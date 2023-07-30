Чалов уверен, что матч «Ахмат» – ЦСКА стал историческим: «100%. Неоднозначная игра»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Ахмат Гиорги Шелия Матч ТВ Федор Чалов Футбол

Федор Чалов высказался после хет-трика с пенальти в матче «Ахмат» – ЦСКА (2:3).

– Можно ли назвать эту игру исторической?

– 100%. Такая неоднозначная игра. После удаления у соперника ведем 1:0, но в таких играх, тем более на выезде с «Ахматом», нельзя так просто отдавать инициативу.

Во втором тайме мы поймали свою игру и довели ее до победы.

Всегда у «Ахмата» тяжело играть. Мы прекрасно понимали, что они и вдесятером, и вдевятером сражались бы. Но сегодня все наши ребята молодцы, и эта награда благодаря им.

Я знаю, что Гиорги Шелия хорошо стоит пенальти, но удача была на моей стороне, – сказал форвард ЦСКА.

Когда-то мы думали, что пять пенальти Валентина Иванова за матч – рекорд навсегда. Ха-ха!

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5 комментариев

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Alex Metallov
Чалов большой молодец. Все три пенальти очень хладнокровно реализовал. Вся команда молодцы, в такой тяжелой ситуации оказались, когда даже на скамейке всего несколько молодых игроков осталось. А в следующем матче, по всей видимости Глебову придется выходить в старте и играть против Тикнизяна и Пиняева.
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Vagner01
Молодец Федя! Не дрогнул! Красавчик!
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Ермек Жолдаспаев
Почти единственный довольный это Человек,но он тут ни причем
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Vagner01
Ответ llolishe
Кассьера чтобы забить три гола-пашет на поле Чалов чтобы забить три гола-ждет свистка судьи на пенальти
Классно ты стонешь и плачешь! Продолжай не останавливайся!
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