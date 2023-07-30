Владимир Габулов: «В РПЛ сейчас нет явного лидера, как раньше был «Зенит». Понравился «Спартак»

Владимир Габулов считает, что Мир РПЛ нет явного лидера.

«Пока сложно сложить однозначное впечатление о старте сезона. Команды ещё вкатываются, поэтому до оптимальных кондиций далеко. Плюс-минус все команды в равном состоянии.

Но сейчас в РПЛ нет явного лидера, как раньше был «Зенит». На самом деле на старте понравился «Спартак». Особенно во втором матче», – сказал бывший вратарь сборной России.