Эрик тен Хаг: «МЮ» – единственная команда мира, способная дать «Ман Сити» отпор»
Эрик тен Хаг считает «Манчестер Юнайтед» сложнейшим соперником «Манчестер Сити».
Сегодня его команда уступила в дерби в финале Кубка Англии со счетом 1:2.
«Поздравляю «Ман Сити» с завоеванием трофея. Мы навязали хорошую борьбу, действовали очень организованно. Нас было сложно обыграть, мы оставляли мало свободного пространства лучшей команде мира на данный момент.
После быстрого гола в наши ворота мы отыгрались и являемся, возможно, единственной командой в мире, способной дать отпор «Ман Сити». После раннего гола становится сложно, но в очередной раз можно было увидеть наш менталитет, наш характер. Мы сохраняли спокойствие.
Мы могли обращаться с мячом лучше, я знаю. Но этот шаг будет нашим следующим. Я не думаю, что сегодня нас можно критиковать, мы провели отличный матч, а сезон получился великолепным», – сказал главный тренер «МЮ».
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Тех Хаг видимо сильно рад что не разгром.
Брентфорд и то так не пел, хоть и выиграл у Сити дважды в этом сезоне АПЛ.
2. Во втором тайме полузащиты у МЮ в какой-то момент просто не стало, сольные проходы Стоунза не дадут соврать.
3. "Мы могли обращаться с мячом лучше, я знаю" - говорит Тег Хаг - "ЭТО БУДЕТ СЛЕДУЩИМ ШАГОМ". Ну просто браво, Эрик. Полностью согласен, этих ребят, стоимостью по 60-80млн евро неплохо бы этому обучить)))
4. Сомневаюсь, что большинство болельщиков МЮ согласятся с "великолепием" в виде Кубка Лиги и третьего места в АПЛ с исторической поркой от Ливерпуля в виде 7 безответных голов.
Такое ощущение, что сознание Эрика выдало этот бред от переизбытка эмоций.
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