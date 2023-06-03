Эрик тен Хаг: «МЮ» – единственная команда мира, способная дать «Ман Сити» отпор»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает «Манчестер Юнайтед» сложнейшим соперником «Манчестер Сити».

Сегодня его команда уступила в дерби в финале Кубка Англии со счетом 1:2.

«Поздравляю «Ман Сити» с завоеванием трофея. Мы навязали хорошую борьбу, действовали очень организованно. Нас было сложно обыграть, мы оставляли мало свободного пространства лучшей команде мира на данный момент.

После быстрого гола в наши ворота мы отыгрались и являемся, возможно, единственной командой в мире, способной дать отпор «Ман Сити». После раннего гола становится сложно, но в очередной раз можно было увидеть наш менталитет, наш характер. Мы сохраняли спокойствие.

Мы могли обращаться с мячом лучше, я знаю. Но этот шаг будет нашим следующим. Я не думаю, что сегодня нас можно критиковать, мы провели отличный матч, а сезон получился великолепным», – сказал главный тренер «МЮ».

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54 комментария

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<~Inter~>
Многовато пафоса
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Роналду плачет
Ответ <~Inter~>
Многовато пафоса
после поражения в финале с минимальным счётом))

Тех Хаг видимо сильно рад что не разгром.
Брентфорд и то так не пел, хоть и выиграл у Сити дважды в этом сезоне АПЛ.
+48
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Alisher Ergashev
мечтатель
+17
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Ебздрогыч
Интер через неделю: подержите мое пиво!
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TravenS
Анекдот дня)
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llolishe
После 6-3 на Этихаде такое говорить-Тен Хааг сам себя закапывает
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shiko101
Ответ Роналду плачет
после поражения в финале с минимальным счётом)) Тех Хаг видимо сильно рад что не разгром. Брентфорд и то так не пел, хоть и выиграл у Сити дважды в этом сезоне АПЛ.
100 процентов. После финального свистка было написано на его лице удовлетворение. Боялся , что ’ Сити " порвет их на глазах всего мира .
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tankstar
1. Отыгрались вы благодаря пенальти, который мог быть и не назначен другим рефери(правило "руки, находящейся в естественном положении" я так понимаю каждый трактует по-разному).
2. Во втором тайме полузащиты у МЮ в какой-то момент просто не стало, сольные проходы Стоунза не дадут соврать.
3. "Мы могли обращаться с мячом лучше, я знаю" - говорит Тег Хаг - "ЭТО БУДЕТ СЛЕДУЩИМ ШАГОМ". Ну просто браво, Эрик. Полностью согласен, этих ребят, стоимостью по 60-80млн евро неплохо бы этому обучить)))
4. Сомневаюсь, что большинство болельщиков МЮ согласятся с "великолепием" в виде Кубка Лиги и третьего места в АПЛ с исторической поркой от Ливерпуля в виде 7 безответных голов.

Такое ощущение, что сознание Эрика выдало этот бред от переизбытка эмоций.
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DolJun
ахахахахахаха, а 7 хаг шутит лучше местных кулес)
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damondiamond
хороший урок для Интера как играть против Сити, надеюсь четверка нападающих нерадзурри сможет также хорошо прессинговать оборону 115-ых
+4
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#SharkTeam
Ответ Роналду плачет
Да он походу не в курсе, что в финалах команды стараются играть более осторожно.
Может и думал, но после 15-й секунды передумал
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белошип
Что несёт этот физрук?)
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Михаил Стентор
Я уверен, что Интер окажется большим сюрпризом в финале. Там есть и исполнители и толковый тренер. И играть умеют в разнообразный футбол в зависимости от ситуации на поле
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Valik Slovo
ахахахаха
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manchester united
В концовке защитники "Сити" радовались тому, что удалось отбить опасные атаки, потому что МЮ неплохо прижал, и после матча было видно, как они радовались, матч вышел непростым для Сити, хоть они и создали больше моментов
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red hikkikomori
🤦
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Любезный Коссутий
нет. Ньюкасл их знатно возил, чего стоят знаменитые 94-6 по владению, в пользу сорок.
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answer89
Великолепный сезон для мю. За последние 10 лет впервые я увидел, что у команды есть потенциал. Заняли третье место в чемпе, выиграли кубок лиги, вышли в финал кубка Англии, где практически на равных играли с Сити. Оьосрались только с Севильей. Рэшфорд вернулся, Каземиро лучшее приобретение за много лет, магваер сел на банку, Витя показал, что умеет играть в паре с хорошем защитником. Бруну вернулся, гарначо расцвел. Избавились от Роналду, слава яйцам. Впереди много интересного. Наконец-то я в новый сезон вхожу с хорошими ожиданиями
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ZamoRano
Ответ CHELSEA_2008
Интер через неделю огребет так что мама не горюй. У Сити исторически отличная статистика против итальянских команд.
У сити история началась, когда итальянские команды стали днищем, ты о чем вообще, исторически, ахахахахаха 🤣👍
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XavIniesta2008-2015
Ответ bevooch
Друг, почему ты здесь ничего про Холланда ещё не написал?
Он на предыдущих ветках исписался
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bevooch
Вот это отпор. Всем отпорам отпор.
Нужен новый пользователь: Отпор Тен Хага.
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Крыс Пол
Как низко пал МЮ, если его тренер считает великолепным сезон с одним КАЛом в списках трофеев.
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Николай Иванов
🤡
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psycho
единственная команда в Манчестере, скорее
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Pucheslav
Ответ Крыс Пол
Как низко пал МЮ, если его тренер считает великолепным сезон с одним КАЛом в списках трофеев.
так у него состав соответствует трофею
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