Усэйн Болт о 700 млн евро в год для Мбаппе: «Я готов отменить завершение карьеры ради этой зарплаты»
Усэйн Болт отреагировал на новости о зарплате, которую предлагают Килиану Мбаппе.
Напомним, саудовский «Аль-Хилаль» сделал «ПСЖ» предложение о трансфере нападающего за 300 миллионов евро. Благодаря коммерческим контрактам Мбаппе сможет заработать до 700 миллионов евро в год (около 776 миллионов долларов).
«Я готов отменить завершение карьеры ради этой зарплаты в размере 776 миллионов долларов 🤔», – написал восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике.
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