«Абаскаль сделает «Спартак» чемпионом. «Зенит» может свалиться на 2-3 место». Кавазашвили об РПЛ

Анзор Кавазашвили считает, что Гильермо Абаскаль может привести «Спартак» к чемпионству.

« вселяет надежду, что станет хорошим тренером, он отвечает на все вопросы по-спартаковски. Не могу обвинить тренера, что все новые игроки – это его кандидатуры. Видно, что ему навязали нескольких игроков, потому что он не может некоторым футболистам найти место на поле.

Ему не все футболисты нравятся на 100 процентов, поэтому многие легионеры выходят на поле либо во втором тайме, либо на 10 минут. Ему просто нашли этих игроков, а он пытается внедрить их в свою систему.

Мне кажется, что Абаскаль – тренер, который сделает « » чемпионом России. « » может благополучно свалиться на 2-3 место после ухода своих лидеров. Но не только «Спартак» будет претендовать на золотые медали , есть еще другие команды. Пока рано делать какие-то выводы, нужно посмотреть больше матчей. Что будет дальше – посмотрим!

Все тренеры нацелены сейчас на атакующий футбол с помощью защитников, которые идут в атаку через короткие передачи вперед – в такой футбол играет и Гильермо, и . Российский чемпионат выравнивается, становится конкурентноспособным», – сказал экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР.