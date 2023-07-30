Федотов о 3:2 с «Ахматом»: «ЦСКА показал волю и мастерство. В Грозном для победы надо выложиться на 300% из-за ожесточенного давления»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Ахмат Владимир Федотов Милан Гайич Матч ТВ Футбол

Владимир Федотов доволен выступлением ЦСКА в матче с «Ахматом» (3:2).

– Эмоций много, очень хотели победить. Команда показала себя с хорошей стороны, показала волю, характер и мастерство.

Прекрасно понимаем, как непросто играть в Грозном. Чтобы победить здесь, нужно выложиться не на 100, а на 300 процентов из‑за ожесточенного давления со стороны «Ахмата».

Когда повели в счете, имели несколько моментов, чтобы перевести игру в спокойное русло, но футбол непредсказуем – привезли себе пенальти. Потом было удаление на ровном месте, но в равных составах смотрелись не хуже, создавали моменты и нашли свой шанс.

– Насколько повлиял на команду эпизод в концовке первого тайма?

– Когда забили первый мяч, говорили, что все только начинается. Футбол устроен таким образом, что как только даешь слабину, соперник это сразу чувствует.

«Ахмат» стал больше доставлять мяч в штрафную, где вероятность совершить ошибку больше. В этом плане мы как раз [расслабились]. То, что мы играли в большинстве, сделало с ЦСКА злую шутку.

Хорошо, что все хорошо закончилось. Пришлось запускать максимальные обороты, чтобы исправить ситуацию. Хотели одержать победу, стремились к этому и эту победу нашли.

– Насколько победа эмоционально подхлестнет ЦСКА?

– Да, был неудачный старт сезона. Нашу игру нельзя было назвать удачной, но она не была плохой по содержанию. Мы не заслуживали поражения, просто не реализовали свои моменты. Было три непростых выезда. Слава богу, что сегодня погода не была жаркой. Здесь всегда непросто, – заявил главный тренер ЦСКА.

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43 комментария

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Vagner01
Молодцы! Нам бы ещё трансферы что бы тренеру было полегче!
+34
-2
+32
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GadyaCSKA
Верим в команду ! Судейство цирк !
+30
-3
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Артём Амирджанян
Как я вижу проблемы с судьями пошли в новый сезон...
+18
-1
+17
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Vagner01
Ответ Надежда Касаткина
Причём начать нужно с тренера)
Если только вашего клуба!
+8
-1
+7
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Alex Metallov
Действительно тяжелый матч. Федотов молодец, хорошо подготовил команду к игре.
Но конечно есть вопрос... Типа значит Рядно от безысходности приходится ставить в защиту, хорошо.
В следующей игре вместо Гайича по всей видимости Глебов. Но почему Мухин то играет инсайда, хотя есть атакующий игрок Арбузов.
+7
-1
+6
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Dima67
Ответ llolishe
Нет шансов что это не коррумпированный матч был Чемодан с деньгами Безбородов точно получил
От кого чемодан? Кто бенефициар?
+4
0
+4
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Shuller18
Ответ naxerger
И вопрос к Федотову: На кой черт выпускать раз за разом заболотного? Какие у него функции? Он вроде форвард...на самом острие играет,а не забил даже тогда,когда молодежь отгружала оренбургу
У меня скорее вопрос по Мухину, вот на кой его выпускать инсайдом, когда есть молодые профильные парни, загадка.
+3
0
+3
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llolishe
Нет шансов что это не коррумпированный матч был
Чемодан с деньгами Безбородов точно получил
+5
-3
+2
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Vagner01
Ответ naxerger
И вопрос к Федотову: На кой черт выпускать раз за разом заболотного? Какие у него функции? Он вроде форвард...на самом острие играет,а не забил даже тогда,когда молодежь отгружала оренбургу
Зе нормально отыграл не надо грязи! Пенку заработал боролся отменно весь матч! Открую вам тайну-не все форварды каждый матч забивают! И даже через матч не все!
+2
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+2
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Shuller18
Ответ Vagner01
Зе нормально отыграл не надо грязи! Пенку заработал боролся отменно весь матч! Открую вам тайну-не все форварды каждый матч забивают! И даже через матч не все!
Многие никак не могут понять, что от Зе ни один тренер не ждет голов. Антоху выпускают для борьбы, для того, чтобы за мячи цеплялся, причем он делает это очень дисциплинированно и самоотверженно, чем подкупает. Я согласен, что его место во второй восьмерке РПЛ, но в ЦСКА увы никого лучше сейчас нет. У меня гораздо больше вопросов по Мухину на позиции инсайда. А точнее по его нахождению в ЦСКА в принципе, вот где балласт.
+1
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kaimussen
Ответ Dima67
От кого чемодан? Кто бенефициар?
Цирк Никулина на Цветном бульваре
+2
-1
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Дамед Азизов
Супер
+1
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Антон Ковальчук
Из-за ожесточенного давления судейства
+1
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Лариса Шеина
Ответ naxerger
И вопрос к Федотову: На кой черт выпускать раз за разом заболотного? Какие у него функции? Он вроде форвард...на самом острие играет,а не забил даже тогда,когда молодежь отгружала оренбургу
заболотный наверное приплачивает, или , любимчик.
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naxerger
Ответ Лариса Шеина
заболотный наверное приплачивает, или , любимчик.
Он и в Сочи у Федотова постоянно играл. Только Федотова пора понять : он уже не в Сочи...
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Лариса Шеина
Ответ naxerger
Он и в Сочи у Федотова постоянно играл. Только Федотова пора понять : он уже не в Сочи...
Это точно, пора, только когда это настанет?
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Shuller18
Ответ Надежда Касаткина
Олич - не тренер, он и в Хорватии ничего не показывает, даже как зам. Мне нравился ВМГ - ему достались самые трудные времена в ЦСКА
Спасибо ВМГ за период в ЦСКА, но команда с ним шла в тупик 2 года, нужно было что-то менять.
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Shuller18
Ответ Лариса Шеина
Целиком и полностью согласна он не тот кто нам нужен, я бы вернула олича, жаль ,что , с ним так поступили.или газаева классный тренер.
Олича...Почему вы так ЦСКА не любите? И не уважаете тренера, который с первого раза дал лучший результат за последние 5 лет?
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Надежда Касаткина
Ответ Лариса Шеина
Целиком и полностью согласна он не тот кто нам нужен, я бы вернула олича, жаль ,что , с ним так поступили.или газаева классный тренер.
Олич - не тренер, он и в Хорватии ничего не показывает, даже как зам.
Мне нравился ВМГ - ему достались самые трудные времена в ЦСКА
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Лариса Шеина
Ответ Надежда Касаткина
Я давно интересуюсь футболом. Хотя любимый клуб - армейский, слежу за событиями всех клубов. Федотов, начиная с Оренбурга, вызывает неприятные ощущения. От него бегут нормальные игроки, которые хотят играть, а не валяться по полю, как Заболотный.
Целиком и полностью согласна он не тот кто нам нужен, я бы вернула олича, жаль ,что , с ним так поступили.или газаева классный тренер.
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Надежда Касаткина
Ответ Лариса Шеина
вы очень правильно пишите, гнать надо этого тренера, все бегут от него, а он говорит, что, нехотят играть, помоему он не может с ребятами найти общий язык, какой-то он неправильный не герой.
Я давно интересуюсь футболом. Хотя любимый клуб - армейский, слежу за событиями всех клубов.
Федотов, начиная с Оренбурга, вызывает неприятные ощущения.
От него бегут нормальные игроки, которые хотят играть, а не валяться по полю, как Заболотный.
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Vagner01
Ответ Shuller18
Многие никак не могут понять, что от Зе ни один тренер не ждет голов. Антоху выпускают для борьбы, для того, чтобы за мячи цеплялся, причем он делает это очень дисциплинированно и самоотверженно, чем подкупает. Я согласен, что его место во второй восьмерке РПЛ, но в ЦСКА увы никого лучше сейчас нет. У меня гораздо больше вопросов по Мухину на позиции инсайда. А точнее по его нахождению в ЦСКА в принципе, вот где балласт.
Они просто в футболе не разбираются вот и все! Для них главное голы!
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Slavnov
3 пенки за матч...физрук еще втирает,что,кто то,что то показал
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воробей джек
Да,Чалов действительно мастеровито бьет с точки! Красавчик! А так игра ни о чем.
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naxerger
И вопрос к Федотову:
На кой черт выпускать раз за разом заболотного? Какие у него функции? Он вроде форвард...на самом острие играет,а не забил даже тогда,когда молодежь отгружала оренбургу
+3
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