Нагучев о 4-м пенальти в матче «Ахмат» – ЦСКА: «Сюр какой-то. Судьи должны выйти после игры и объяснить, что произошло. Подробно, с правилами»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия судьи Ахмат Владислав Безбородов Роман Нагучев Иван Олейников Матч ТВ Футбол

Комментатор матча «Ахмат» – ЦСКА призвал Владислава Безбородова объяснить действия.

Главный судья принял решение заменить желтую карточку Милана Гайича на красную, посмотрев видеоповтор после того, как Игорь Акинфеев отразил удар Ивана Олейникова с пенальти. Затем грозненцы получили возможность еще раз пробить с точки – и сравняли счет (2:2).

«Я не понимаю, как был устроен последний пенальти в матче «Ахмат» – ЦСКА. От начала и до конца.

Это тот случай, когда судьи должны выйти после игры и прям объяснить, что именно произошло. Подробно. С правилами.

Потому что без объяснений это какой-то странный сюр», – написал Роман Нагучев.

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55 комментариев

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Олег
Ответ striker7369
Там уже про потерю связи говорят)) Есть четкий протокол: Судья Безбородов, согласно протоколу VAR в РПЛ, не имел права обращаться к видеопросмотру после того, как «Ахмат» уже исполнил пенальти⏬ https://t.me/cskathebest/15374
Там по братски попросили...
+82
-1
+81
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striker7369
Там уже про потерю связи говорят)) Есть четкий протокол:

Судья Безбородов, согласно протоколу VAR в РПЛ, не имел права обращаться к видеопросмотру после того, как «Ахмат» уже исполнил пенальти⏬

https://t.me/cskathebest/15374
+59
-4
+55
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CSKAvrn
Ему из футбола нужно «выйти» навсегда
+30
-2
+28
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Nikishori
Срочно отправить Бебороодова на целых ДВА тура в ФНЛ!!!! и оштрафовать Лудогорец!
+12
0
+12
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Дмитрий Плеханов
Видимо там Иванов на варе начудил, дал стоп Безбородову в то время как он дал сигнал к пробитию пенки. А Безбородов опоздал со свистком.
+10
0
+10
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Никита Королёв
Не успел чемпионат начаться ,а уже скандалы с судьями.Печально ,хотя вполне обыденная история уже .
+10
0
+10
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Onion
Ответ Nikishori
Срочно отправить Бебороодова на целых ДВА тура в ФНЛ!!!! и оштрафовать Лудогорец!
И Спартак - в пердив!
+8
-3
+5
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Егор Крид58
Ответ Никита Аксанов
Это даже ошибкой не назвать. Это дебилизм конкретный. Безбородов профнепригоден.
причём очень давно, ну надеюсь после этой игры - он уйдет
+5
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+4
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GrandLoG
Ответ Дмитрий Плеханов
Видимо там Иванов на варе начудил, дал стоп Безбородову в то время как он дал сигнал к пробитию пенки. А Безбородов опоздал со свистком.
Главный судья в любом случае главный, если кто-то начудил, он решат по старинке
+4
0
+4
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Пикачу82
Выйдут и скажут что судья принял верное решение! Им хоть ссы в глаза!)))
+4
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Леван Мкртчян
Очень странный сюр этот "странный сюр"...пойду подогрею горячее пока охлаждается холодное.

А Безбородов -- #$#&##&
+3
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Никита Аксанов
Это даже ошибкой не назвать. Это дебилизм конкретный. Безбородов профнепригоден.
+3
-1
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Lokomotiv__1992
Да всё ок. вот если бы судья гол забил тогда точно было бы что не чисто , расходимся
+2
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nCuXpalata13
ну Нагучев там в трансляции много чего наговорил... как бы потом извиняться ему не пришлось
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Московские Куницы
Есть вопрос более глобальный для комментатора: выйдет ли КИСЛЯК??!
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fil_spb
Тут не только Безбородов, но ещё и ВАР. И что это группа людей в чёрном делала что при удалении у Ахмата, что при удалении у ЦСКА, логическому объяснению не поддаётся. Действительно сюр.
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brownie
Ответ Сергей Денисов
убер те нагучева.это ж дел днищенское ...целый тайм говорит одно и тоже
Нормальный он комментатор, не кипятись
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Overkiller
Ответ Аморалинни
Че на Безбородова накинулись? Вы эе понимаете, что там еще пару человек за мониторами сидят, и они тоже арбитры так-то))
Там за теми кто за мониторами сидят ещё сзади кое кто с "аргументами" стоят )
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vzi
Напомнило знаменитую байку из советского футбола о двух перебитых пенальти в Гурии.

Вратарь гостей: - А если я и второй пенальти отобью, то что?

Судья: - Тогда третий я тебе сам забью!
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JForce
Ростов - Торпедо назревает.
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андрэ
насчёт ссылки на протокол https://m.sports.ru/tribuna/blogs/whoarejudges/2816868.html очень интересно как сову натянут на глобус)
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edik-burimov2@mail.ru
Ответ striker7369
Там уже про потерю связи говорят)) Есть четкий протокол: Судья Безбородов, согласно протоколу VAR в РПЛ, не имел права обращаться к видеопросмотру после того, как «Ахмат» уже исполнил пенальти⏬ https://t.me/cskathebest/15374
а если он не давал свисток для продолжения игры/пробития пенальти? Я не спорю просто хочу понять
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Сергей Васильев
Безбородов после игры: я просто испугался, что меня посадят в зиндан
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Amalfitano
Казарцев ничего такого не заметил. Всё по правилам.))
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Алексей Ненахов
Каждый год новые правила , в том году чудили всё с нарушениями , сейчас что-то новое офсайды не видят
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