«Спартак» о пиротехнике фанатов на матче с «Нефтчи»: «Оперштаб принял решение о приостановке. Продолжим диалог с полицией и фанатами, чтобы на футболе было безопасно»
В «Спартаке» прокомментировали приостановку товарищеского матча с «Нефтчи» из-за фанатов.
18 июля «Спартак» на своем поле обыграл «Нефтчи» (2:0) в товарищеском матче. Во втором тайме матч был приостановлен из-за пиротехнического шоу болельщиков «Спартака». Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль ушел в подтрибунное помещение и вернулся, когда дым рассеялся. К стадиону «Открытие Банк Арена» был направлен ОМОН – силовики заблокировали часть выходов в ожидании фанатов, использовавших пиротехнику.
«Вчера после несанкционированного зажжения файеров на трибуне B было принято решение приостановить матч. Это решение принял оперштаб (вероятно, имеется в виду МВД – Sports.ru).
Однако, чтобы не накалять обстановку, представители службы безопасности клуба попросили представителей МВД свести время остановки к минимуму. Также в результате диалога с правоохранителями удалось обеспечить свободный и безопасный выход людей с трибуны B, куда ранее были стянуты значительные силы полиции.
Точной статистики по задержаниям сейчас нет, но можем говорить о единичных случаях. Массовых задержаний не было. Продолжим конструктивный диалог и с нашими болельщиками, и с полицией, чтобы на футболе всем было комфортно и безопасно», – сообщили в пресс-службе «Спартака».
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И да, в новости написано оперштаб.
Наверное как бы господин полицейский тоже может отдать приказ гражданину, если увидит что тот ну к примеру бьет другого гражданина. Не?