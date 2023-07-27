РФС и Федерация футбола Мавритании подписали меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает товарищеские матчи

РФС подписал соглашение о сотрудничестве с Федерацией футбола Мавритании.

Документ подписали генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и первый вице-президент Федерации футбола Мавритании Азиз Бугурбал. Их встреча состоялась в рамках саммита Россия – Африка, который проходит в Санкт-Петербурге.

Сотрудничество футбольных федераций будет включать обмен опытом в области программ развития мужского и женского футбола, футзала, футбола для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вопросах менеджмента и маркетинга, а также программ обучения, спортивной медицины и инфраструктуры.

Соглашение также предусматривает возможность проведения товарищеских матчей мужских и женских сборных, а также матчи между юношескими и молодежными командами России и Мавритании.

«Этот документ – первый шаг, который определяет основные направления нашего сотрудничества.

В первую очередь мы будем взаимодействовать с коллегами в сфере подготовки тренеров, судей и иных специалистов, востребованных в футболе. В перспективе возможно сотрудничество в области экипировки, инвентаря, футбольных полей, которые необходимы для развития мавританского футбола.

Сегодня не стоял вопрос о конкретной дате проведения товарищеского матча, но это один из возможных элементов реализации данного соглашения в будущем», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.