Усэйн Болт о 700 млн евро в год для Мбаппе: «Я готов отменить завершение карьеры ради этой зарплаты»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Усэйн Болт высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Килиан Мбаппе деньги ахахаха Футбол

Усэйн Болт отреагировал на новости о зарплате, которую предлагают Килиану Мбаппе.

Напомним, саудовский «Аль-Хилаль» сделал «ПСЖ» предложение о трансфере нападающего за 300 миллионов евро. Благодаря коммерческим контрактам Мбаппе сможет заработать до 700 миллионов евро в год (около 776 миллионов долларов). 

«Я готов отменить завершение карьеры ради этой зарплаты в размере 776 миллионов долларов 🤔», – написал восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике.

Яннис с зарплатой $46 млн в год – «Аль-Хилалю», предлагающему Мбаппе €700 млн за сезон: «Можете меня взять, я похож на Килиана»

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7 комментариев

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& Co1366
То, что было в 2009г. уже не повторить, вероятно, никогда, ни за какие деньги 💰
+4
0
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Tristan...
Да ты б и собаку...
+5
-1
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EnzoAmatera
Я готов начать карьеру,за такие деньги
+3
-1
+2
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Большой Сэми
Похоже звёзды из разных видов спорта запустили челлендж
+1
-1
0
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QWertY
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Тео. 19
Ответ QWertY
Комментарий удален модератором
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0
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