Евгений Алдонин: «Подождите называть Промеса главной звездой РПЛ после ухода Малкома. Как бы голландца в тюрьму не закрыли»
Евгений Алдонин ответил на вопрос о том, кто станет главной звездой РПЛ после ухода Малкома.
Напомним, полузащитник «Зенита» близок к переходу в саудовский «Аль-Хилаль» за 60 миллионов евро.
– Кто после отъезда Малкома будет главной звездой РПЛ? Промес?
– Подождите называть Промеса главной звездой РПЛ после ухода Малкома, как бы голландца в тюрьму не закрыли.
Квинси, конечно, выделялся в прошлом сезоне, но тот же Вендел тоже выглядел очень хорошо. В «Зените» достойные все, но надеюсь, выстрелит кто‑то еще. Хотелось бы видеть новые имена, – сказал бывший игрок ЦСКА.
19 июня стало известно, что Промес приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. Хавбек «Спартака» подал апелляцию.
Если только с грандиозным авансом)