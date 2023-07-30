Данил Круговой: «Зенит» сам себе конкурент. Мы останемся не 1-м месте, если будем тренироваться и выполнять требования тренера»

Защитник «Зенита» Данил Круговой считает, что команда вновь может выиграть Мир РПЛ.

«Я считаю, что « » сам себе конкурент. И если мы будем при должной работе тренироваться и выполнять требования, которые дает нам главный тренер, то мы также останемся на первом месте.

«Спартак» укрепился, поэтому посмотрим. Главный тренер подготовит нас [к игре 5-го тура] и расскажет про новых и старых игроков. Думаю, все будет хорошо», – сказал игрок «Зенита».

В прошлом сезоне «Зенит» в пятый раз подряд выиграл чемпионат России. 29 июля петербургская команда на выезде сыграла вничью с «Ростовом» со счетом 1:1 в матче второго тура .