«Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» интересуются защитником «Монако» Дисаси

Теги ПСЖ Монако Челси Манчестер Сити лига 1 Франция возможные трансферы Луиш Кампуш Аксель Дисаси Футбол

«ПСЖ» интереуется защитником «Монако» Акселем Дисаси .

Как сообщает Foot11 со ссылкой на Le Parisien, в приглашении 25-летнего футболиста заинтересован советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш. Португалец уже проявлял интерес к подписанию защитника еще прошлым летом, и с тех пор стороны поддерживают связь. 

Конкуренцию парижанам в борьбе за игрока могут составить английские клубы – за ним следят «Манчестер Сити» и «Челси». Скауты этих клубов посетили матч «Нант» – «Монако» (2:2), чтобы понаблюдать за игрой защитника. В этом матче Дисаси забил гол. 

В 30 матчах текущего сезона Лиги 1 Аксель отличился 3 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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9 комментариев

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Чёрный тюльпан
Челси похоже решил на Монако подсесть.
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хавбек+
вроде привозной был может исправился
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Falsegoalkeeper
Скоро футболисты Челси будут переодеваться не в коридоре, а до приезда на базу, места не будет
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Ноно Гомес
Кто это
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Хан Сахан
Наши комментаторы его будут звать Акселем
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Schiaff1no
Что-то сдал спортс. "Почему не интересуются Дисаси"?
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Этот Райола хочет денег
Кому то из них достанется добротный игрок. Остальным- дисаси, так сказать
+2
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Fan de PSG depuis 2002
Неплохой защитник. Пришелся бы ко двору в Пари Сен-Жермен. Надеюсь, пополнит ряды нашего ПСЖ летом.
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-3
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леннорыч-абрамович
Челси начал работать над четвёртым составом!
+8
-1
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