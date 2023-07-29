Карпин недоволен ничьей: «Не дали «Зениту» моментов – при том, что он чемпион. «Ростов» отдал голевую на свои ворота сам, в обороне не испытывал больших проблем»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Матч ТВ Максим Осипенко Футбол

Валерий Карпин считает, что «Зенит» не создал «Ростову» (1:1) серьезных проблем.

– Вы недовольны результатом?

– Недоволен, конечно. Нельзя брать только результат и смотреть только на табло, нужно смотреть на ход игры. Один удар у «Зенита» – и сразу гол после нашего выхода из обороны. Мы выводим нашей передачей, отдаем голевую на наши ворота сами.

– Ключевым для игры было решение снять запрет на регистрацию новичков?

– Не знаю, как бы складывалась игра, если бы играли другие. Может быть, был бы счет 3:0 в нашу пользу – или наоборот. Сослагательное наклонение в футболе не работает. Но [впервые] после 1,5-2 лет люди вышли со скамейки и усилили игру. Не думаю, что у них было много времени проявить себя, но их игра понравилась.

В обороне очень хорошо играли. Вспомните опасные моменты у наших ворот? Я не говорю про удары, бывают опасные моменты, которые не доходят. Не дали «Зениту» [создавать моменты] – при том, что он чемпион. В обороне не испытывали больших проблем.

– Есть ли понимание, что с Осипенко?

– Понимания пока никакого нет. Ахилл или икру прихватило, не знаем, до какой степени. Пока ничего не знаем, – заявил главный тренер «Ростова».

У «Зенита» 1 удар в створ ворот «Ростова» – гол Кассьерры. Ростовчане били в створ 4 раза

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39 комментариев

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Вася Донской
Ответ Фёдор Кузнецов
а опасные моменты у ворот Зенита были?
он спросил про оборону Ростова а не про атаку, соберись дядя
+37
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pav11k
Помню прервавшуюся атаку, которую Ростов разогнал вертикальными передачами вдоль поля, было круто. Игроки сами не ожидали, наверное.
А в целом Ростов достойной смотрелся, +- равная игра, но индивидуальные качества роляют
+17
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+16
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Удар Кержакова
Вспомните моменты у ворот Зенита. Кроме удара Мехеби из оффсайда моментов не было.
+16
-5
+11
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Ростовский
Нынешний Ростов посильнее Зенита будет.
+23
-14
+9
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Direct free kick
Ответ Ростовский
Нынешний Ростов посильнее Зенита будет.
Нынешний ростов не факт, что сильнее Химок и Торпедо
+9
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Фёдор Кузнецов
а опасные моменты у ворот Зенита были?
+16
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Дима Карелин
Братва разберётся с осипенко !!
+2
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Вольдемар Непутёвый
а когда этот быдлан чем то доволен был , он же и говорить то по человечески не умеет ...
+3
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Mihail0910
Валероны молодцы, бились до конца. Удачи динамовцам в следующем матче.
+4
-3
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Ничего Смешного
Ответ Ростовский
Нынешний Ростов посильнее Зенита будет.
Поле квадратное, мяч круглый, Ростов сыграл намного интереснее. Поздравляю с хорошей игрой! Надеюсь дальше интереснее.
+4
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Причёска Бэйла
Ответ Mihail0910
Валероны молодцы, бились до конца. Удачи динамовцам в следующем матче.
Не переживай, 🤡, партак все равно не будет чемпионом)
+5
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ФК РОСТОВ.
Ответ alexsem69
Валера, ничья с чемпионом! Разве не об этом ты мечтал!??
Какой чемпион такая и игра!
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Михаил Левицкий
Ответ alexsem69
Валера, ничья с чемпионом! Разве не об этом ты мечтал!??
а разве это придел мечтаний? тем более что чемпион даёт играть?!
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xomamb
одни не могли, другие не хотели
у команды недотренера - недофутбол
у команды вегана - мотивация вегана
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Nick Crosier
Так и Зенит сам себе на ворота гол привез.
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Сергей Васильев
Отдали голевую на свои ворота - есть сюжет для промо-видоса к следующему туру!
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Гельмут Стой
Ответ Ростовский
Нынешний Ростов посильнее Зенита будет.
Базаришь дядя !!!
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Akakii Purgov
Ответ Ростовский
Нынешний Ростов посильнее Зенита будет.
по составу бразильцы зенита это совсем другой уровень игроков и техники,да и разве что вратарь средненький,кстати зря на песка гонят я бы посмотрел на того же Кержаков а или Максименко если бы из заставили так в розыгрыше участвовать.а Сережа сегодня выдал несколько очень хороших забросов выдал. А посильнее Ростов исключительно тренерским штабом- сегодня Зенит не выйграл исключительно из-за того что отдали инициативу во втором тайме ну и если замены Карпина усилили атаку, то замены Семака скорее наоборот.
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Ростовский
Ответ Akakii Purgov
по составу бразильцы зенита это совсем другой уровень игроков и техники,да и разве что вратарь средненький,кстати зря на песка гонят я бы посмотрел на того же Кержаков а или Максименко если бы из заставили так в розыгрыше участвовать.а Сережа сегодня выдал несколько очень хороших забросов выдал. А посильнее Ростов исключительно тренерским штабом- сегодня Зенит не выйграл исключительно из-за того что отдали инициативу во втором тайме ну и если замены Карпина усилили атаку, то замены Семака скорее наоборот.
Брзиилец бразильцу рознь. По настоящему классных бразильцы в Зените 1-2 не больше. Малком ушел, остался Клаудиньо. Кто ещё там классный?
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Akakii Purgov
Ответ arisstopane
качество игроков питера и ростова - несопоставимо...ещё и уткин не в форме...мантуан клоун...
форма Уткина сейчас на уровне Фернандеса толька у нас он ушел для усиления, а в зените Фернандеса выпустили для ослабления)))
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Молодой Френки
Ответ Вольдемар Непутёвый
а когда этот быдлан чем то доволен был , он же и говорить то по человечески не умеет ...
Он как раз таки умеет. Просто если ты задаешь тупой вопрос, ты получаешь сопоставимый по негативу ответ.
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Akakii Purgov
Ответ Удар Кержакова
Вспомните моменты у ворот Зенита. Кроме удара Мехеби из оффсайда моментов не было.
были. просто в завершении уровень исполнителей несколько другой. у зенита по сути то же два момента и всё
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Jan T
Согласен: гол, во-многом, сами себе привезли. Правда, ещё нужен Кассьерра, чтобы поставить жирную точку --гол.
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Лагер
Карпин: что происходит?!!!!!
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arisstopane
качество игроков питера и ростова - несопоставимо...ещё и уткин не в форме...мантуан клоун...
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