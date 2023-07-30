Нагучев о 4-м пенальти в матче «Ахмат» – ЦСКА: «Сюр какой-то. Судьи должны выйти после игры и объяснить, что произошло. Подробно, с правилами»

Комментатор матча «Ахмат» – ЦСКА призвал Владислава Безбородова объяснить действия.

Главный судья принял решение заменить желтую карточку Милана Гайича на красную, посмотрев видеоповтор после того, как отразил удар с пенальти. Затем грозненцы получили возможность еще раз пробить с точки – и сравняли счет (2:2).

«Я не понимаю, как был устроен последний пенальти в матче « » – . От начала и до конца.

Это тот случай, когда судьи должны выйти после игры и прям объяснить, что именно произошло. Подробно. С правилами.

Потому что без объяснений это какой-то странный сюр», – написал .