Экс-директор «Спартака» по безопасности оштрафован на 100 тысяч рублей за пропуск зрителей без Fan ID на дерби с ЦСКА

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия происшествия болельщики ТАСС Fan ID Футбол

Экс-менеджер «Спартака» оштрафован за допуск на стадион зрителей без Fan ID.

Тушинский суд Москвы оштрафовал бывшего директора «Спартака» по безопасности Сергея Беседина на 100 тысяч рублей за пропуск во время матча на стадион «Открытие Банк Арена» автобуса со зрителями без оформленных карт болельщика, пишет ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Признать Беседина Сергея Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.32 КоАП РФ (нарушение организатором официального спортивного соревнования правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований), и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей», – сказано в постановлении суда от 19 июля.

В документе отмечается, что 21 мая 2023 года во время матча 28-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:1) Беседин «допустил проезд на территорию стадиона «Открытие Банк Арена», на площадь перед входом на трибуну сектора А, автобуса, в котором находилась группа лиц, без проверки наличия у пассажиров автобуса персонифицированной карты на посещение данного спортивного соревнования (Fan ID, карта болельщика)».

После проезда на стадион пассажиры автобуса прошли в подтрибунное помещение. Согласно документу, Беседин явился в суд и признал свою вину в полном объеме.

Беседин начинал свою деятельность в футболе с должности стюарда. С 2015 года он работал в службе безопасности «Спартака». Сообщалось, что он был уволен с поста руководителя службы безопасности клуба в середине июля.

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18 комментариев

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Simplicissimus
Осторожнее, он герой.jpg
+24
-6
+18
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Tun
И только? Можно и посадить за пособничество террористам, наверняка эти люди хотели испортить семейный праздник детям и пенсионерам
+17
-2
+15
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Mark Anisimov
Наконец то нашли реального нарушителя, спасибо нашей полиции, бережет нас даже от таких людей
+13
-1
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psycho
и пивом напоил
+4
0
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ramoncarlos
Вы самого главного не поняли. Это не болельщики были. Это футболисты. Футболистов пустили без фанайди.
+6
-2
+4
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Михаил Рябов
https://ru.meming.world/images/ru/9/99/%D0%9E%D0%BD_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD.jpg
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Вова Пупкин
Очевидно его кто-то сдал.
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Russ Ivan
А когда лимузин подвозит Миллера к дверям лифта на ВИП-ложу он прям везде свой Fan ID показывает? Пусть вообще его продемонстрирует!
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Вся Россия за Беседина!
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Islam Gasanov
Было бы красиво если фанаты заплатили бы за него штраф
+2
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Cst Cap
Ответ ramoncarlos
Вы самого главного не поняли. Это не болельщики были. Это футболисты. Футболистов пустили без фанайди.
Подставные Квинси?? У Соболева нету ID? Так вот чем он хвастался Роше!
+1
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Mark Safa
Вдруг там дети были с водяными пистолетами? Или дед и бабка с семечками?
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CaSpeR-13
А говорят бойкот-бойкот у спартака )))
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СССР цэ европа! - скакал?
Да он герой! Выставил автобус на пути Fan id
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Tun
Ответ ramoncarlos
Вы самого главного не поняли. Это не болельщики были. Это футболисты. Футболистов пустили без фанайди.
Откуда инфа? В новости автобус со зрителями, но было б потешно канеш)
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CaSpeR-13
Ответ Islam Gasanov
Было бы красиво если фанаты заплатили бы за него штраф
какое отношение к этому фанаты имеют?
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Islam Gasanov
Ответ CaSpeR-13
какое отношение к этому фанаты имеют?
Ну так он ради фанатов лишился работы, а те в свою очередь могли бы его выручить так сказать взаимовыручка
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CaSpeR-13
Ответ Islam Gasanov
Ну так он ради фанатов лишился работы, а те в свою очередь могли бы его выручить так сказать взаимовыручка
Где это написано что ради фанатов??? Фанаты бойкотируют матчи и где это виданнно чтоб фанаты на автобусе на игры приезжали
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