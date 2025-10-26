Тренер «Барсы» Зорг об 1:2 от «Реала»: «Барса» допустила больше ошибок, чем привыкла. У нас не было достаточно моментов, чтобы забить второй гол»

Тренер «Барселоны» прокомментировал поражение в класико.

Каталонская команда уступила «Реалу » со счетом 1:2 в 10-м туре Ла Лиги .

– Чего не хватало «Барсе»?

– Я думаю, мы допустили больше ошибок, чем привыкли. Это правда, что мы оборонялись очень глубоко. В заключительной трети поля у нас не получалось чаще проникать к воротам, чтобы создавать больше моментов.

– Ламин провел не лучший матч?

– Ему было нелегко, но в перерыве мы говорили о том, что постараемся найти больше возможностей для того, чтобы он играл с соперниками один в один. Иногда защитники хороши, и мы должны это признать.

– Что произошло в конце матча?

– Честно говоря, я даже не заметил. Я не знаю, кто начал. Возле скамеек было много людей, которые кричали... Мы должны сосредоточиться на игре.

– Справедлив ли результат?

– Мы испробовали все. В концовке мы играли с двумя защитниками, но мы знали, что «Мадрид» очень хорош на контратаках. И у нас не было достаточно моментов, чтобы забить второй гол, – сказал Маркус Зорг, ассистент Ханс-Дитера Флика.