«Спартак» о пиротехнике фанатов на матче с «Нефтчи»: «Оперштаб принял решение о приостановке. Продолжим диалог с полицией и фанатами, чтобы на футболе было безопасно»

Теги Спартак премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) происшествия болельщики Открытие Банк Арена Нефтчи высшая лига Азербайджан Спорт-Экспресс Футбол

В «Спартаке» прокомментировали приостановку товарищеского матча с «Нефтчи» из-за фанатов.

18 июля «Спартак» на своем поле обыграл «Нефтчи» (2:0) в товарищеском матче. Во втором тайме матч был приостановлен из-за пиротехнического шоу болельщиков «Спартака». Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль ушел в подтрибунное помещение и вернулся, когда дым рассеялся. К стадиону «Открытие Банк Арена» был направлен ОМОН – силовики заблокировали часть выходов в ожидании фанатов, использовавших пиротехнику.

«Вчера после несанкционированного зажжения файеров на трибуне B было принято решение приостановить матч. Это решение принял оперштаб (вероятно, имеется в виду МВД – Sports.ru).

Однако, чтобы не накалять обстановку, представители службы безопасности клуба попросили представителей МВД свести время остановки к минимуму. Также в результате диалога с правоохранителями удалось обеспечить свободный и безопасный выход людей с трибуны B, куда ранее были стянуты значительные силы полиции.

Точной статистики по задержаниям сейчас нет, но можем говорить о единичных случаях. Массовых задержаний не было. Продолжим конструктивный диалог и с нашими болельщиками, и с полицией, чтобы на футболе всем было комфортно и безопасно», – сообщили в пресс-службе «Спартака».

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10 комментариев

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Eugene88
С каких пор мвд отдает указания судье? Может они и вар смотреть будут? Всем ведь известно, что в мвд лучшие умы собраны
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trav
Ответ Eugene88
С каких пор мвд отдает указания судье? Может они и вар смотреть будут? Всем ведь известно, что в мвд лучшие умы собраны
С тех пор, что это орган, отвечающий за обеспечение порядка.
И да, в новости написано оперштаб.
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crazy_elky
Ответ Eugene88
С каких пор мвд отдает указания судье? Может они и вар смотреть будут? Всем ведь известно, что в мвд лучшие умы собраны
Ну наверное с тех пор как мвд отвечает за безопасность (ну типа это все таки министерство внутренних дел).

Наверное как бы господин полицейский тоже может отдать приказ гражданину, если увидит что тот ну к примеру бьет другого гражданина. Не?
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Вова Пупкин
Я перед матчем за Суперкубок писал - слава Богу, что на этом матче не будет КБ-болел. Иначе это был бы не матч, а примерно то, что произошло в матче с Нефтчи. Я не знаю более неадекватных болел чем спартаковские. Никакого порядка на стадионе в их присутствии! Не говоря уже за пределами стадиона...🤦
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ЗЕНИТ65
Спартак фтопку.
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владимир семенов
Главное чтобы Зарема не против была,а остальное лирика
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Саша Котляров
Молодцы👍👍👍
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