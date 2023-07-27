Экс-директор «Спартака» по безопасности оштрафован на 100 тысяч рублей за пропуск зрителей без Fan ID на дерби с ЦСКА

Экс-менеджер «Спартака» оштрафован за допуск на стадион зрителей без Fan ID.

Тушинский суд Москвы оштрафовал бывшего директора «Спартака» по безопасности Сергея Беседина на 100 тысяч рублей за пропуск во время матча на стадион «Открытие Банк Арена» автобуса со зрителями без оформленных карт болельщика, пишет со ссылкой на решение суда.

«Признать Беседина Сергея Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.32 КоАП РФ (нарушение организатором официального спортивного соревнования правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований), и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей», – сказано в постановлении суда от 19 июля.

В документе отмечается, что 21 мая 2023 года во время матча 28-го тура Мир между « » и (2:1) Беседин «допустил проезд на территорию стадиона «Открытие Банк Арена», на площадь перед входом на трибуну сектора А, автобуса, в котором находилась группа лиц, без проверки наличия у пассажиров автобуса персонифицированной карты на посещение данного спортивного соревнования (Fan ID, карта болельщика)».

После проезда на стадион пассажиры автобуса прошли в подтрибунное помещение. Согласно документу, Беседин явился в суд и признал свою вину в полном объеме.

Беседин начинал свою деятельность в футболе с должности стюарда. С 2015 года он работал в службе безопасности «Спартака». Сообщалось, что он был уволен с поста руководителя службы безопасности клуба в середине июля.