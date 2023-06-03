Эрик тен Хаг: «МЮ» – единственная команда мира, способная дать «Ман Сити» отпор»

Эрик тен Хаг считает «Манчестер Юнайтед» сложнейшим соперником «Манчестер Сити».

Сегодня его команда уступила в дерби в финале Кубка Англии со счетом 1:2.

«Поздравляю « » с завоеванием трофея. Мы навязали хорошую борьбу, действовали очень организованно. Нас было сложно обыграть, мы оставляли мало свободного пространства лучшей команде мира на данный момент.

После быстрого гола в наши ворота мы отыгрались и являемся, возможно, единственной командой в мире, способной дать отпор «Ман Сити». После раннего гола становится сложно, но в очередной раз можно было увидеть наш менталитет, наш характер. Мы сохраняли спокойствие.

Мы могли обращаться с мячом лучше, я знаю. Но этот шаг будет нашим следующим. Я не думаю, что сегодня нас можно критиковать, мы провели отличный матч, а сезон получился великолепным», – сказал главный тренер « ».

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