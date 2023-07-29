Матео Кассьерра: «Ростов» не создавал много вреда. Ничья не совсем заслуженная, «Зенит» заслужил победу»

Матео Кассьерра высказался после гола в ворота «Ростова» (1:1) в Мир РПЛ.

«Думаю, мы заслуживали победу. У нас было и владение мяча, мы создавали моменты, хотели победить. К сожалению, в конце победа ускользнула. Нужно отпустить это и готовиться к «Динамо».

« » действительно много навешивал в штрафную, но не создавал много вреда. Они пытались сравнять счет, им не удалось это сделать с игры. На последних минутах заработали пенальти, но я считаю, что ничья – это не совсем заслуженный результат.

Ничего не изменилось по сравнению с прошлым сезоном, тогда я тоже создавал много моментов, просто мяч не заходил в ворота. Сейчас стало получаться, голы пришли, я этому рад», – заявил форвард « ».