Тчуамени о словах Ямаля: «Мне это нравится, это всего лишь слова. Если Ламин хочет поговорить – без проблем. Матч решается на поле, и «Реал» победил»
Орельен Тчуамени высказался о словах Ламина Ямаля перед класико.
Сегодня «Барселона» проиграла «Реалу» со счетом 1:2 в 10-м туре Ла Лиги. Перед игрой вингер каталонского клуба на стриме медиафутбольной лиги Kings League заявил, что мадридцы «жульничают и жалуются».
«Мне это нравится. В конце матча была небольшая перепалка между игроками – это помогает нам бороться. Когда я был маленьким, я видел такие вещи в матчах против «Барселоны», и все было спокойно. Мне это нравится – это всего лишь слова, без злого умысла. Такая решительность немного помогает нам».
О перепалке Дани Карвахаля и Ямаля после игры
«Мне нравится. Если Ламин хочет поговорить – без проблем. Матч решается на поле, и мы победили. Мы очень довольны своей игрой и будем смотреть вперед», – сказал полузащитник «Реала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
