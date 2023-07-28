Осимхен продлит контракт с «Наполи» с повышением зарплаты и отступными ниже 200 млн евро

Теги серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Джанлука Ди Марцио Виктор Осимхен Футбол

Виктор Осимхен продлит контракт с «Наполи».

Действующее соглашение форварда с неаполитанским клубом рассчитано до 2025 года. Стороны как никогда близки к его продлению, сообщает Джанлука Ди Марцио

Согласно условиям нового контракта, футболисту повысят зарплату. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предлагал установить отступные за форварда на отметке в 200 миллионов евро, но в итоге стороны договорились о снижении этой суммы. 

Окончательные детали сделки будут согласованы на предстоящей встрече. 

Осимхен стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона Серии А, забив 26 голов в 32 матчах. Подробную статистику 24-летнего нигерийца можно найти здесь

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15 комментариев

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psixyec
Так и останется в Неаполе до какого-нибудь 26 года, а потом уйдет за 30 лямов в условный Фулхэм.
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Mykytka
Вообще казалось, что в межсезонье Наполи потеряет много лидеров, а получается пока только Ким. Но пока и не усилились особо никем, к тому же и тренер новый. Даже не знаю, смогут ли навязать борьбу за Скудетто, кажется, будто скорее за место в ЛЧ…
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David Aprasidze
Ответ psixyec
Так и останется в Неаполе до какого-нибудь 26 года, а потом уйдет за 30 лямов в условный Фулхэм.
А что в этом плохого?
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Александр Титов
Ответ psixyec
Так и останется в Неаполе до какого-нибудь 26 года, а потом уйдет за 30 лямов в условный Фулхэм.
о ужас, так и останется топ-4 лиге в клубе, который регулярно играет в ЛЧ и только что взял титул, в городе где люди фанатеют от футбола! мама мия
+2
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OldRedWhite
Ответ psixyec
Так и останется в Неаполе до какого-нибудь 26 года, а потом уйдет за 30 лямов в условный Фулхэм.
Но появились шансы у Наполи побороться за место в ЛЧ в следующем сезоне !
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llolishe
Максимально странное решение
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Алексей Гусев
199?
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Человек1991
Наполи с Хвичей и Витей если они останутся на долгие годы , может выиграть несколько Чемпионатов Италии и выиграть если повезёт Лигу Чнмпионов , но конечно надо приобретать тоже хороших футболистов а не только продавать.
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Velirpa
Ответ psixyec
Так и останется в Неаполе до какого-нибудь 26 года, а потом уйдет за 30 лямов в условный Фулхэм.
отступные не значат, что его продадут только за 200, это замануха под АПЛ, за 80-150 его продадут в Англию или Аравию.
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ZamoRano
Ответ Mykytka
Вообще казалось, что в межсезонье Наполи потеряет много лидеров, а получается пока только Ким. Но пока и не усилились особо никем, к тому же и тренер новый. Даже не знаю, смогут ли навязать борьбу за Скудетто, кажется, будто скорее за место в ЛЧ…
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Evgeniy 72
Ответ Алексей Гусев
нафига это Де Лау и самому Вите? Саудиты ж смогут и активировать и Витю убедить...
Де Лаурентис просил 160 млн за Витю, сейчас будет ссылаться на пункт о клаусуле, где будет 180 млн. При этом контракт продлён, и позиция клуба усилилась.
Как по мне, то продление топовое для Наполи.
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