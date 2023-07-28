Губернатор Ростовской области о задачах «Ростова»: «Будет хорошо, если Карпин повторит результат прошлого года. Можем и на медали надеяться»
Губернатор Ростовской области считает, что «Ростов» может побороться за медали в Мир РПЛ.
«Задача перед Карпиным такая, что если он повторит результат прошлого года, то это будет хорошо. Думаю, мы можем и на медали надеяться. Посмотрим», – сказал Василий Голубев.
В прошлом сезоне «Ростов» занял 4-е место в РПЛ. Нынешний розыгрыш чемпионата России команда Валерия Карпина начала с домашней победы над «Факелом» (2:1).
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