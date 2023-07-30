В «Барсе» считают, что Дембеле уйдет в «ПСЖ». Парижане готовы вести переговоры и после истечения срока пункта о 50 млн отступных
В «Барселоне» уверены, что Усман Дембеле покинет клуб этим летом.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» попытается оформить трансфер Дембеле до конца июля за 50 миллионов евро – с 1 августа отступные вингера «Барселоны» увеличатся вдвое.
По информации Mundo Deportivo, ни Дембеле, ни его агент не сообщали руководству или тренерскому штабу «Барселоны» о желании покинуть клуб. Однако в «Барселоне» уверены, что у Дембеле уже есть предложение от «ПСЖ». Также отмечается, что парижане готовы вести переговоры по Дембеле с «Барселоной» и после 1 августа.
Журналистка Хелена Кондис сообщает, что в субботу «ПСЖ» направил «Барселоне» официальную просьбу разрешить переговоры с Усманом, однако в каталонском клубе заявили, что не намерены продавать Дембеле, сославшись на пункт об отступных. Однако затем «ПСЖ» улучшил предложение, и в данный момент в «Барселоне» считают, что Дембеле почти наверняка покинет клуб.
В сезоне-2022/23 Дембеле забил 5 голов в 25 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика доступна здесь.
Раз ПСЖ Эрнандеса подписал и ещё Дембеле собирается купить - в лазарете хватает места.
Иди лечись, дурилка.
"Увели" Неймара за 222 млн наличкой ( самый большой трансфер в истории) и инстадиву Симонса из кантеры ?
Еще примеры есть?
Потому что эти два эпизода под определение "увели" никак не подходят.
Про Вейналдума не стоит говорить -- он в барсе не играл , чтобы быть ’ведущим игроком’