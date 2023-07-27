Тренер «Гремио» заявил, что Суарес не перейдет в «Интер Майами» летом: «Мексиканская мыльная опера закончилась. Луис останется до декабря»

Луис Суарес не перейдет в «Интер Майами» этим летом.

Напомним, ранее появилась информация о том, что клуб хочет подписать 36-летнего нападающего и ведет с ним переговоры.

Главный тренер « » Ренато Гаушо заявил, что останется в команде до конца года.

«Он очень важный игрок, он делает разницу. Я говорю о мексиканской мыльной опере, но она уже закончилась. Поэтому и он, и клуб спокойны.

Он останется до декабря, это облегчение для нас. Он нам очень помог», – сказал Ренато в эфире Sportv.

Этим летом к « » присоединились бывшие партнеры Суареса по «Барселоне» – Лионель Месси, Серджи Бускетс и Жорди Альба.