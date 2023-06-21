«МЮ» и тен Хаг должны быть нацелены на победу в АПЛ. «Сити» будет сложно и из-за «Арсенала», «Челси» и «Ливерпуля». Бербатов о претендентах на титул
Димитар Бербатов считает, что «Манчестер Юнайтед» может побороться с «Манчестер Сити».
– Верите ли вы в то, что «МЮ» станет главным соперником «Ман Сити» в АПЛ в следующем сезоне? А если не «Юнайтед», то кто?
– «МЮ» обязан им стать, потому что Эрик тен Хаг теперь в полной мере понимает все, что происходит в клубе, его дебютный сезон завершен. И Эрик, и клуб, и фанаты должны быть нацелены на победу в АПЛ в следующем сезоне.
Конечно, против «Ман Сити», который столько всего добился в этом году, будет тяжело, но «МЮ» должен быть настроен на то, чтобы прервать доминирование «горожан».
Я думаю, что «Сити» в следующем сезоне будет сложно не только из-за «МЮ», но и из-за таких команд, как «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль». Я знаю, что у «Челси» выдался сложный год, но при Почеттино команда станет сильнее, – отметил бывший форвард «МЮ».
2. Не при нынешних владельцах
3. Состав явно не позволяет и не хватит их на дистанции
Ситуация с продажей и вовсе усугубляет имеющееся положение