Губернатор Ростовской области о задачах «Ростова»: «Будет хорошо, если Карпин повторит результат прошлого года. Можем и на медали надеяться»

Губернатор Ростовской области считает, что «Ростов» может побороться за медали в Мир РПЛ.

«Задача перед Карпиным такая, что если он повторит результат прошлого года, то это будет хорошо. Думаю, мы можем и на медали надеяться. Посмотрим», – сказал Василий Голубев.

В прошлом сезоне «Ростов» занял 4-е место в РПЛ. Нынешний розыгрыш чемпионата России команда Валерия Карпина начала с домашней победы над «Факелом» (2:1).