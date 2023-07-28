Губернатор Ростовской области о задачах «Ростова»: «Будет хорошо, если Карпин повторит результат прошлого года. Можем и на медали надеяться»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Василий Голубев Политика ТАСС Футбол

Губернатор Ростовской области считает, что «Ростов» может побороться за медали в Мир РПЛ.

«Задача перед Карпиным такая, что если он повторит результат прошлого года, то это будет хорошо. Думаю, мы можем и на медали надеяться. Посмотрим», – сказал Василий Голубев.

В прошлом сезоне «Ростов» занял 4-е место в РПЛ. Нынешний розыгрыш чемпионата России команда Валерия Карпина начала с домашней победы над «Факелом» (2:1). 

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
adekvat11
фантазёр, ты меня называла...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maks44
А Карпин говорит, что задача Ростова не вылететь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sokur66@yandex.ru
Он что больной ?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий