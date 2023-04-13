«Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» интересуются защитником «Монако» Дисаси
«ПСЖ» интереуется защитником «Монако» Акселем Дисаси .
Как сообщает Foot11 со ссылкой на Le Parisien, в приглашении 25-летнего футболиста заинтересован советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш. Португалец уже проявлял интерес к подписанию защитника еще прошлым летом, и с тех пор стороны поддерживают связь.
Конкуренцию парижанам в борьбе за игрока могут составить английские клубы – за ним следят «Манчестер Сити» и «Челси». Скауты этих клубов посетили матч «Нант» – «Монако» (2:2), чтобы понаблюдать за игрой защитника. В этом матче Дисаси забил гол.
В 30 матчах текущего сезона Лиги 1 Аксель отличился 3 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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