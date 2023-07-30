«Абаскаль сделает «Спартак» чемпионом. «Зенит» может свалиться на 2-3 место». Кавазашвили об РПЛ

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Гильермо Абаскаль Футбол

Анзор Кавазашвили считает, что Гильермо Абаскаль может привести «Спартак» к чемпионству.

«Абаскаль вселяет надежду, что станет хорошим тренером, он отвечает на все вопросы по-спартаковски. Не могу обвинить тренера, что все новые игроки – это его кандидатуры. Видно, что ему навязали нескольких игроков, потому что он не может некоторым футболистам найти место на поле.

Ему не все футболисты нравятся на 100 процентов, поэтому многие легионеры выходят на поле либо во втором тайме, либо на 10 минут. Ему просто нашли этих игроков, а он пытается внедрить их в свою систему.

Мне кажется, что Абаскаль – тренер, который сделает «Спартак» чемпионом России. «Зенит» может благополучно свалиться на 2-3 место после ухода своих лидеров. Но не только «Спартак» будет претендовать на золотые медали РПЛ, есть еще другие команды. Пока рано делать какие-то выводы, нужно посмотреть больше матчей. Что будет дальше – посмотрим!

Все тренеры нацелены сейчас на атакующий футбол с помощью защитников, которые идут в атаку через короткие передачи вперед – в такой футбол играет и Гильермо, и Семак. Российский чемпионат выравнивается, становится конкурентноспособным», – сказал экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР.

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37 комментариев

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Зелёный гопник
Каждый год слышим одно и тоже 😅
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Selvatore
Ого! В этом году и до 5-го тура не стали ждать. Вот дают)
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Marina_Greta
Ответ Зелёный гопник
Каждый год слышим одно и тоже 😅
В этом мире меняется все, кроме одного; Спартак каждый год обещают сделать чемпионом!
+19
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Evgeny Trifonov
У Анзорчика опять интервью берут в очереди на кассу магазина К&Б
+15
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Король Крусибла
Эксперты которые делают выводы по результатам одного-двух туров задолбали просто. Динамо потеряло очки - ох-ах, Личка никуда не годится, гнать взашей иностранца клятого, наш Юран не хуже справится!
Зенит потерял очки во втором туре (в прошлом году в первом же туре сыграли вничью с Химками) - ох-ах, гегемонии Зенита пришел конец, Спартак чемпион!
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Антон Путятин
Ответ Спартак Гордость России
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а ты откуда знаешь))) что он сделал своими двумя отцами?
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Мансур Абдрахимов
Началось колхозье утро. Изза таких десятилетия ми нет трофеев
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Спартак Гордость России
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Уважать старость? Я понимаю уважать мудрость старших людей или же помогать им когда это им нужно или когда им не позволяет здоровье, но уважать человека лишь из-за возраста такое себе конечно занятие. А что он такого сделал, хотя погоди ты прав, будучи членом комитета по этике столько мата и оскарблений как он сказал не смог сказать да вообразить сказать ни один человек не то что я с своими двумя отцами.
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ЛыСъ
Норм дед, первым отметился, на опыте, главное, что бы в конце сезона не шибко расстраивался как обычно.
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Aleksandr Baskakov
Если только с помощью судьишек
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Groznyi2024
Я тоже в воскресенье по пиву с друзьями
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Спартак Гордость России
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Спартак "сделает" Зенит "может" во фантазия у Дедули.
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Анатолий Забелин
Ответ dikaniopaolo
Да ну...это нереально. Не пустят оба руками водители РФС Спартак на 1ое место. Будут давить всеми доступными средствами. Подключат судей, дубли, ещё какую нибудь пакость с календарем. У них полно возможностей.
Пускать не надо, сами обделаетесь
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AIBOLIT66
Абаскаль сделает «Спартак» чемпионом второго тура чемпионата Москвы.
Алё, второй тур ещё идёт...
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Alext
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Спартак "сделает" Зенит "может" во фантазия у Дедули.
Впервые вижу трое кавычек в одном предложении😂
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Alext
Впервые вижу трое кавычек в одном предложении😂
Так получилось))
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Анатолий Забелин
Ответ Иван Шуткин
Сделаю супер прогноз и думаю Зенит не войдёт даже в тройку и это читается, команда не способна атаковать вообще и 3 гола Кассьеры случайность. У Зенит все идёт плохо начиная с межсезонья и эта негативная инерция продолжиться до конца года минимум и будет куча пот ерянных очков
Вам прогнозы погоды делать надо
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Удар Кержакова
2-3 место это прям свалится)
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Dark.Babysitter
Аминазин этому гражданину!
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rarog
Традиционно под постами где дед хвалит Абаскаля , я просто оставляю ссылку на его же, деда, спич годичной давности
https://www.sports.ru/football/1109651606-spartak-klub-iz-klounov-chto-li-ya-shokirovan-takoe-vpechatlenie-chto-.html?sl=1
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Knife707
Первая стадия цикла Спартака
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Сергей Галынский
Ждем,что дед предскажет весной
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Антон Путятин
опять вернулись чтобы править)))
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noti22
Анзор сегодня накидался борща
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Amalfitano
С такой защитой Абаскалю нечего ловить. Призовое место за счастье будет.
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