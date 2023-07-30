Безбородов назначил 17 пенальти в РПЛ с прошлого сезона – на 8 больше любого другого арбитра
Владислав Безбородов чаще всех назначает пенальти в РПЛ.
Арбитр назначил пять пенальти по ходу матча второго тура Мир РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА.
С начала прошлого сезона Безбородов назначил 17 пенальти в РПЛ – на восемь больше, чем у ближайшего преследователя Яна Бобровского, у которого девять назначенных 11-метровых.
17 – Владислав Безбородов (24 матча);
9 – Ян Бобровский (9);
9 – Павел Кукуян (19);
8 – Евгений Кукуляк (13);
8 – Виталий Мешков (15);
8 – Сергей Карасев (19).
Какая мусорная у нас лига, такое мусорное судейство.
Какое-то тотальное позорище. Ужас просто.