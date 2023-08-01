1 августа в Москве состоится матч 1/16 финала пути регионов Фонбет Кубка России. «Амкал» в родных стенах будет принимать ногинское «Знамя». Матч пройдет на стадионе: Академия «Спартак» им. Ф.Ф. Черенкова. Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.

Это первая кубковая игра команд в новом стартовавшем сезоне. Медийный московский клуб вновь попытает свою судьбу в матчах с профессиональными командами. Впервые в истории турнира сыграют сразу 3 клуба из Медиалиги. Если в прошлом году им удалось немного пошуметь в кубке, пройдя одну стадию, то сейчас пока непонятно что от них ожидать в этом турнире. «Знамя» неплохая команда, играющая во второй лиге российского первенства, но особых высот она не добивалась на футбольном поприще. А чья возьмет, мы узнаем с вами совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф2 (0), 2Х, ТМ (3).

Амкал

«Амкал» является российской любительской футбольной командой из Москвы. Это очень популярная команда на медиафутбольном пространстве России, которая имеет на своем канале в YouTube более 2 млн. подписчиков. Ее президентом является Герман Попков — один из самых популярных футбольных видеоблогеров в России. Он же является и действующим игроком команды и играет на амплуа центрального полузащитника.

В прошлом сезоне «Амкал» в кубковых баталиях сыграл два матча. На первой стадии плей-офф Пути Регионов медийная команда сыграла с ФК «Тверь», который удалось обыграть с минимальным победным счетом (1:0). А победный гол тогда забил Кузькин Дмитрий уже на 14 минуте матча.

В начале июля 2023 года «Амкал» сыграл с командой «Бей Беги» за бронзу третьего сезона турнира Winline Медиалига и завершил матч в свою пользу, обыграв оппонента (1:0). Единственный мяч на свой счет записал защитник Евгений Маричев, который реализовал свой момент с передачи Дмитрия Кузькина. А вот во второй стадии «Амкалу» не повезло и они уступили в серии пенальти (2:4), сыграв в основное время матча (2:2) с ФК «Звезда СПб». Сама игра проходила в качельном режиме, где москвичи сначала вели в счете (1:0), потом уступали (1:2) и все же им удалось в конце матча сравнять счет и свести игру в серию пенальти. Этот эмоциональный матч несомненно украсил турнир и подарил зрителям хорошую интригу.

К составу «Амкала» в этом году подъехало несколько игроков усиления. Среди них сразу трое бывших футболистов профессионального клуба второй лиги «Зоркий»: Дубчак, Маричев, Имаев; вратарь из ФК «Звезда СПб» Мухин; бывший игрок «Кубани» Лобкарев, поигравший в Первой Лиге и Захаров с Долгушиным, у которых не было контрактов с клубами. Не обошлось и без потерь: Керимов перебрался в клуб второй лиги «Победа» Хасавюрт, а Малофеев, Гасилин, Маврин, Коробов, Баранов ушли из команды и теперь без клуба.

Подопечные Дмитрия Буробина последний матч проводили в рамках Московского кубка Селебрити, 5 июля 2023 года, где вылетели во втором раунде нижней сетки, проиграв там ФК «Деньги» (0:1).

Результаты «Амкала» в пяти последних сыгранных матчах:

05.07.23 «Амкал» — ФК «Деньги» 0: 1 ;

0: ; 01.07.23 «Бей Беги» — ФК «Амкал» 0: 1

0: 25.06.23 2Drots — «Амкал» 1:0;

— «Амкал» 1:0; 18.06.23 «Амкал» — Broke Boys 0:0 (1: 3) ;

; 13.06.23 «Амкал» — FC Bus 2:0;

Интересные статические факты «Амкала»:

Команда не проигрывала с разницей более чем в 1 мяч в последних 5 матчах;

В 4 сыгранных последних матчах максимально за игру был забит 1 гол;

В 5 последних играх «Амкал» пропустил лишь 2 мяча;

В 4 последних встречах медийный клуб забил лишь 1 гол в основное время;

В 5 последних поединках команды с оппонентами, ни разу не забивали оба клуба.

Знамя Ногинск

Ногинская команда представляет Вторую Лигу Дивизион Б Российского Первенства по футболу. Команда достаточно молодая и средний возраст команды на данный момент 21,9 лет. В прошлом сезоне ФНЛ 2 (группе вылета) «знаменосцы» заняли 1 место в таблице, обогнав «Строгино» на 1 балл.

В прошлом розыгрыше Кубка России ногинский клуб вылетел в первой же стадии, проиграв команде «Пересвет» (1:2). Причем их обидчик потом прошел еще 2 стадии кубка и выбил оттуда нынешнего представителя РПЛ «Балтику», обыграв их (1:0).

В текущем сезоне в состав команды был подписан ряд игроков, которые пришли в качестве свободных агентов, большая их часть представляли вторую лигу первенства России. Среди них: Максумов из «Авангард» Курск, Доронин из «Рязани», Калин из «Химки-м», Грязнов из «Текстильщика», Барцев из «Машук-КМВ», Баринов из «Космос Долгопрудный» и Заволокин из «Локо Москва 2». МНого футболистов покинуло клуб: Мотовилов, Костин, Степанов, Пухов, Лысов, Ковалев, Жига, Белов, Журин и Хлынов.

Команда из Ногинска стартовала в новом сезоне второй лиги зоны Б (группы 3) с домашнего поражения от ФК «Композит» (2:3). А вот во втором туре им удалось добиться победы на выезде в игре с ФК «Коломна» (1:0), где победный гол на свой счет записал полузащитник ногинцев Саламатов, отличившийся на 81 минуте матча. На данный момент «Знамя» Ногинск идет на 9 месте в турнирной таблице, забив 3 мяча и пропустив столько же.

Результаты «Знамя» Ногинск в пяти последних сыгранных матчах:

28.07.23 «Коломна» — «Знамя» Ногинск 0: 1 ;.

0: ;. 22.07.23 «Знамя» Ногинск — «Композит» 2: 3 ;

2: ; 08.07.23 «Знамя Труда» — «Знамя» Ногинск 2 :0;

— «Знамя» Ногинск :0; 10.06.23 «Знамя» Ногинск — «Квант» 5 :1;

— «Квант» :1; 04.06.23 «Спартак» Тамбов — «Знамя» Ногинск 1:2;

Интересные статические факты «Знамя» Ногинск:

В 9 из 10 последних сыгранных встречах команда отличается минимум одним голом;

В 3 из 5 последних матчах команда выигрывает;

Последний гостевой матч для команды был победным;

В 8 из 10 последних играх «знаменосцев» забивают обе команды;

В 7 из 10 последних матчах команды было забито 3 и более мяча.

Амкал – Знамя Ногинск: история личных встреч

Команды ни разу не играли между собой в истории клубов. Обе команды достаточно молодые по меркам остальных российских клубов.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Амкал – Знамя Ногинск

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния ногинскую команду, причем с относительно небольшим перевесом. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Амкала» — 2.80;

Ничья — 3.51;

Победа «Знамя» Ногинск — 2.49;

1X — 1.51;

2X — 1.41;

Ф2 (0) — 1.81;

Ф1 (0) — 2.03;

ТБ (2,5) — 1.82;

ТМ (2,5) — 2.02;

ТМ (3) — 1.61;

ОЗ (да) — 1.68;

ОЗ (нет) — 2.20.

Сложно выделить явного фаворита в предстоящем матче. Но все же медийному клубу будет непросто навязать свою игру оппоненту, который неплохо себя проявляет в последних проведенных сезонах. Поэтому я отдаю предпочтение гостям, которые думаю заберут победу в непростом для себя матче, а чтобы подстраховать свою ставку на случай ничьи в основное время, можно зарядить на Ф2 (0), за неплохой коэффициент 1.81. Можно и заключить пари на ставку 2Х, но коэффициент будет на порядок меньше — 1.41.

Учитывая неплохую игру в обороне в исполнении «Амкала», в этой встрече не жду от команд града голов и хорошей ставкой будет ТМ (3), с возвратом ставки в случае если в матче будет 3 забитых мяча.

Где смотреть матч Амкал – Знамя

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