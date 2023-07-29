Карпин о задаче «Ростова»: «Как можно быстрее набрать очки, которые обезопасят от вылета. Денег, чтобы заманить игроков, у нас нет»

Валерий Карпин сообщил, что у «Ростова» нет средств на трансферы.

– Какие задачи? Ожидаются новички?

– Задача – как можно быстрее набрать очки, которые нас обезопасят от вылета и стыков. А дальше – посмотрим. Можно красиво что‑то рассказывать, но нужно объективно смотреть. Не знаю, будут ли новички. Денег, чтобы заманить игроков в «Ростов», у нас нет.

– В каком состоянии новичок ? Как долго набирать форму?

– Он не в оптимальной форме, тренировался только два дня. Пришлось ему улетать в Тегеран за рабочей визой. Его не было неделю перед игрой с «Факелом». Тренировочного процесса после этого особо не было. Он провел только две тренировки.

– Присмотрели его на матче против ?

– Присмотрел? На рынке, что ли? Обратил внимание – да. Нашему селекционному отделу об этом сказал. Всем понравилось, – заявил главный тренер « ».

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