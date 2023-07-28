Лапорта о переезде Месси в Майами: «Лео был под серьезным давлением в «ПСЖ». В «Барселоне» было бы то же самое»

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Жоан Лапорта Интер Майами Футбол

Жоан Лапорта отметил, что Лионель Месси был в шаге от перехода в «Барселону» этим летом.

«Он был очень близок к тому, чтобы вернуться, но мы понимаем, почему он решил перейти в «Интер Майами». Его отец нам все объяснил, и я благодарен ему.

На протяжении некоторого времени в Париже Лео находился под серьезным давлением, и в «Барселоне» было бы то же самое», – заявил президент «блауграны» в интервью ESPN.

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25 комментариев

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Barca_mania
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Надоели уже эти оправдания. Не надо было давать ложных надежд, раз было ясно что тяжело будет вернуть Месси, хотя все ещё считаю, что при желании можно было бы и вернуть.
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Илья Мурашов
Месси уехал, а Лапорта всё еще пиариться за его счет. Неужели все проблемы решил, что можно рассуждать, как было бы, если Месси вернулся в Барселону?
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Edwin_Hubble
Поэтому он рвался обратно, дятел? А переехал он в Майами только потому, что не стал те верить во второй раз.
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barsafun
Ответ Профессор из Кобхэма
Давление в Барсе? Его там на руках готовы носить.
а ты вспомни когда месси был в барсе ,если барса проигрывала , сразу писали( месси не забивал 2-3 игры, месси не ассистировал 2-3 игры , месси не смог вывести барсу куда-то там ,месси не выспался, и таких заголовков сотни штамповали ) во всём был виноват только месси . а в больших играх и подавно ,руководство только от него чудо и ждало . так что про давление ты не прав
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Назар Игорь
Такой авторитетнейший футболист как Месси может быть свободным от любого давления. Он добился в футболе всего что только возможно, мог всегда закончить карьеру. Но вероятно хотел ещё поиграть, не думаю что деньги были приоритетом. В отличие от семейки Мбаппе.
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<CRISTIANO>
Какое давление? Он перешел в США и за два матча уже виден его инопланетный уровень относительно местных ребят.
Лапорта, ты просто обосрался. Вме знали, что Лео хочет вернуться.
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Профессор из Кобхэма
Давление в Барсе? Его там на руках готовы носить.
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Dinamus
не хватающий звезд с неба, заскорузлый бюрократ от футбола со стакиллограмовым животом и закоренелый лжец по несколько раз в день несет всякую ***ню про лучшего игрока в истории...
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BZB
Надо уже признать, Месси уже не нужен Барсе и Барса не нужна Месси.
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SaH4r.
Ответ DolJun
ты уже сменил свою пару? он уже не дно, а надежда чави на возрождение барсы?)
ну куда нашему Дембеле до твоего топаря Мудрика))
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barsafun
Ответ DolJun
как же прикольно лапорта надувает щеки) типа "собирался в барсу, не перешел конечно, но отец передо мной объяснился, сбегал на поклон) а вообще лионель славный парень, но слишком много давления, сбежал от барселонского давления, от парижского, в сша ему самое место, ведь там не нужно будет участвовать в ле")
как же забавно читать о ЛЕ от того, чей клуб вообще нигде не будет играть🤡
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Caterina
Ответ <CRISTIANO>
Какое давление? Он перешел в США и за два матча уже виден его инопланетный уровень относительно местных ребят. Лапорта, ты просто обосрался. Вме знали, что Лео хочет вернуться.
Обсрлся в очередной раз, но виноват в этом кто угодно, только не он. Помолчать и просто не плодить бред он тоже не умеет 🤡
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Caterina
Ответ barsafun
а ты вспомни когда месси был в барсе ,если барса проигрывала , сразу писали( месси не забивал 2-3 игры, месси не ассистировал 2-3 игры , месси не смог вывести барсу куда-то там ,месси не выспался, и таких заголовков сотни штамповали ) во всём был виноват только месси . а в больших играх и подавно ,руководство только от него чудо и ждало . так что про давление ты не прав
Тем не менее он хотел перейти в Барсу, сам об этом сказал.
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SaH4r.
Ответ Андрей Евсеенко
Не тащат его результат всей командой, вот и сбежал в лигу серфингистов
то ли дело твой португальский бедуин😂
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Радость Ди Мария
Ответ Caterina
Обсрлся в очередной раз, но виноват в этом кто угодно, только не он. Помолчать и просто не плодить бред он тоже не умеет 🤡
Жидко обоSрался, он токсичен.
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Радость Ди Мария
Ответ <CRISTIANO>
Какое давление? Он перешел в США и за два матча уже виден его инопланетный уровень относительно местных ребят. Лапорта, ты просто обосрался. Вме знали, что Лео хочет вернуться.
Какой же отвратный персонаж. Относительно местных ребят. Они уже заиграли с воодушевлением. Из кого-то Лео и Серёга толк сделают. С Альбой тем более. Возможно однажды соккер превратится в ногомяч. Хотя мне по большому счёту не особо важно. Тем не менее ничего не имею против американских работяг и что с Месси и Ко они получат свой кайф на стадионах МЛС.
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Сикарио
Ответ Barca_mania
Надоели уже эти оправдания. Не надо было давать ложных надежд, раз было ясно что тяжело будет вернуть Месси, хотя все ещё считаю, что при желании можно было бы и вернуть.
а ты поверил, наивное дите?))
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Король Предголевых
В последней ситуации не понимаю наезда на Лапорту. Насколько помню, Месси на старте сошел с рельс, заявив, что не хочет затягивать вопрос. А для решения вопроса затягивать было необходимо, так как клуб в #опе. В целом тоже хейт не понимаю в его адрес: клуб перестраивает, чемпионство взяли, трансферы (с горем пополам) проворачивают, на рычаг ещё никто не сел... Фанатики кроме "хочу" ничего другого не знают или знать не хотят...🤷‍♂️
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