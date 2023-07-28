Осимхен продлит контракт с «Наполи» с повышением зарплаты и отступными ниже 200 млн евро
Виктор Осимхен продлит контракт с «Наполи».
Действующее соглашение форварда с неаполитанским клубом рассчитано до 2025 года. Стороны как никогда близки к его продлению, сообщает Джанлука Ди Марцио.
Согласно условиям нового контракта, футболисту повысят зарплату. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предлагал установить отступные за форварда на отметке в 200 миллионов евро, но в итоге стороны договорились о снижении этой суммы.
Окончательные детали сделки будут согласованы на предстоящей встрече.
Осимхен стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона Серии А, забив 26 голов в 32 матчах. Подробную статистику 24-летнего нигерийца можно найти здесь.
Как по мне, то продление топовое для Наполи.