Лапорта о переезде Месси в Майами: «Лео был под серьезным давлением в «ПСЖ». В «Барселоне» было бы то же самое»

Жоан Лапорта отметил, что Лионель Месси был в шаге от перехода в «Барселону» этим летом.

«Он был очень близок к тому, чтобы вернуться, но мы понимаем, почему он решил перейти в « ». Его отец нам все объяснил, и я благодарен ему.

На протяжении некоторого времени в Париже Лео находился под серьезным давлением, и в «Барселоне» было бы то же самое», – заявил президент «блауграны» в интервью ESPN.