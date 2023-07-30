Чалов уверен, что матч «Ахмат» – ЦСКА стал историческим: «100%. Неоднозначная игра»

Федор Чалов высказался после хет-трика с пенальти в матче «Ахмат» – ЦСКА (2:3).

– Можно ли назвать эту игру исторической?

– 100%. Такая неоднозначная игра. После удаления у соперника ведем 1:0, но в таких играх, тем более на выезде с «Ахматом», нельзя так просто отдавать инициативу.

Во втором тайме мы поймали свою игру и довели ее до победы.

Всегда у « » тяжело играть. Мы прекрасно понимали, что они и вдесятером, и вдевятером сражались бы. Но сегодня все наши ребята молодцы, и эта награда благодаря им.

Я знаю, что хорошо стоит пенальти, но удача была на моей стороне, – сказал форвард ЦСКА.

Когда-то мы думали, что пять пенальти Валентина Иванова за матч – рекорд навсегда. Ха-ха!

«Катастрофа. Убийство. Беспредел. Бригада Безбородова переписывает правила на ходу». Директор ЦСКА по коммуникациям о пенальти в игре с «Ахматом»