группы в африканской лиги европы
+4
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Максим Черкашин
Хорошее государство, одна асвальтированная дорога на всю страну.😎
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Любезный Коссутий
Валера, увольняйся)) пусть Мостовой тренирует
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psycho
пошла вода горячая
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Philip Marlowe
Торжественное начало товарищеского матча двух футбольных грандов в Нуакшоте проведет лично Пригожин, который с триумфом прибудет туда из Центральноафриканской Республики на верблюде.
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Дмитрий Чидакин
Это новый уровень
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Евгений Дмитриченко
Будни сверхдержавы
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f0mk4
Это рывок или уже прорыв?
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андрэ
а почему только футбол, что зря Роме грамоту вчера вручили? В хоккей тоже надо опытом обменяться
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Заборостроитель
Внезапно, повод для гордости появился.
Сомали поблагодарили народ, т.е россиян.
Я помог им с приближением выправления экономики🤣
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Nick Crosier
У Валеры скоро тур по Африке намечается.
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.ru
вот интересно, они там в РФС просто пальцем в глобус торкают или по списку проходятся...
если последнее то ждём соглашения о сотрудничестве с Маврикием...
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Ковид 07.10.52
Ура! Спасибо типам из одного города за могучее развитие футбола Мавритании! Забыли им про фан-айди рассказать...для полноты ощущений...
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Олег Мохов
Выкуси УЕФА.
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Rocco777
Ответ Назар Игорь
Как говорится "Пошло-поехало", теперь все 19 африканских участника саммита встанут в очередь на матчи с Россией. Все расходы (а это кругленькие суммы) конечно берëт на себя российская сторона. А финансирование детского и юношеского футбола, и без того нищенское, ещё урежут.
а может РФ сразу выступать в кубке Африке ?
0
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