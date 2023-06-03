Тен Хаг об 1:2 от «Сити» в финале Кубка Англии: «МЮ» разбит и разочарован, но я горжусь своей командой»

Эрик тен Хаг расстроен из-за поражения «МЮ» в финале Кубка Англии, но гордится игроками.

« » уступил « » (1:2) в финале Кубка Англии на «Уэмбли».

«Мы разбиты, разочарованы, но я сказал, что горжусь своей командой. Мы сыграли хорошо. Да, пропустили два легких гола, но были в игре. Был отличный настрой и хорошо организованная команда.

Голы получились необязательными, их можно было избежать. Когда против «Сити» почти ничего не пропускаешь в открытой игре – команду стоит похвалить за это. Но такие пропущенные голы расстраивают.

«МЮ» показал стойкость, характер и свою индивидуальность. Мы знаем, что нам есть куда двигаться, но это сделает нас лучше.

Это было испытание, мы не добились успеха, но мы можем извлечь много позитива для следующего сезона», – сказал главный тренер «МЮ».

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