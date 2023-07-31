Бен Чилуэлл: «С удовольствием стал бы капитаном «Челси». Эта роль раскрывает все лучшее во мне»

Теги Челси премьер-лига Англия Лестер Бен Чилуэлл Футбол

Бен Чилуэлл заявил о желании стать капитаном «Челси».

«Уверен, вы уже слышали это от многих игроков. Это «Челси», так что я с удовольствием стал бы капитаном.

Я был капитаном молодежной команды «Лестера», и мне очень это нравилось. Думаю, эта роль раскрывает все лучшее во мне и моей игре. Помогать окружающим, испытывая при этом больше давления – одна из моих сильных сторон.

Независимо от того, добьюсь я этого или нет, это не умалит моей роли. Не думаю, что повязка на рукаве необходима, чтобы быть лидером, поэтому, получу я ее или нет, я продолжу делать то, что делаю», – сказал защитник «Челси».

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1 комментарий

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Bob_Stone
Красава Чилли 🙏
Чем Больше Сила - Тем Больше и Ответственность 👍
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