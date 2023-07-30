Безбородов назначил 17 пенальти в РПЛ с прошлого сезона – на 8 больше любого другого арбитра

Теги ЦСКА Ян Бобровский премьер-лига Россия судьи Ахмат Владислав Безбородов Сергей Карасев Виталий Мешков Павел Кукуян Евгений Кукуляк Футбол

Владислав Безбородов чаще всех назначает пенальти в РПЛ.

Арбитр назначил пять пенальти по ходу матча второго тура Мир РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА.

С начала прошлого сезона Безбородов назначил 17 пенальти в РПЛ – на восемь больше, чем у ближайшего преследователя Яна Бобровского, у которого девять назначенных 11-метровых.

17 – Владислав Безбородов (24 матча);

9 – Ян Бобровский (9);

9 – Павел Кукуян (19);

8 – Евгений Кукуляк (13);

8 – Виталий Мешков (15);

8 – Сергей Карасев (19).

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
А можно его удалить так на пару лет! Реально достал и сколько матчей испортил…
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ T622222
А можно его удалить так на пару лет! Реально достал и сколько матчей испортил…
У него родственные связи и питерская прописка, кто его удалит?:)
+27
-6
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Обновляйте ))
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый тренер ФК Спартак
Ответ Wizard Harry
Сначала у Ахмата левак поставил, потом обделавшись, хотя мяч отлетел в другую сторону, за шаг заступа в штрафную дает прямую красную Гайичу. Какая мусорная у нас лига, такое мусорное судейство. Какое-то тотальное позорище. Ужас просто.
этот сезон откроет новые горизонты позора)))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый тренер ФК Спартак
Ответ Vladvenk
Отменит красную Ахмата.
щас только связь наладят так и первый гол отменит, надо только подождать ахахах
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugene88
Тоесть 9 в 9 матчах у второго места никого не смущает
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ant97
Уже 17
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Любимый судья Кринжа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ермек Жолдаспаев
Ответ Барсик Юрана
Любимый судья Кринжа
Пускай работает в играх с участием Португалии.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladvenk
Ответ Новый тренер ФК Спартак
купите ему гарнитуру рфс у чувака проблемы со связью, а то он так через пол часа игры будет возвращаться назад и удалять, пенальти ставить
Отменит красную Ахмата.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ Nikola Poppop31
Как этого клоуна допускают к матчам?!
Отстегивает наверняка,ну как такое можно допускать судить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Filimon4ik
Всех судей из этого списка можно спокойно увольнять.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Filimon4ik
Всех судей из этого списка можно спокойно увольнять.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Reggi
А у Бобровского зато 100% реализации)) 9 матчей, 9 пенальти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ArnoNeputevy
Лучший!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алена Нахо
Пожалуйста хватит пеналей на сегодня
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladvenk
«В любой непонятной ситуации…»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
Нормально так Бобровский нашакалил, за Флориду играя...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wizard Harry
Сначала у Ахмата левак поставил, потом обделавшись, хотя мяч отлетел в другую сторону, за шаг заступа в штрафную дает прямую красную Гайичу.
Какая мусорная у нас лига, такое мусорное судейство.
Какое-то тотальное позорище. Ужас просто.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Крид58
рекорды ставит, что вы к Владику пристали)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IlyaGrain
Надеюсь и последние в карьере 😬
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Карасев то реально получается самый адекватный из этого цирка
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый тренер ФК Спартак
купите ему гарнитуру рфс у чувака проблемы со связью, а то он так через пол часа игры будет возвращаться назад и удалять, пенальти ставить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikola Poppop31
Как этого клоуна допускают к матчам?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий