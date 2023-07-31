Тен Хаг о борьбе за АПЛ: «Такие разговоры себе может позволить только «Сити» – у них 5 побед за 6 лет. Но все эры когда-то заканчиваются»

Эрик тен Хаг высказался о шансах «Ман Юнайтед» на борьбу с «Ман Сити» в новом сезоне.

– Когда вы пришли, « » отставал от «Сити» на 35 очков. По итогам прошлого сезона отставание сократилось до 14 баллов. Учитывая осуществленные трансферы, насколько вы уверены в том, что отрыв сократится еще сильнее? Возможно, вы будете бороться за трофей?

– Думаю, не стоит говорить об этом во время предсезонки. Считаю, никто в не может себе позволить такие разговоры – может, только « », который выиграл АПЛ пять раз за последние шесть лет.

Любой другой клуб должен бороться за топ-4. Сначала нужно туда попасть. После этого можно нацелиться на топ-2. Возможно, после этого появится возможность бороться за трофей, но о таком достижении мы пока не говорим.

Все эры когда-то заканчиваются. Думаю, мы доказали, что можем выигрывать у «Ман Сити» (в январе «МЮ» победил на «Олд Траффорд» со счетом 2:1 – Sports.ru), но нужно делать это каждый день. Пока нам предстоит пройти путь. «Сити» выигрывал свои матчи с куда большей легкостью, чем мы. Это факт.

Но я не хочу говорить о них, потому что это звучит негативно, а я не закладываю такой смысл. Я хочу говорить о нашем проекте. Вполне очевидно, что мы способны побеждать большие команды, «Ман Сити» – в их числе. В этих трех матчах [прошлого сезона] вы увидели, что мы повысили уровень игры против них, – сказал главный тренер «Ман Юнайтед».