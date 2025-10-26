Бителло о судействе с «Зенитом»: «Были фолы как в пользу «Динамо», так и в пользу соперника, которые судья не свистнул. Но это часть футбола»
Бителло высказался о судействе в матче с «Зенитом».
«Динамо» уступило петербуржцам в матче 13-го тура Мир РПЛ (1:2). Главным арбитром встречи был Алексей Сухой.
– Что не получилось у «Динамо», почему проиграли?
– У нас были моменты, забили гол, а потом «Зенит» начал играть интенсивнее, стало сложно. Соперник переиграл нас, поэтому победа осталась за ним. Надо продолжать работать.
– Сильно ли повлияло на игру большое количество нарушений и остановок?
– Были фолы как в нашу пользу, так и в пользу «Зенита», которые судья не свистнул, но это часть футбола, решения судьи не изменить, – сказал полузащитник «Динамо».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
