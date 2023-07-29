Карпин о задаче «Ростова»: «Как можно быстрее набрать очки, которые обезопасят от вылета. Денег, чтобы заманить игроков, у нас нет»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная Ирана по футболу Валерий Карпин Матч ТВ Мохаммад Мохеби Футбол

Валерий Карпин сообщил, что у «Ростова» нет средств на трансферы.

– Какие задачи? Ожидаются новички?

– Задача – как можно быстрее набрать очки, которые нас обезопасят от вылета и стыков. А дальше – посмотрим. Можно красиво что‑то рассказывать, но нужно объективно смотреть. Не знаю, будут ли новички. Денег, чтобы заманить игроков в «Ростов», у нас нет.

– В каком состоянии новичок Мохеби? Как долго набирать форму?

– Он не в оптимальной форме, тренировался только два дня. Пришлось ему улетать в Тегеран за рабочей визой. Его не было неделю перед игрой с «Факелом». Тренировочного процесса после этого особо не было. Он провел только две тренировки.

– Присмотрели его на матче против Ирана?

– Присмотрел? На рынке, что ли? Обратил внимание – да. Нашему селекционному отделу об этом сказал. Всем понравилось, – заявил главный тренер «Ростова».

«Ты чего натворил, пес смердячий?» Разборка Карпина-Антибиотика, Онопко-Черепа и других авторитетов «Ростова» с Мелехиным за привоз

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
flash166
Мохеби хорошо вышел. Отрабатывал до конца, явно старался себя показать, добавил остроты в отличии от Голенкова
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Invicta Corvus
Ответ Удар Кержакова
Подписал 7 новых игроков и всё-равно решил бороться за непопадание в фнл. Плох тот колхозник, который не мечтает главой колхоза.
Там свободные агенты и иранец за 600 тысяч, желаю твоему зениту так усиливаться
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ParvizLNDRreal
Ой лукавит Георгиевич).
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Тарлыков
Карпин то знает, что он завалит очередную весну. Поэтому он не лукавит
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hulk&boloto
Ну и тот, которого на тёрке заделали в Бандитском Ростове, неплохо сыграл. Только как, его же того...)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kit244098
Если в Ростове нет денег на игроков, то это хорошо. Пусть Карпин доводит до ума молодых. Глебова он сделал высококлассным игроком. У него в команде масса способных ребят. Есть с кем работать. А приходы ростовские, они дохлые. Ионов, Чернов, Акбашев пришли свободными агентами и новой борозды они не вспашут. Так, спонтанно помогут. Иранца одного вроде бы купили. Но он не особо. Не забивной. Не игрок острия. Все надежды на молодняк.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростовский
Ответ Ростовский
Как обычно лукавит Карпин. Денег много. Могут завлекать одного из лучших сборников (Ирана, участника ЧМ) Мохеби. Могут платить зарплату не хуже краснодарской (так заманили Ионова, выкупили Чернова). Могут переманивать лидера другой команды РПЛ (Акбашев). И еще пара сильных трансферов ожидается. И это всё для борьбы за медали (как минимум для борьбы за топ-5 РПЛ) Так что про "невылет" и "отсутствие финансов" можно не задвигать.
Конечно не верю, я же факты привел, что финансов много. А Карпин так постоянно говорит, чтобы отвлечь внимание и сбросить напряжение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростовский
Ответ Валерий Трушин
жаль, как новичок не могу минусовать, но Вы Сергей и правда слишком портит имидж Ростовских болельщиков, ну или может у Вас роль шута. Тогда я понимаю. Это наверное чтобы все копья хейтеров летели только в Вашу сторону
Если хотите вести нормальный диалог, то приводите факты, как я привел факты, что много финансов и задачи большие.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Алексей Тарлыков
Карпин то знает, что он завалит очередную весну. Поэтому он не лукавит
В этом тоже своя правда есть !
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий