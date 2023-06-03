Тен Хаг об 1:2 от «Сити» в финале Кубка Англии: «МЮ» разбит и разочарован, но я горжусь своей командой»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг расстроен из-за поражения «МЮ» в финале Кубка Англии, но гордится игроками.

«Манчестер Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» (1:2) в финале Кубка Англии на «Уэмбли».

«Мы разбиты, разочарованы, но я сказал, что горжусь своей командой. Мы сыграли хорошо. Да, пропустили два легких гола, но были в игре. Был отличный настрой и хорошо организованная команда.

Голы получились необязательными, их можно было избежать. Когда против «Сити» почти ничего не пропускаешь в открытой игре – команду стоит похвалить за это. Но такие пропущенные голы расстраивают.

«МЮ» показал стойкость, характер и свою индивидуальность. Мы знаем, что нам есть куда двигаться, но это сделает нас лучше.

Это было испытание, мы не добились успеха, но мы можем извлечь много позитива для следующего сезона», – сказал главный тренер «МЮ».

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76 комментариев

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Santa-Barbara
Честно говоря, этот матч показал, что Сити не такой уж непобедимый. Юнайтед держался очень достойно.
+106
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Отец Абду
МЮ в прошлом году:
АПЛ: 6 - место
Кубок Лиги: вылет в 1/16
Кубок Англии: вылет в 1/16
ЛЧ: вылет в 1/8

МЮ в этом году:
АПЛ: 3 - место
Кубок Лиги: выигрыш
Кубок Англии: проигрыш в финале
ЛЕ: вылет в 1/4

Думаю, результаты лушче в отличие от прошлого сезона:)
+57
-7
+50
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Очки Дани Алвеса
Ответ Santa-Barbara
Честно говоря, этот матч показал, что Сити не такой уж непобедимый. Юнайтед держался очень достойно.
Чел, ну это же так не работает. Матч, в котором 1:0 с первых секунд - не показатель уровня Сити.
+43
-8
+35
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mp3yourhead
Ответ Кирилл Новокщенов
Ничего, играя без вратаря проиграть всего 1:2 - достойный результат
Интересно, кто же тогда удар Хааланда и ковыряку Де Брюйне отбил. Ох уж эта хейтерня. Тогда уж добавил бы и без атаки для приличия хотя бы.
+11
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MrWillSee
Ответ ScorpionN***
Почти ничего = 2 гола
Ты видел xg суммарный этих двух ударов? 0,07
Так то так и есть, учи матчасть
+9
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Under
Ответ Очки Дани Алвеса
Чел, ну это же так не работает. Матч, в котором 1:0 с первых секунд - не показатель уровня Сити.
как конкретно в этом матче это повлияло?
я бы ещё понял, если бы с первой до последней минуты в центре докатали без моментов, ну или на контрах словили удачно пару раз, но так моменты же были, разница на табло в один мяч всего
так что скорее комменты такие не работают
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Любезный Коссутий
как только уберешь дырку из ворот - результаты сразу улучшатся.
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Чёрный тюльпан
Ответ Любезный Коссутий
как только уберешь дырку из ворот - результаты сразу улучшатся.
Даже скаузер Каррагер у себя в одной из запрещённых на территории РФ соц.сетей написал, что Давидик - это проблема, которую стоит решить раньше, чем покупку форварда.
+9
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Under
Ответ Madhamish
Для МЮ это игра сезона, а Сити наверняка держит в уме Стамбул. Так что не стал бы сравнивать.
до Стамбула неделя целая есть, без сегодняшнего матча нет требла, так что точно не проходной матч для Сити
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MURA
По мне МС забил, так сказать, несвойственные его манере игры голы.
Т.е. МЮ справился именно игрой обороны.
Не залети эти 2 красавца гола наверняка увидели бы послематчевые пенальти.
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DolJun
тут чего горевать - два шальных гола у сити залетело считай из ничего, другой вопрос что и мю до выхода звезды сериала кадетство практически ничего не создал. самый опасный момент благополучно брусок скотти запорол.
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Кирилл Новокщенов
Ничего, играя без вратаря проиграть всего 1:2 - достойный результат
+5
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Dmitry Shaolin
Ответ Любезный Коссутий
как только уберешь дырку из ворот - результаты сразу улучшатся.
Не в воротах дырка, а перед воротами решето.
+3
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SegaYasch
Ответ Alex Rhea
Тен Хааг играет в типичную сульшеровщину, за которую норвежца хейтили все. В игре МЮ ровным счётом ничего не меняется уже 5 лет минимум
Значит ты не смотришь игры или смотришь как-то не так, раз у тебя Моуриньо, Сульшер и Тен Хаг одну игру играют
МЮ Моуриньо и МЮ Сульшера похожи, спору нет, но даже там есть отличия
МЮ Тен Хага совсем по другому действуют, а то что они в контратаки убегать умеют, так это не значит что только на этом игра и строится
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Рустам Лепиев
Ответ Santa-Barbara
Честно говоря, этот матч показал, что Сити не такой уж непобедимый. Юнайтед держался очень достойно.
Тоже так считаю, на нейтральном поле эту команду ещё как можно обыграть, Интер накажет 😂👍💪
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Кирилл Павлюченко
Тренерский штамп - в наши ворота влетают исключительно шальные голы - зато мы забиваем только трудовые.
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Under
Ответ Madhamish
Требл - это только у тебя в голове. Гвардиоле и команде, уверен, похрен на треблы. Им надо выиграть ЛЧ. Тот матч ключевой - либо рядовой сезон, либо чемпионы. А требл или еще что-то - это только вишенка на тортике к победе в ЛЧ. Если сольют - сезон будет провальным.
это вам лично Гвардиола по телефону сказал?
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manchester united
Ответ Кирилл Новокщенов
Ничего, играя без вратаря проиграть всего 1:2 - достойный результат
В пропущенных мячах Де Хеа сыграл не лучшим образом, но в остальных ситуациях выручил.
Ничего, всего лишь написать комментарий, когда не тянешь как автор на сайте - достойный результат.
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Footballeur
Ответ Madhamish
Для МЮ это игра сезона, а Сити наверняка держит в уме Стамбул. Так что не стал бы сравнивать.
Ничего подобного. Это был финал, и без победы возможный требл точно не случился бы.
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Любезный Коссутий
Ответ Barca_mania
скажи спасибо что не разгромили как реал
не шмогли
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Любезный Коссутий
Ответ avcgloronalduMU
мю отвозили, судья придумал пенальти для интриги
руки не было? 🤔
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Алан Кайтуков
Какие тупые голы пропустили... Обидно
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OldRedWhite
Ответ manchester united
В пропущенных мячах Де Хеа сыграл не лучшим образом, но в остальных ситуациях выручил. Ничего, всего лишь написать комментарий, когда не тянешь как автор на сайте - достойный результат.
Мяче , скорее , а не мячах !
Хотя и это тоже спорно
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Ман Сити
Ответ Миллиардер Рахим
А чем гордится Сити? 0.83 по xG?))
Золотым дублем и финалом ЛЧ
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leon01
Что- то норвежского претендента на золотой мяч снова не было видно, впрочем… телек старенький, может что и пропустил
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