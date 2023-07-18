«ПСЖ» хочет купить форварда «Бенфики» Рамуша после неудачи в переговорах по Осимхену и Кейну

«ПСЖ» может подписать нападающего «Бенфики» Гонсалу Рамуша.

Как сообщает L’Équipe, переговоры с основными целями парижан на позицию центрального нападающего идут неудачно.

Нападающий « » – уже не главный кандидат на усиление атаки «ПСЖ». Французский клуб не готов удовлетворить требования руководства «Наполи». Учитывая, что Аурелио Де Лаурентис не готов проявлять гибкость, переговоры по Осимхену будут предельно сложными. Теперь руководство «ПСЖ» уже не так сильно хочет видеть Виктора в команде.

вряд ли присоединится к клубу – его не интересует возможность выступлений в Лиге 1. «ПСЖ» попытается переубедить форварда. Отмечается, что «ПСЖ» и « » связаны теплыми отношениями, поэтому парижане не будут подталкивать игрока к форсированию перехода.

Вряд ли в команде окажется и нападающий « » Рандаль Коло-Муани. Его попытаются оставить в команде еще на сезон.

Учитывая сложности с приглашением всех перечисленных выше игроков, «ПСЖ» обратился к кандидатуре Душана Влаховича. Клуб проявляет серьезный интерес к форварду «Ювентуса».

Кроме того, Луиш Кампуш никогда не скрывал, что является поклонником Гонсалу Рамуша. Он следит за нападающим «Бенфики» с момента его игры за юношеские команды. Отступные Рамуша – 120 млн евро. Однако хорошие отношения между клубами, а также участие в сделке Жорже Мендеша может позволить снизить цену на игрока. «ПСЖ» находится в постоянных контактах по поводу этого трансфера, но конкретных переговоров пока не начинал.