Бителло о судействе с «Зенитом»: «Были фолы как в пользу «Динамо», так и в пользу соперника, которые судья не свистнул. Но это часть футбола»

Бителло высказался о судействе в матче с «Зенитом».

«Динамо» уступило петербуржцам в матче 13-го тура Мир РПЛ (1:2). Главным арбитром встречи был Алексей Сухой .

– Что не получилось у «Динамо», почему проиграли?

– У нас были моменты, забили гол, а потом «Зенит» начал играть интенсивнее, стало сложно. Соперник переиграл нас, поэтому победа осталась за ним. Надо продолжать работать.

– Сильно ли повлияло на игру большое количество нарушений и остановок?

– Были фолы как в нашу пользу, так и в пользу «Зенита », которые судья не свистнул, но это часть футбола, решения судьи не изменить, – сказал полузащитник «Динамо».