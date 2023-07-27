Тренер «Гремио» заявил, что Суарес не перейдет в «Интер Майами» летом: «Мексиканская мыльная опера закончилась. Луис останется до декабря»

Теги Гремио высшая лига Бразилия МЛС возможные трансферы Луис Суарес Ренато Гаушо Интер Майами Футбол

Луис Суарес не перейдет в «Интер Майами» этим летом.

Напомним, ранее появилась информация о том, что клуб МЛС хочет подписать 36-летнего нападающего и ведет с ним переговоры.

Главный тренер «Гремио» Ренато Гаушо заявил, что Суарес останется в команде до конца года. 

«Он очень важный игрок, он делает разницу. Я говорю о мексиканской мыльной опере, но она уже закончилась. Поэтому и он, и клуб спокойны.

Он останется до декабря, это облегчение для нас. Он нам очень помог», – сказал Ренато в эфире Sportv.

Этим летом к «Интер Майами» присоединились бывшие партнеры Суареса по «Барселоне» – Лионель Месси, Серджи Бускетс и Жорди Альба. 

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13 комментариев

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Надоело париться в бане
Уругваец, играющий в Бразилии и желающий перейти в США, а опера почему-то мексиканская. Логичное
+24
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Этот Райола хочет денег
Зубастый еще порадует янки своей персоной!) Ох он и вещи творил в Ливере и в первые годы в Барсе, до сих пор приятно нарезки его игры пересмотреть!
+6
-1
+5
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Bunyod Turgunov
Ответ Этот Райола хочет денег
Зубастый еще порадует янки своей персоной!) Ох он и вещи творил в Ливере и в первые годы в Барсе, до сих пор приятно нарезки его игры пересмотреть!
31+17 в АПЛ и 40+20 в Ла Лиге это космос конечно. Один из недооценённых игроков в совершенности на равне с Ди Марией.
+5
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+5
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AnMe
Ответ noti22
Верните в Майами Игуаина, будет на кого спускать всех собак после поражений
Всех, среди которых ты тоже, судя по тому, как строчишь тут?))
+2
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Игорь Климов
Ответ Надоело париться в бане
Уругваец, играющий в Бразилии и желающий перейти в США, а опера почему-то мексиканская. Логичное
А ещё он хотел перейти в команду где главный тренер, а также капитан - аргентинцы)
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-2
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OldRedWhite
Ответ Надоело париться в бане
Уругваец, играющий в Бразилии и желающий перейти в США, а опера почему-то мексиканская. Логичное
Ну Вы и шутник !
Рабыню Изауру , поди , не смотрели ? )))
+1
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+1
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AnMe
Ответ OldRedWhite
Ну Вы и шутник ! Рабыню Изауру , поди , не смотрели ? )))
Потемнело в глазах от флэшбеков
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Игорь Нижник
Пусть Кавани берут , тот забивать умеет
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Радость Ди Мария
Перейдёт в Майами после НГ как свободный агент. Когда Месси, Серёга и Альба выведут игру на уровень евросередняка типа Монако.
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Artuom Batishev
Ответ Надоело париться в бане
Уругваец, играющий в Бразилии и желающий перейти в США, а опера почему-то мексиканская. Логичное
Это же просто популярное выражение. Тоесть нудное, длительное и бессмысленное выяснение...)
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