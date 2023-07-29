Карпин недоволен ничьей: «Не дали «Зениту» моментов – при том, что он чемпион. «Ростов» отдал голевую на свои ворота сам, в обороне не испытывал больших проблем»

Валерий Карпин считает, что «Зенит» не создал «Ростову» (1:1) серьезных проблем.

– Вы недовольны результатом?

– Недоволен, конечно. Нельзя брать только результат и смотреть только на табло, нужно смотреть на ход игры. Один удар у «Зенита» – и сразу гол после нашего выхода из обороны. Мы выводим нашей передачей, отдаем голевую на наши ворота сами.

– Ключевым для игры было решение снять запрет на регистрацию новичков?

– Не знаю, как бы складывалась игра, если бы играли другие. Может быть, был бы счет 3:0 в нашу пользу – или наоборот. Сослагательное наклонение в футболе не работает. Но [впервые] после 1,5-2 лет люди вышли со скамейки и усилили игру. Не думаю, что у них было много времени проявить себя, но их игра понравилась.

В обороне очень хорошо играли. Вспомните опасные моменты у наших ворот? Я не говорю про удары, бывают опасные моменты, которые не доходят. Не дали «Зениту» [создавать моменты] – при том, что он чемпион. В обороне не испытывали больших проблем.

– Есть ли понимание, что с ?

– Понимания пока никакого нет. Ахилл или икру прихватило, не знаем, до какой степени. Пока ничего не знаем, – заявил главный тренер «Ростова».

У «Зенита» 1 удар в створ ворот «Ростова» – гол Кассьерры. Ростовчане били в створ 4 раза