Карпин о задаче «Ростова»: «Как можно быстрее набрать очки, которые обезопасят от вылета. Денег, чтобы заманить игроков, у нас нет»
Валерий Карпин сообщил, что у «Ростова» нет средств на трансферы.
– Какие задачи? Ожидаются новички?
– Задача – как можно быстрее набрать очки, которые нас обезопасят от вылета и стыков. А дальше – посмотрим. Можно красиво что‑то рассказывать, но нужно объективно смотреть. Не знаю, будут ли новички. Денег, чтобы заманить игроков в «Ростов», у нас нет.
– В каком состоянии новичок Мохеби? Как долго набирать форму?
– Он не в оптимальной форме, тренировался только два дня. Пришлось ему улетать в Тегеран за рабочей визой. Его не было неделю перед игрой с «Факелом». Тренировочного процесса после этого особо не было. Он провел только две тренировки.
– Присмотрели его на матче против Ирана?
– Присмотрел? На рынке, что ли? Обратил внимание – да. Нашему селекционному отделу об этом сказал. Всем понравилось, – заявил главный тренер «Ростова».
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