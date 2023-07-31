Где смотреть Амкал – Знамя Ногинск, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 1 августа
Во вторник, 1 августа, сыграют Амкал и Знамя Ногинск в 1/256 финала ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на 4-ом футбольном поле Академии «Спартака».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Амкал – Знамя Ногинск
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
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