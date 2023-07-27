Тренер «Гремио» заявил, что Суарес не перейдет в «Интер Майами» летом: «Мексиканская мыльная опера закончилась. Луис останется до декабря»
Луис Суарес не перейдет в «Интер Майами» этим летом.
Напомним, ранее появилась информация о том, что клуб МЛС хочет подписать 36-летнего нападающего и ведет с ним переговоры.
Главный тренер «Гремио» Ренато Гаушо заявил, что Суарес останется в команде до конца года.
«Он очень важный игрок, он делает разницу. Я говорю о мексиканской мыльной опере, но она уже закончилась. Поэтому и он, и клуб спокойны.
Он останется до декабря, это облегчение для нас. Он нам очень помог», – сказал Ренато в эфире Sportv.
Этим летом к «Интер Майами» присоединились бывшие партнеры Суареса по «Барселоне» – Лионель Месси, Серджи Бускетс и Жорди Альба.
Рабыню Изауру , поди , не смотрели ? )))