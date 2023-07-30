Федотов о 3:2 с «Ахматом»: «ЦСКА показал волю и мастерство. В Грозном для победы надо выложиться на 300% из-за ожесточенного давления»

Владимир Федотов доволен выступлением ЦСКА в матче с «Ахматом» (3:2).

– Эмоций много, очень хотели победить. Команда показала себя с хорошей стороны, показала волю, характер и мастерство.

Прекрасно понимаем, как непросто играть в Грозном. Чтобы победить здесь, нужно выложиться не на 100, а на 300 процентов из‑за ожесточенного давления со стороны « ».

Когда повели в счете, имели несколько моментов, чтобы перевести игру в спокойное русло, но футбол непредсказуем – привезли себе пенальти. Потом было удаление на ровном месте, но в равных составах смотрелись не хуже, создавали моменты и нашли свой шанс.

– Насколько повлиял на команду эпизод в концовке первого тайма?

– Когда забили первый мяч, говорили, что все только начинается. Футбол устроен таким образом, что как только даешь слабину, соперник это сразу чувствует.

«Ахмат» стал больше доставлять мяч в штрафную, где вероятность совершить ошибку больше. В этом плане мы как раз [расслабились]. То, что мы играли в большинстве, сделало с ЦСКА злую шутку.

Хорошо, что все хорошо закончилось. Пришлось запускать максимальные обороты, чтобы исправить ситуацию. Хотели одержать победу, стремились к этому и эту победу нашли.

– Насколько победа эмоционально подхлестнет ЦСКА?

– Да, был неудачный старт сезона. Нашу игру нельзя было назвать удачной, но она не была плохой по содержанию. Мы не заслуживали поражения, просто не реализовали свои моменты. Было три непростых выезда. Слава богу, что сегодня погода не была жаркой. Здесь всегда непросто, – заявил главный тренер .