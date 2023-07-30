Владимир Габулов: «В РПЛ сейчас нет явного лидера, как раньше был «Зенит». Понравился «Спартак»

Теги Спартак Зенит Владимир Габулов премьер-лига Россия Футбол

Владимир Габулов считает, что Мир РПЛ нет явного лидера.

«Пока сложно сложить однозначное впечатление о старте сезона. Команды ещё вкатываются, поэтому до оптимальных кондиций далеко. Плюс-минус все команды в равном состоянии.

Но сейчас в РПЛ нет явного лидера, как раньше был «Зенит». На самом деле на старте понравился «Спартак». Особенно во втором матче», – сказал бывший вратарь сборной России.

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13 комментариев

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RG26
Два тура - отличная дистанция для глобальных выводов о наличии явного лидера (нет)
+14
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ utsh44psmr
Точно, а Динамо на дне ВМФ
Динамо просто на дне (((
+5
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utsh44psmr
Точно, а Динамо на дне ВМФ
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Ak4705
О чем сейчас вообще можно говорить, прошло не полных два тура. У Зенита явная перестройка,потеря лидеров, что в любом случае скажется на результате. Спартак в том году тоже смотрелся до зимнего перерыва хорошо и что в итоге, весну провалил. ЦСКА, Локомотив, Динамо,Краснодар, Ростов, половину команд можно перечислить, любая может выстрелить. Тут скорее разговор о том, что при потери лидеров у Зенита, команды первой восьмёрки выравниваются, кто пройдёт сезон ровнее, тот и станет чемпионом, при этом необязательно показывать зрелищный футбол.
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kalc1976@list.ru
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Габулов написал что понравился Спартак во 2 матче, просто в данном конкретном матче, конкретно для Жердина.
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Любовь Мелехова
Ответ RG26
Два тура - отличная дистанция для глобальных выводов о наличии явного лидера (нет)
Не вытерпел до 5 тура.
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Красная стрела
Ну Ростов начало положил. Дальше посмотрим как. Если к Зениту не подъедут еще топчики, что б вылезти на индивидуальном мастерстве, то интрига действительно будет.
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Nick Crosier
Ясно. Так и запишем. 2 тура это о многом говорит.
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Александр Жердин
В прошлом году мы уже это слышали Более того, у Кавазашвили до сих пор похоже висит таблица прошлого розыгрыша после 5 тура.Только вот печалька, итог то - другой.
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Красная стрела
Ответ Удар Кержакова
Спартак сейчас главный фаворит за чемпионство после 5 туров. Хорошо выглядят. Победа 3-2 над Оренбургом была выдающаяся!
Ну его хоть смотреть интересно. А не вот этот уг футбол.
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Александр Жердин
Ответ kalc1976@list.ru
Габулов написал что понравился Спартак во 2 матче, просто в данном конкретном матче, конкретно для Жердина.
Напиши без ошибок, а то тебя хрен поймёшь.
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kalc1976@list.ru
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Александр Жердин
Напиши без ошибок, а то тебя хрен поймёшь.
Написал.
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