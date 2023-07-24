Евгений Алдонин: «Подождите называть Промеса главной звездой РПЛ после ухода Малкома. Как бы голландца в тюрьму не закрыли»

Теги Спартак Зенит Евгений Алдонин премьер-лига Россия Квинси Промес Малком Матч ТВ Вендел Футбол

Евгений Алдонин ответил на вопрос о том, кто станет главной звездой РПЛ после ухода Малкома.

Напомним, полузащитник «Зенита» близок к переходу в саудовский «Аль-Хилаль» за 60 миллионов евро

– Кто после отъезда Малкома будет главной звездой РПЛ? Промес?

– Подождите называть Промеса главной звездой РПЛ после ухода Малкома, как бы голландца в тюрьму не закрыли.

Квинси, конечно, выделялся в прошлом сезоне, но тот же Вендел тоже выглядел очень хорошо. В «Зените» достойные все, но надеюсь, выстрелит кто‑то еще. Хотелось бы видеть новые имена, – сказал бывший игрок ЦСКА. 

19 июня стало известно, что Промес приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. Хавбек «Спартака» подал апелляцию.

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9 комментариев

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tony
Главная звезда после ухода Малкома - Клаудиньо или Барриос.
+9
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pogbadrogba
Ответ Groznyi2024
А с чего он главная звезда, когда еще не ушли Клауд, Вендел, Барриос и Ренан
Ну Ренана то куда впихнули😂
Если только с грандиозным авансом)
+3
-1
+2
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Дядя ТУРА
хорошо Евгений. извините пожалуйста
+4
-3
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T622222
Здесь пока он - недосягаем для них, а вот если уедет, то тогда риски есть
+1
0
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Caniball
И привел в пример только Вендела, который тоже не спешит в Зенит возвращаться)))))
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werter
Не "в", а "на"
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