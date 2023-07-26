Почеттино опроверг интерес «Челси» к Мбаппе: «Мы работаем в другой реальности. Надеюсь, «ПСЖ» и Килиан найдут решение»

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе Футбол

Маурисио Почеттино опроверг слухи об интересе «Челси» к Килиану Мбаппе.

Напомним, «ПСЖ» отстранил Мбаппе от тренировок и не включил в заявку на летнее турне по Японии. Сообщалось об интересе к форварду со стороны нескольких клубов, включая «Челси».

«Мы работаем в нашей реальности, она – другая.

Лично мне сказать нечего. Я лишь надеюсь, что они найдут решение, которое устроит обе стороны. Я люблю «ПСЖ», я был там игроком и тренером. И я люблю Килиана», – сказал главный тренер «Челси».

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7 комментариев

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red hikkikomori
Ответ Пирс Морган
Почеттино: “Мы работает в реальности, где нет места чудесам”
У Почетиино есть как минимум два "чуда" - Кукурелья и Мудрик)
+3
-1
+2
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Пирс Морган
Почеттино: “Мы работает в реальности, где нет места чудесам”
+1
0
+1
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Михо
Ясно что у сериала с Мбаппе три вероятных финала- остается в ПСЖ, на год в пустыню потом в Реал и сразу в Реал, все остальное маловероятно
+1
0
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леннорыч-абрамович
Надо его проекту с берегов мойки забирать за 300, потом через два-три года продадут в СА за 320 и будут рассказывать о бизнесе по питерски. Это их реальность.
+1
-1
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Томаш Спенсер
да у американского проекта Челси есть же король футбола, гордость украины, гроза всех стариков качалочки, 23 летний детина из ю19 - мыхайло (или через У?) мудрик ! Он же украинский Мбаппе и нэзалежный Месси 😖🤣😅
зачем им кто то, когда в атаке такая маЩина с 1 голом за год в товарнике?! 😬
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Пирс Морган
Ответ red hikkikomori
У Почетиино есть как минимум два "чуда" - Кукурелья и Мудрик)
Тогда чудеса есть
0
0
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Геннадий Тимченко
Ответ Михо
Ясно что у сериала с Мбаппе три вероятных финала- остается в ПСЖ, на год в пустыню потом в Реал и сразу в Реал, все остальное маловероятно
ну да - спросили несредственно у тренера и он предельно ясно ответил... а остальное слухи, разгоняемые "инсайдерами" для поднятия цитируемости
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