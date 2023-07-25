Усэйн Болт о 700 млн евро в год для Мбаппе: «Я готов отменить завершение карьеры ради этой зарплаты»

Усэйн Болт отреагировал на новости о зарплате, которую предлагают Килиану Мбаппе.

Напомним, саудовский « » сделал « » предложение о трансфере нападающего за 300 миллионов евро. Благодаря коммерческим контрактам Мбаппе сможет заработать до 700 миллионов евро в год (около 776 миллионов долларов).

«Я готов отменить завершение карьеры ради этой зарплаты в размере 776 миллионов долларов 🤔», – написал восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике.

Яннис с зарплатой $46 млн в год – «Аль-Хилалю», предлагающему Мбаппе €700 млн за сезон: «Можете меня взять, я похож на Килиана»