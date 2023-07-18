«ПСЖ» хочет купить форварда «Бенфики» Рамуша после неудачи в переговорах по Осимхену и Кейну

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«ПСЖ» может подписать нападающего «Бенфики» Гонсалу Рамуша.

Как сообщает L’Équipe, переговоры с основными целями парижан на позицию центрального нападающего идут неудачно.

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен – уже не главный кандидат на усиление атаки «ПСЖ». Французский клуб не готов удовлетворить требования руководства «Наполи». Учитывая, что Аурелио Де Лаурентис не готов проявлять гибкость, переговоры по Осимхену будут предельно сложными. Теперь руководство «ПСЖ» уже не так сильно хочет видеть Виктора в команде.

Харри Кейн вряд ли присоединится к клубу – его не интересует возможность выступлений в Лиге 1. «ПСЖ» попытается переубедить форварда. Отмечается, что «ПСЖ» и «Тоттенхэм» связаны теплыми отношениями, поэтому парижане не будут подталкивать игрока к форсированию перехода.

Вряд ли в команде окажется и нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани. Его попытаются оставить в команде еще на сезон.

Учитывая сложности с приглашением всех перечисленных выше игроков, «ПСЖ» обратился к кандидатуре Душана Влаховича. Клуб проявляет серьезный интерес к форварду «Ювентуса».

Кроме того, Луиш Кампуш никогда не скрывал, что является поклонником Гонсалу Рамуша. Он следит за нападающим «Бенфики» с момента его игры за юношеские команды. Отступные Рамуша – 120 млн евро. Однако хорошие отношения между клубами, а также участие в сделке Жорже Мендеша может позволить снизить цену на игрока. «ПСЖ» находится в постоянных контактах по поводу этого трансфера, но конкретных переговоров пока не начинал.

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19 комментариев

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Los Galácticos
Трансферный лудоман Аль-Хелаифи покупает очередную пачку футболистов, которая через пару сезонов пойдет вслед за Икарди, Паредесом, Дракслером и другими.
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Green grass
Отныне ПСЖ покупает только клиентов Мендеша
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Fona
Ответ Abu Ibrahim
Мне кажется Рамуш не готов выступать в основе клуба такой величины , где от него сразу будут сверхожидания .
Да ладно тебе, клуб такой величины, насколько чемпион 6 лиги лучше чемпиона 7 лиги?))
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Чёрный тюльпан
Будто катарцы изначально не понимали, что Кейн даже слушать их не будет, а на Осимена они не могут пульнуть 200 млн., иначе реально много вони подымится, что с ФФП что-то не так.
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QWertY
Ответ The Best
Взяли Месси уже чтобы повысить престиж чемпионата,но что-то это не сильно помогло.В ПСЖ нужно менять всю структуру,можно сказать начать всё с чистого листа.
Так повысили, многие начали смотреть Лигу 1 ради тройки Неймар-Мбаппе-Месси.
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Чёрный тюльпан
Ответ Green grass
Отныне ПСЖ покупает только клиентов Мендеша
Кампуш и Мендеш нашли друг друга, а во главе попила денег Катара стоит Хелаифи.
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Fark
Комментарий удален пользователем
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Abu Ibrahim
Мне кажется Рамуш не готов выступать в основе клуба такой величины , где от него сразу будут сверхожидания .
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RAMIK
Мне кажется Рамуш это Саншеш #2. Не потянет он уровень.
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Vatikan
А что Лукаку не купят?
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hiper26
Рамуш бы мог бы стать Паулетой для ПСЖ.
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noti22
Ответ Барсик Юрана
Сильнейший португальский футболист в истории. 3 гола в плей-офф ЧМ говорят сами за себя
Согласен, в свои 21 Рамуш лучше чем молодой Месси
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Abu Ibrahim
Ответ noti22
Согласен, в свои 21 Рамуш лучше чем молодой Месси
Зачем вестись на этот срач ?
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The Best
Ответ QWertY
ПСЖ всегда был нормальным клубом. Не вина шейхоа, что Лига 1 дно, которая не в состоянии привлечь лучших игроков. Вот руководство ПСЖ и покупает распиаренных игроков, чтобы хоть как то повысить престиж чемпионата
Взяли Месси уже чтобы повысить престиж чемпионата,но что-то это не сильно помогло.В ПСЖ нужно менять всю структуру,можно сказать начать всё с чистого листа.
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BARCA_10
Ответ Abu Ibrahim
Мне кажется Рамуш не готов выступать в основе клуба такой величины , где от него сразу будут сверхожидания .
так его Бенфика в том сезоне закончила группу выше как раз таки Парижа
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