Тен Хаг о борьбе за АПЛ: «Такие разговоры себе может позволить только «Сити» – у них 5 побед за 6 лет. Но все эры когда-то заканчиваются»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о шансах «Ман Юнайтед» на борьбу с «Ман Сити» в новом сезоне.

– Когда вы пришли, «Манчестер Юнайтед» отставал от «Сити» на 35 очков. По итогам прошлого сезона отставание сократилось до 14 баллов. Учитывая осуществленные трансферы, насколько вы уверены в том, что отрыв сократится еще сильнее? Возможно, вы будете бороться за трофей?

– Думаю, не стоит говорить об этом во время предсезонки. Считаю, никто в АПЛ не может себе позволить такие разговоры – может, только «Ман Сити», который выиграл АПЛ пять раз за последние шесть лет.

Любой другой клуб должен бороться за топ-4. Сначала нужно туда попасть. После этого можно нацелиться на топ-2. Возможно, после этого появится возможность бороться за трофей, но о таком достижении мы пока не говорим.

Все эры когда-то заканчиваются. Думаю, мы доказали, что можем выигрывать у «Ман Сити» (в январе «МЮ» победил на «Олд Траффорд» со счетом 2:1 – Sports.ru), но нужно делать это каждый день. Пока нам предстоит пройти путь. «Сити» выигрывал свои матчи с куда большей легкостью, чем мы. Это факт.

Но я не хочу говорить о них, потому что это звучит негативно, а я не закладываю такой смысл. Я хочу говорить о нашем проекте. Вполне очевидно, что мы способны побеждать большие команды, «Ман Сити» – в их числе. В этих трех матчах [прошлого сезона] вы увидели, что мы повысили уровень игры против них, – сказал главный тренер «Ман Юнайтед».

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31 комментарий

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NIRVANA
Ответ Erken Ospanov
с таким настроем… эх, МЮ.
Заяви ЭТХ «Мы претенденты на титул», сказали бы, что он сошел с ума. ЭТХ рационально оценивает состояние дел, но и тут нашлись критики
+26
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El_Ilusionista
Ответ zzzeeerrrooo
Обыграть Пепа на дистанции удавалось только Моуриньо и Клоппу всего по одному разу
И Конте в первый сезон, когда он еще не подобрал игроков под себя
+16
0
+16
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zzzeeerrrooo
Обыграть Пепа на дистанции удавалось только Моуриньо и Клоппу всего по одному разу
+14
-1
+13
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Wekil Halylow
Ответ CriminalJoint62
Тен Хаг - молодец, но пока Глейзеры у руля будет очень тяжело.
тен хаг уже потратил 450 миллион что должни сделпт Глейзери тренироват чтолы?
+18
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CriminalJoint62
Тен Хаг - молодец, но пока Глейзеры у руля будет очень тяжело.
+7
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red hikkikomori
Ещё пару лет подождать , Пеп уйдёт-контракт истечет, а Сити расформируют за финансовые махинации)
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Morning Again
Ответ red hikkikomori
Ещё пару лет подождать , Пеп уйдёт-контракт истечет, а Сити расформируют за финансовые махинации)
Ты реально веришь, что Сити расформируют за финансовые махинации?)
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Marcus-light
Ответ zzzeeerrrooo
Обыграть Пепа на дистанции удавалось только Моуриньо и Клоппу всего по одному разу
И Конте
+1
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QWertY
Сити читаки, у них Гвардиола
+1
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Алекс Мелкумян
Ответ zzzeeerrrooo
Обыграть Пепа на дистанции удавалось только Моуриньо и Клоппу всего по одному разу
И Конте
+1
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Hezredow
Ответ Wekil Halylow
тен хаг уже потратил 450 миллион что должни сделпт Глейзери тренироват чтолы?
😁😁😁😁 думаю это так глейзеры дают деньги на трансферах но это кредит
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Hezredow
Ответ zzzeeerrrooo
Обыграть Пепа на дистанции удавалось только Моуриньо и Клоппу всего по одному разу
Но Сулшер зделал эио 😁😁😁🤔🤔
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songbilong
Ответ zzzeeerrrooo
Обыграть Пепа на дистанции удавалось только Моуриньо и Клоппу всего по одному разу
после Моура он дал заднюю так-то
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red hikkikomori
Ответ Morning Again
Ты реально веришь, что Сити расформируют за финансовые махинации?)
Да, после Пепа всплыл Негрейра у Барсы, после Пепа всплывут и схемы Сити)
Не просто так же Пеп только на два года продлился, после новостей о том что на расследование уйдет около 2х лет)
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DolJun
Ответ GuruFutbola
Что?
вербально)
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DolJun
Ответ GuruFutbola
МЮ более великий клуб, чем синебус, имей уважение
извини, но пока только барселону))
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ман сити фейк
Ответ леннорыч-абрамович
Бороться с Сити может позволить себе только Зенит.
по количеству титулов может быть
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Erken Ospanov
Ответ NIRVANA
Заяви ЭТХ «Мы претенденты на титул», сказали бы, что он сошел с ума. ЭТХ рационально оценивает состояние дел, но и тут нашлись критики
Так и нужно заявлять, именно так и не иначе. МЮ потерял ментальность победителей. А если уж совсем серьезно, то МЮ еще далеко как до Марса чтобы долететь до Сити.
Слабое управление, слабый тренер, который ничего серьезного не выиграл, да даже если так, он не дерзкий, «не рвущий», а осторожный и прагматичный. Это не тренер МЮ.
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Marcus-light
Пока Тен Хаагу действительно надо думать не о чемпионстве, а о стабильности. Если бы МЮ провёл концовку сезона, как его середину - можно было бы рассуждать об улучшениях, борьбе за чемпионство. По факту же Сити много очков потерял, Ливерпуль был сам не свой половину сезона, Челси вообще бился в конвульсиях, а Юнайтед в общем и целом не показал класса на уровне стоимости состава.
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хавбек+
Дубайцы прошли футбол, осталось парочку трофеев завернуть и можно выключать игру)
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