«МЮ» и тен Хаг должны быть нацелены на победу в АПЛ. «Сити» будет сложно и из-за «Арсенала», «Челси» и «Ливерпуля». Бербатов о претендентах на титул

Димитар Бербатов считает, что «Манчестер Юнайтед» может побороться с «Манчестер Сити».

– Верите ли вы в то, что «МЮ» станет главным соперником «Ман Сити» в в следующем сезоне? А если не « », то кто?

– «МЮ» обязан им стать, потому что Эрик тен Хаг теперь в полной мере понимает все, что происходит в клубе, его дебютный сезон завершен. И Эрик, и клуб, и фанаты должны быть нацелены на победу в АПЛ в следующем сезоне.

Конечно, против «Ман Сити», который столько всего добился в этом году, будет тяжело, но «МЮ» должен быть настроен на то, чтобы прервать доминирование «горожан».

Я думаю, что «Сити» в следующем сезоне будет сложно не только из-за «МЮ», но и из-за таких команд, как « », « », « ». Я знаю, что у «Челси» выдался сложный год, но при Почеттино команда станет сильнее, – отметил бывший форвард «МЮ».