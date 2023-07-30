Безбородов назначил 17 пенальти в РПЛ с прошлого сезона – на 8 больше любого другого арбитра

Владислав Безбородов чаще всех назначает пенальти в РПЛ.

Арбитр назначил пять пенальти по ходу матча второго тура Мир между « » и .

С начала прошлого сезона Безбородов назначил 17 пенальти в РПЛ – на восемь больше, чем у ближайшего преследователя Яна Бобровского, у которого девять назначенных 11-метровых.

17 – (24 матча);

9 – (9);

9 – (19);

8 – (13);

8 – (15);

8 – (19).