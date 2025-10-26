  • Спортс
Тчуамени о словах Ямаля: «Мне это нравится, это всего лишь слова. Если Ламин хочет поговорить – без проблем. Матч решается на поле, и «Реал» победил»

Орельен Тчуамени высказался о словах Ламина Ямаля перед класико.

Сегодня «Барселона» проиграла «Реалу» со счетом 1:2 в 10-м туре Ла Лиги. Перед игрой вингер каталонского клуба на стриме медиафутбольной лиги Kings League заявил, что мадридцы «жульничают и жалуются».

«Мне это нравится. В конце матча была небольшая перепалка между игроками – это помогает нам бороться. Когда я был маленьким, я видел такие вещи в матчах против «Барселоны», и все было спокойно. Мне это нравится – это всего лишь слова, без злого умысла. Такая решительность немного помогает нам».

О перепалке Дани Карвахаля и Ямаля после игры

«Мне нравится. Если Ламин хочет поговорить – без проблем. Матч решается на поле, и мы победили. Мы очень довольны своей игрой и будем смотреть вперед», – сказал полузащитник «Реала». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
