Данил Круговой: «Зенит» сам себе конкурент. Мы останемся не 1-м месте, если будем тренироваться и выполнять требования тренера»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Данил Круговой ТАСС Футбол

Защитник «Зенита» Данил Круговой считает, что команда вновь может выиграть Мир РПЛ.

«Я считаю, что «Зенит» сам себе конкурент. И если мы будем при должной работе тренироваться и выполнять требования, которые дает нам главный тренер, то мы также останемся на первом месте.

«Спартак» укрепился, поэтому посмотрим. Главный тренер подготовит нас [к игре 5-го тура] и расскажет про новых и старых игроков. Думаю, все будет хорошо», – сказал игрок «Зенита».

В прошлом сезоне «Зенит» в пятый раз подряд выиграл чемпионат России. 29 июля петербургская команда на выезде сыграла вничью с «Ростовом» со счетом 1:1 в матче второго тура РПЛ

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18 комментариев

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IlyaGrain
В заголовке опечатка прям по Фрейду (останемся НЕ 1-м месте ) 😀
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Удар Кержакова
В РПЛ сейчас такие команды, что с любым соперником можно потерять очки. Кто меньше всего таких глупых ошибок сделает, как Мостовой, тот и станет чемпионом.
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Ivan Petrov
Самонадеянно... Жизнь обычно за такое наказывает
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Peter Parker
Даниил Круговой: только я могу остановить Зенит
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IlyaGrain
Ответ Роман Ковачевич
Нашёлся умник. Как будто без тебя не видят, что там ошибка. Ты как Ботаник в школе
У тебя детские травмы что ли ?)
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Валерий Глазков
😁😁😁😁 Удачи..,,,
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ZarvuR2020
Чёт шапкозакидательские настроения пошли
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Андрей Колочаров
Сейчас смотрю После футбола с Чердаком. Обсуждают эпизод с удалением Семака, в студии Рвдимов и Новрсельцев. Играли Ростов и Зенит, а в итоге Рвдимов так или иначе съехал на нервы Семака из-за (дословно) уже отстают от Спартака. Т. Е. где бы кто бы не играл против Зенита,у них Спартак как кость в горле.
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