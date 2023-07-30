Нагучев о 4-м пенальти в матче «Ахмат» – ЦСКА: «Сюр какой-то. Судьи должны выйти после игры и объяснить, что произошло. Подробно, с правилами»
Комментатор матча «Ахмат» – ЦСКА призвал Владислава Безбородова объяснить действия.
Главный судья принял решение заменить желтую карточку Милана Гайича на красную, посмотрев видеоповтор после того, как Игорь Акинфеев отразил удар Ивана Олейникова с пенальти. Затем грозненцы получили возможность еще раз пробить с точки – и сравняли счет (2:2).
«Я не понимаю, как был устроен последний пенальти в матче «Ахмат» – ЦСКА. От начала и до конца.
Это тот случай, когда судьи должны выйти после игры и прям объяснить, что именно произошло. Подробно. С правилами.
Потому что без объяснений это какой-то странный сюр», – написал Роман Нагучев.
Судья Безбородов, согласно протоколу VAR в РПЛ, не имел права обращаться к видеопросмотру после того, как «Ахмат» уже исполнил пенальти⏬
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А Безбородов -- #$#&##&
Вратарь гостей: - А если я и второй пенальти отобью, то что?
Судья: - Тогда третий я тебе сам забью!