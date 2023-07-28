Лапорта об уходе Месси из «Барселоны»: «Я поставил клуб выше игрока. Моя совесть чиста»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Жоан Лапорта Интер Майами Футбол

Жоан Лапорта вспомнил, как Лионель Месси покидал «Барселону».

В марте 2021-го Лапорта вернулся на пост президента клуба, победив на выборах. Летом того же года Месси покинул «Барселону» в качестве свободного агента и перешел в «ПСЖ».

«Мне было грустно. Я поставил клуб выше игрока.

Хотелось бы, чтобы все было по-другому, но наши финансы были не в порядке, и мы должны были принимать решения.

Моя совесть чиста, потому что я знаю, что сделал то, что должен был сделать», – сказал президент «Барселоны».

В текущем году «блаугране» не удалось вернуть Месси, нападающий заключил контракт с «Интер Майами» после ухода из «ПСЖ».

 

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47 комментариев

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6tspey7tb5
Если бы он изначально говорил, что Месси не вернётся в связи с финансовыми возможностями клуба к нему бы вопросов вообще не было. Но он решил заработать плюсики от фанатов Барселоны которые живут с розовыми очками. Лично я изначально понимал что финансы в ужасном положение и зп Месси не потянем.
+70
-10
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sp.msk.86
Ответ 6tspey7tb5
Если бы он изначально говорил, что Месси не вернётся в связи с финансовыми возможностями клуба к нему бы вопросов вообще не было. Но он решил заработать плюсики от фанатов Барселоны которые живут с розовыми очками. Лично я изначально понимал что финансы в ужасном положение и зп Месси не потянем.
Это политика, если ты понимаешь, что без этих игр не возможно там существовать, то еще будет время узнать) Это стратегия поведения на несколько лет вперед, с постоянными меняющимися переменными, с сотнями факторов, которые влияют на дела клуба и так далее.
+24
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+20
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King_X
Обыкновенный балабол-популист🤡
Что при уходе в ПСЖ, что этим летом - вешал лапшу, чтоб набрать вистов, хотя все было понятно изначально
+25
-12
+13
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Skiffiks
Естественно никакой игрок не должен быть выше клуба, но оправдывать такими громкими фразами позорное отношение к легендам, тем кто и создавал величие клуба, искусственно противопоставлять их друг другу, чтобы выставить себя в хорошем свете - крайне отвратительное поведение
+14
-1
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Roman Popov
Ответ 6tspey7tb5
Если бы он изначально говорил, что Месси не вернётся в связи с финансовыми возможностями клуба к нему бы вопросов вообще не было. Но он решил заработать плюсики от фанатов Барселоны которые живут с розовыми очками. Лично я изначально понимал что финансы в ужасном положение и зп Месси не потянем.
"не потянЕМ", ты то тут причём?
+18
-6
+12
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Сикарио
Лапорта вошел в историю Барселоны, как президент, выставивший главную легенду клуба на мороз, использовав его имя в своих целях - победить на выборах))
+8
-2
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Сикарио
Лапорта щас официально признался, что врал хомячкам, чтобы выиграть выборы.
+8
-2
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Ромарио
Правильно. Если уж Ассулина и Кркича с Рикки Пучем не стали возвращать в своё время,то уж какой Месси? Все они конечно сильные игроки,даже где-то великие,но их время ушло.
+9
-3
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Света Володько
Ответ dr. cage
Респект Лапорте.. Ещё даже август не начался, а он уже зарегистрировал новичков.. В том году чуть ли не в сентябре регистрация была.. Прогресс.. Ну а за Месси потомки ему ещё спасибо скажут.. Трижды..
Барса ещё никого не зарегестрировала и из-за этого будет снова перепродавать свои активы (вместо того чтобы научиться продавать своих игроков).
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DolJun
куда ветер дует - туда и лапорта) повезло этому президенту с фанбазой с памятью как у аквариумных рыбок)
+7
-3
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fellx
Лицемеры в стиле тен Хага, на камеру одно, на деле другое. У Хави главное условие начало работы тренером было слить Месси, что бы спокойно управлять раздевалкой. Ждал пока уйдёт, только потом вернулся в Барсу
+6
-2
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Ира15577
Ответ Оригинальный Ник
Лапорта спас клуб от банкротства, Лапорта красавчик
Вообще-то Барселона и сейчас почти банкрот!!!
+4
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Merdan Jumageldiyev
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Месси погубиль Барсу и ПСЖ
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Tydeus
Я поставил популисткие лозунги предвыборных лозунгов выше цены собственного слова звучит точнее
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Сикарио
Ответ Ромарио
Правильно. Если уж Ассулина и Кркича с Рикки Пучем не стали возвращать в своё время,то уж какой Месси? Все они конечно сильные игроки,даже где-то великие,но их время ушло.
аххахахахаха))
+5
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dr. cage
Респект Лапорте..
Ещё даже август не начался, а он уже зарегистрировал новичков.. В том году чуть ли не в сентябре регистрация была.. Прогресс..

Ну а за Месси потомки ему ещё спасибо скажут.. Трижды..
+10
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Оригинальный Ник
Ответ Сикарио
Лапорта вошел в историю Барселоны, как президент, выставивший главную легенду клуба на мороз, использовав его имя в своих целях - победить на выборах))
Лапорта спас клуб от банкротства, Лапорта красавчик
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unreality
Ответ King_X
Обыкновенный балабол-популист🤡 Что при уходе в ПСЖ, что этим летом - вешал лапшу, чтоб набрать вистов, хотя все было понятно изначально
Но не тем, кто за него голосовал 😁
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Сикарио
Ответ Agent Smith
Комментарий удален модератором
Вообще-то наоборот. Лапорта выгнал Месси.
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Света Володько
Редакторы, вы хоть заголовок нормально составляйте, речь не о "возвращении" шла в том абзаце, а о ситуации в августе 2021.
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Alibaba51
если бы подписал, то барса была бы должна Месси,отцу и святому духу до 2300 года
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Кар Карыч
Ответ Игорь Климов
Чего ты здесь несёшь?
Ты почитай, что ты несёшь? Обхохочешься...
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Илья Мурашов
Комментарий удален модератором
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Света Володько
Ответ Итачи Учиха
Все правильно сделал. Лапорта хоть и не такой крутой решала, как Перес, но в условиях кризиса делает все возможное. Если сольют Кессье, Лангле, Деста до конца лета и не станут продлевать Роберто и Алонсо, то год можно считать удачным.
Если.
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*MVP*
Ответ Илья Мурашов
Комментарий удален модератором
еще и пузатый)
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