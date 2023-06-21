«МЮ» и тен Хаг должны быть нацелены на победу в АПЛ. «Сити» будет сложно и из-за «Арсенала», «Челси» и «Ливерпуля». Бербатов о претендентах на титул

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Димитар Бербатов Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Эрик тен Хаг Футбол

Димитар Бербатов считает, что «Манчестер Юнайтед» может побороться с «Манчестер Сити».

– Верите ли вы в то, что «МЮ» станет главным соперником «Ман Сити» в АПЛ в следующем сезоне? А если не «Юнайтед», то кто?

– «МЮ» обязан им стать, потому что Эрик тен Хаг теперь в полной мере понимает все, что происходит в клубе, его дебютный сезон завершен. И Эрик, и клуб, и фанаты должны быть нацелены на победу в АПЛ в следующем сезоне.

Конечно, против «Ман Сити», который столько всего добился в этом году, будет тяжело, но «МЮ» должен быть настроен на то, чтобы прервать доминирование «горожан».

Я думаю, что «Сити» в следующем сезоне будет сложно не только из-за «МЮ», но и из-за таких команд, как «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль». Я знаю, что у «Челси» выдался сложный год, но при Почеттино команда станет сильнее, – отметил бывший форвард «МЮ».

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20 комментариев

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therealgreenman
1. Не в этом сезоне (грядущем), явно
2. Не при нынешних владельцах
3. Состав явно не позволяет и не хватит их на дистанции
+9
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+8
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M J
Ответ Луизао фром мексика
Комментарий удален модератором
Что я только что прочитал
+4
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Люблю Марго Робби
Если МЮ опять будет в топ 4 это чудо, непонятки с владельцами если Ретклиф купит пиши пропало, непонятки с трансферами......Жалко ЭТХ, его просто подставят, а потом сделают виноватым
+2
0
+2
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Егор Павлов
Сити будет против топов тяжело а Юнайтеду не будет? Рубка предстоит страшная конечно.
+2
0
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ therealgreenman
1. Не в этом сезоне (грядущем), явно 2. Не при нынешних владельцах 3. Состав явно не позволяет и не хватит их на дистанции
Поддерживаю, если Тен Хагу не усилят состав, то скорее всего в очередной раз будем бороться за топ4. Причём даже в топ4 сложно будет попасть, т.к. Ливерпуль и Челси уж точно не должны второй сезон подряд так провалиться.
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Ksandvankneshas
Трансферы покажут будет ли шанс на это.
+1
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Григорий Шишин
Ну уж насчёт этого сезона Димитар явно форсит...
Ситуация с продажей и вовсе усугубляет имеющееся положение
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#SharkTeam
Сити будет тяжело. А другим то легко?
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Анхолик
Аж ты чего захотел, не видать вам чемпионства как своих ушей !
+1
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Dm Kznts
Ответ Анхолик
Аж ты чего захотел, не видать вам чемпионства как своих ушей !
скажи ещё раз, в третий
+1
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Анхолик
Аж ты чего захотел, не видать вам чемпионства как своих ушей !
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Манковский
Ответ Dm Kznts
может Димитар как и Рио что то знает? ;))
Ага, что нужно "настроиться".
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Артур Мкртычян
Ответ Dm Kznts
может Димитар как и Рио что то знает? ;))
даже если что то происходит. это займет много времени
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Dm Kznts
Ответ Манковский
Пока два лысых еврея владеют бумажками ни о какой победе в АПЛ не может быть и речи.
может Димитар как и Рио что то знает? ;))
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Токсик
Ответ Александр Калашников
Мечтать не вредно. Но в это ТО вряд ли наберут нужных игроков.
Если вообще хоть кого-то купят. На данный момент тухлейшее ТО за последнее время. И это после колоссальной работы тренера...
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Манковский
Пока два лысых еврея владеют бумажками ни о какой победе в АПЛ не может быть и речи.
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SaH4r.
Челси?🤣 не смешите
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Александр Калашников
Мечтать не вредно. Но в это ТО вряд ли наберут нужных игроков.
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Луизао фром мексика
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