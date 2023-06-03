Тен Хаг об 1:2 от «Сити» в финале Кубка Англии: «МЮ» разбит и разочарован, но я горжусь своей командой»
Эрик тен Хаг расстроен из-за поражения «МЮ» в финале Кубка Англии, но гордится игроками.
«Манчестер Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» (1:2) в финале Кубка Англии на «Уэмбли».
«Мы разбиты, разочарованы, но я сказал, что горжусь своей командой. Мы сыграли хорошо. Да, пропустили два легких гола, но были в игре. Был отличный настрой и хорошо организованная команда.
Голы получились необязательными, их можно было избежать. Когда против «Сити» почти ничего не пропускаешь в открытой игре – команду стоит похвалить за это. Но такие пропущенные голы расстраивают.
«МЮ» показал стойкость, характер и свою индивидуальность. Мы знаем, что нам есть куда двигаться, но это сделает нас лучше.
Это было испытание, мы не добились успеха, но мы можем извлечь много позитива для следующего сезона», – сказал главный тренер «МЮ».
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АПЛ: 6 - место
Кубок Лиги: вылет в 1/16
Кубок Англии: вылет в 1/16
ЛЧ: вылет в 1/8
МЮ в этом году:
АПЛ: 3 - место
Кубок Лиги: выигрыш
Кубок Англии: проигрыш в финале
ЛЕ: вылет в 1/4
Думаю, результаты лушче в отличие от прошлого сезона:)
Так то так и есть, учи матчасть
я бы ещё понял, если бы с первой до последней минуты в центре докатали без моментов, ну или на контрах словили удачно пару раз, но так моменты же были, разница на табло в один мяч всего
так что скорее комменты такие не работают
Т.е. МЮ справился именно игрой обороны.
Не залети эти 2 красавца гола наверняка увидели бы послематчевые пенальти.
МЮ Моуриньо и МЮ Сульшера похожи, спору нет, но даже там есть отличия
МЮ Тен Хага совсем по другому действуют, а то что они в контратаки убегать умеют, так это не значит что только на этом игра и строится
Ничего, всего лишь написать комментарий, когда не тянешь как автор на сайте - достойный результат.
Хотя и это тоже спорно