Экс-судья Итурральде об отмене гола Мбаппе в класико: «Для машины это офсайд. Либо убираем ее, либо верим. Когда мяч пересекает линию на миллиметр, мы же говорим, что это гол, верно?»
Экс-судья Итурральде Гонсалес не видит проблемы в отмене гола Мбаппе в класико.
«Мадрид» обыграл «Барсу» в класико со счетом 2:1. В первом тайме один из голов Мбаппе отменили из-за офсайда – часть его голени была вне игры.
«Если внедряешь машину, то миллиметр – это офсайд. Так что мы либо убираем машину, либо верим ей. Другого пути нет.
Когда мяч пересекает линию на миллиметр, мы же говорим, что это гол, верно? Тут то же самое», – сказал бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес.
Фото: скриншот трансляции Ziggo Sport
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: As
