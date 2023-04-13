«Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» интересуются защитником «Монако» Дисаси

«ПСЖ» интереуется защитником «Монако» Акселем Дисаси .

Как сообщает Foot11 со ссылкой на Le Parisien, в приглашении 25-летнего футболиста заинтересован советник « » по футбольным вопросам . Португалец уже проявлял интерес к подписанию защитника еще прошлым летом, и с тех пор стороны поддерживают связь.

Конкуренцию парижанам в борьбе за игрока могут составить английские клубы – за ним следят « » и « ». Скауты этих клубов посетили матч «Нант» – « » (2:2), чтобы понаблюдать за игрой защитника. В этом матче Дисаси забил гол.

В 30 матчах текущего сезона Лиги 1 Аксель отличился 3 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.