Бен Чилуэлл: «С удовольствием стал бы капитаном «Челси». Эта роль раскрывает все лучшее во мне»

Бен Чилуэлл заявил о желании стать капитаном «Челси».

«Уверен, вы уже слышали это от многих игроков. Это «Челси», так что я с удовольствием стал бы капитаном.

Я был капитаном молодежной команды « », и мне очень это нравилось. Думаю, эта роль раскрывает все лучшее во мне и моей игре. Помогать окружающим, испытывая при этом больше давления – одна из моих сильных сторон.

Независимо от того, добьюсь я этого или нет, это не умалит моей роли. Не думаю, что повязка на рукаве необходима, чтобы быть лидером, поэтому, получу я ее или нет, я продолжу делать то, что делаю», – сказал защитник « ».