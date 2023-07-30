В «Барсе» считают, что Дембеле уйдет в «ПСЖ». Парижане готовы вести переговоры и после истечения срока пункта о 50 млн отступных

В «Барселоне» уверены, что Усман Дембеле покинет клуб этим летом.

Ранее сообщалось, что « » попытается оформить трансфер до конца июля за 50 миллионов евро – с 1 августа отступные вингера «Барселоны» увеличатся вдвое.

По информации Mundo Deportivo, ни Дембеле, ни его агент не сообщали руководству или тренерскому штабу «Барселоны» о желании покинуть клуб. Однако в «Барселоне» уверены, что у Дембеле уже есть предложение от «ПСЖ». Также отмечается, что парижане готовы вести переговоры по Дембеле с «Барселоной» и после 1 августа.

Журналистка Хелена Кондис сообщает, что в субботу «ПСЖ» направил «Барселоне» официальную просьбу разрешить переговоры с Усманом, однако в каталонском клубе заявили, что не намерены продавать Дембеле, сославшись на пункт об отступных. Однако затем «ПСЖ» улучшил предложение, и в данный момент в «Барселоне» считают, что Дембеле почти наверняка покинет клуб.

В сезоне-2022/23 Дембеле забил 5 голов в 25 матчах . Его подробная статистика доступна здесь.