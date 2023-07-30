В «Барсе» считают, что Дембеле уйдет в «ПСЖ». Парижане готовы вести переговоры и после истечения срока пункта о 50 млн отступных

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Усман Дембеле Футбол

В «Барселоне» уверены, что Усман Дембеле покинет клуб этим летом.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» попытается оформить трансфер Дембеле до конца июля за 50 миллионов евро – с 1 августа отступные вингера «Барселоны» увеличатся вдвое.

По информации Mundo Deportivo, ни Дембеле, ни его агент не сообщали руководству или тренерскому штабу «Барселоны» о желании покинуть клуб. Однако в «Барселоне» уверены, что у Дембеле уже есть предложение от «ПСЖ». Также отмечается, что парижане готовы вести переговоры по Дембеле с «Барселоной» и после 1 августа.

Журналистка Хелена Кондис сообщает, что в субботу «ПСЖ» направил «Барселоне» официальную просьбу разрешить переговоры с Усманом, однако в каталонском клубе заявили, что не намерены продавать Дембеле, сославшись на пункт об отступных. Однако затем «ПСЖ» улучшил предложение, и в данный момент в «Барселоне» считают, что Дембеле почти наверняка покинет клуб.

В сезоне-2022/23 Дембеле забил 5 голов в 25 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика доступна здесь.

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29 комментариев

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aliev.islam.1976@icloud.com
Асенсио опять на банку приехал)
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ariuntrius
Ответ aliev.islam.1976@icloud.com
Асенсио опять на банку приехал)
Ну потерпит до зимы, потом Дембель уйдет в лазарет.
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Никита Смолов
Еще бы Фати прихватили
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TJ tigra
Купили бы после 1 августа по двойной цене, это было б замечательно 🙃
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Crosby84
Дембеле никого не подсидит и не посадит на банку.
Раз ПСЖ Эрнандеса подписал и ещё Дембеле собирается купить - в лазарете хватает места.
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Val Smith
Ответ nurikkkk
Его можно понять, в ПСЖ хоть в плофе ЛЧ есть шанс мячик попинать, немного, но есть)
Скорее не долго.
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Итачи Учиха
Ответ nurikkkk
Февральские и весенние важные матчи у Барсы?))))))) А ты смешной)))))
Вылет из КК от Мадрида, вылет из ЛЕ от МЮ.

Иди лечись, дурилка.
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Леван Мкртчян
Ответ TJ tigra
Купили бы после 1 августа по двойной цене, это было б замечательно 🙃
Надо завтра Барсе отключить бюрофакс и устроить небольшую диверсию ,с отключением электроэнергии в головном офисе УЕФА
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corazón blanco
Ответ Кашшай Чакырович
Чё такие смешные отступные прописали !
Потому что на тот момент агент диктовал условия Барселоне, а не Барселона агенту. Ведь Дембеле ушел в прошлом году и через неделю его подписали обратно, как свободного агента.
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ReneHoseman
Ответ Леван Мкртчян
Который? "Увели" Неймара за 222 млн наличкой ( самый большой трансфер в истории) и инстадиву Симонса из кантеры ? Еще примеры есть? Потому что эти два эпизода под определение "увели" никак не подходят. Про Вейналдума не стоит говорить -- он в барсе не играл , чтобы быть ’ведущим игроком’
могу ошибаться, но сильву и маркиньоса тоже перехватили перед самым носом. но это нормально, конкуренция
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Леван Мкртчян
Ответ Cruel Snake
Уже который раз они у них ведущего игрока уводят.
Который?
"Увели" Неймара за 222 млн наличкой ( самый большой трансфер в истории) и инстадиву Симонса из кантеры ?
Еще примеры есть?
Потому что эти два эпизода под определение "увели" никак не подходят.
Про Вейналдума не стоит говорить -- он в барсе не играл , чтобы быть ’ведущим игроком’
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Val Smith
Ответ Виктор Кашшаи
ой, злой мадридиста) отошёл после того, как вам по губам в очередной раз проводили?)
Ты хоть название этого товарищеского турнира не заглядывая в интернет вспомнишь? Не зря похоже некоторые за кубок Гампера троллят.
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Nacho13
Ответ p
Барсе такое же, только с ЛЕ
Ха! На самом деле это был бы неплохой вызов.
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p
Ответ Виктор Кашшаи
надо вести условие для ПСЖ, когда выиграют ЛЧ, тогда можно будет делать трансферы
Барсе такое же, только с ЛЕ
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Val Smith
Ответ corazón blanco
Марко к сожалению не привыкать, он в Мадриде привык к этой роли + он в роли джокера отлично себя проявляет, сколько раз было, что выходил в старте и вообще очень слабо показывал, а стоит выйти на замену и положит знатную банку, ведь после крестов, к сожалению кроме удара ничего не осталось.
Его видимо обучать Дембеле бить и взяли.
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Fan of Sport
Ответ aliev.islam.1976@icloud.com
Асенсио опять на банку приехал)
Под руководством Энрике я думаю, что он будет выходить в роли десятки, играть по всему полю, а Дембеле будет привязан к правому флангу, как и в Барсе. Если Мбаппе действительно уйдёт, то в игровом плане это пойдёт ПСЖ на пользу, это раскроет Нуну Мендеша, который сможет полностью взять левый фланг на себя, правый за Дембеле, а под нападающим Неймар один или в паре с Асенсио, схема 4-2-3-1. Можно и без чистого ЦН попробовать с Неймаром в роли десятки, маловероятно что ПСЖ оформит трансфер топ ЦН до конца этого ТО, особенно учитывая ситуацию с Мбаппе. В общем, состав у ПСЖ очень сильный, особенно оборона, плюс и опорную зону усилили молодым Угарте, эта позиция всегда была проблемой в ПСЖ, состав очень подходит Энрике, разобраться с Мбаппе и ЦН, можно считать к новому сезону готовы.
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corazón blanco
Ответ aliev.islam.1976@icloud.com
Асенсио опять на банку приехал)
Марко к сожалению не привыкать, он в Мадриде привык к этой роли + он в роли джокера отлично себя проявляет, сколько раз было, что выходил в старте и вообще очень слабо показывал, а стоит выйти на замену и положит знатную банку, ведь после крестов, к сожалению кроме удара ничего не осталось.
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dadahandadahan3@gmail.com
Барселона потерпите хотя 48 часов, 💯-ник как то красиво выглядит
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TYMB04KA
дембеле только заиграл, зачем..
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Итачи Учиха
Пусть идёт. Есть Абде, который по потенциалу ничем не хуже и получает копейки. + Рафа, Торрес и Фати могут на флангах сыграть. А зимой Роке придет. Все равно важные матчи февральские и весенние он лечился. Дальше будет только хуже
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Кашшай Чакырович
Чё такие смешные отступные прописали !
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