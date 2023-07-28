Лапорта о переезде Месси в Майами: «Лео был под серьезным давлением в «ПСЖ». В «Барселоне» было бы то же самое»
Жоан Лапорта отметил, что Лионель Месси был в шаге от перехода в «Барселону» этим летом.
«Он был очень близок к тому, чтобы вернуться, но мы понимаем, почему он решил перейти в «Интер Майами». Его отец нам все объяснил, и я благодарен ему.
На протяжении некоторого времени в Париже Лео находился под серьезным давлением, и в «Барселоне» было бы то же самое», – заявил президент «блауграны» в интервью ESPN.
Лапорта, ты просто обосрался. Вме знали, что Лео хочет вернуться.