Осимхен продлит контракт с «Наполи» с повышением зарплаты и отступными ниже 200 млн евро

Виктор Осимхен продлит контракт с «Наполи».

Действующее соглашение форварда с неаполитанским клубом рассчитано до 2025 года. Стороны как никогда близки к его продлению, сообщает .

Согласно условиям нового контракта, футболисту повысят зарплату. Президент « » предлагал установить отступные за форварда на отметке в 200 миллионов евро, но в итоге стороны договорились о снижении этой суммы.

Окончательные детали сделки будут согласованы на предстоящей встрече.

стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона Серии А, забив 26 голов в 32 матчах. Подробную статистику 24-летнего нигерийца можно найти здесь.