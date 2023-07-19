«Спартак» о пиротехнике фанатов на матче с «Нефтчи»: «Оперштаб принял решение о приостановке. Продолжим диалог с полицией и фанатами, чтобы на футболе было безопасно»

В «Спартаке» прокомментировали приостановку товарищеского матча с «Нефтчи» из-за фанатов.

18 июля «Спартак» на своем поле обыграл « » (2:0) в товарищеском матче. Во втором тайме матч был приостановлен из-за пиротехнического шоу болельщиков «Спартака». Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль ушел в подтрибунное помещение и вернулся, когда дым рассеялся. К стадиону « » был направлен ОМОН – силовики заблокировали часть выходов в ожидании фанатов, использовавших пиротехнику.

«Вчера после несанкционированного зажжения файеров на трибуне B было принято решение приостановить матч. Это решение принял оперштаб (вероятно, имеется в виду МВД – Sports.ru).

Однако, чтобы не накалять обстановку, представители службы безопасности клуба попросили представителей МВД свести время остановки к минимуму. Также в результате диалога с правоохранителями удалось обеспечить свободный и безопасный выход людей с трибуны B, куда ранее были стянуты значительные силы полиции.

Точной статистики по задержаниям сейчас нет, но можем говорить о единичных случаях. Массовых задержаний не было. Продолжим конструктивный диалог и с нашими болельщиками, и с полицией, чтобы на футболе всем было комфортно и безопасно», – сообщили в пресс-службе «Спартака».

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