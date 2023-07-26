Почеттино опроверг интерес «Челси» к Мбаппе: «Мы работаем в другой реальности. Надеюсь, «ПСЖ» и Килиан найдут решение»

Маурисио Почеттино опроверг слухи об интересе «Челси» к Килиану Мбаппе.

Напомним, «ПСЖ» отстранил Мбаппе от тренировок и не включил в заявку на летнее турне по Японии. Сообщалось об интересе к форварду со стороны нескольких клубов, включая «Челси».

«Мы работаем в нашей реальности, она – другая.

Лично мне сказать нечего. Я лишь надеюсь, что они найдут решение, которое устроит обе стороны. Я люблю «ПСЖ», я был там игроком и тренером. И я люблю Килиана», – сказал главный тренер «Челси».

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