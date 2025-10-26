У «Краснодара» 13 побед, 2 ничьих и 1 поражение в 16 последних матчах. Дальше – «Спартак»

«Краснодар» проиграл лишь 1 из 16 последних матчей.

Сегодня команда Мурада Мусаева обыграла «Рубин » со счетом 1:0 в 13-м туре Мир РПЛ .

В 16 последних матчах «быки» одержали 13 побед, в том числе над «Динамо» в серии пенальти (0:0, пен. 4:2), два раза сыграли вничью и потерпели одно поражение – от «Зенита» (0:2).

«Краснодар » лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 29 очков. 2 ноября он встретится со «Спартаком».