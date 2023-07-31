Чилуэлл о Почеттино: «Чувствовать, что ты готов пробить стену ради кого-то, после 2-3 недель, – большая редкость. С ним отношения более личные, чем просто тренер – игрок»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Бен Чилуэлл Футбол

Бен Чилуэлл рассказал об атмосфере в «Челси» при Маурисио Почеттино.

«Однажды мы выполняли беговое упражнение в 10 подходов, но когда мы добрались до восьмого, тренер – я до сих пор не знаю, проверял он нас или нет, – сказал, что мы можем остановиться, если хотим. После восьмого забега все валились с ног, и он сказал: «Если справитесь с оставшимися двумя, я вас всех зову на ужин». Конечно, мы все закончили упражнение, и теперь ждем приглашения!

[С Почеттино] отношения более личные, чем просто отношения тренер – игрок – вы хотите работать ради друг друга. После двух-трех недель чувствовать, что ты готов пробить стену ради кого-то, – это большая редкость», – сказал защитник «Челси».

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2 комментария

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Velirpa
бгг, очередной мотиватор для Челси.
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леннорыч-абрамович
Чилуэлл влюбился!
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