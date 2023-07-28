Лапорта об уходе Месси из «Барселоны»: «Я поставил клуб выше игрока. Моя совесть чиста»
Жоан Лапорта вспомнил, как Лионель Месси покидал «Барселону».
В марте 2021-го Лапорта вернулся на пост президента клуба, победив на выборах. Летом того же года Месси покинул «Барселону» в качестве свободного агента и перешел в «ПСЖ».
«Мне было грустно. Я поставил клуб выше игрока.
Хотелось бы, чтобы все было по-другому, но наши финансы были не в порядке, и мы должны были принимать решения.
Моя совесть чиста, потому что я знаю, что сделал то, что должен был сделать», – сказал президент «Барселоны».
В текущем году «блаугране» не удалось вернуть Месси, нападающий заключил контракт с «Интер Майами» после ухода из «ПСЖ».
Что при уходе в ПСЖ, что этим летом - вешал лапшу, чтоб набрать вистов, хотя все было понятно изначально
Ещё даже август не начался, а он уже зарегистрировал новичков.. В том году чуть ли не в сентябре регистрация была.. Прогресс..
Ну а за Месси потомки ему ещё спасибо скажут.. Трижды..