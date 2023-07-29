Матео Кассьерра: «Ростов» не создавал много вреда. Ничья не совсем заслуженная, «Зенит» заслужил победу»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Матео Кассьерра Матч ТВ Футбол

Матео Кассьерра высказался после гола в ворота «Ростова» (1:1) в Мир РПЛ.

«Думаю, мы заслуживали победу. У нас было и владение мяча, мы создавали моменты, хотели победить. К сожалению, в конце победа ускользнула. Нужно отпустить это и готовиться к «Динамо».

«Ростов» действительно много навешивал в штрафную, но не создавал много вреда. Они пытались сравнять счет, им не удалось это сделать с игры. На последних минутах заработали пенальти, но я считаю, что ничья – это не совсем заслуженный результат.

Ничего не изменилось по сравнению с прошлым сезоном, тогда я тоже создавал много моментов, просто мяч не заходил в ворота. Сейчас стало получаться, голы пришли, я этому рад», – заявил форвард «Зенита».

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29 комментариев

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Eugene88
1 удар в створ, игра на отбой полчаса. Звучит как описание заслуженно победного матча, без вопросов
+29
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sertrch
А что создал Зенит?
Ростов с заслуженной ничьей, смотрелись лучше чемпиона. Пенальти бесспорный!
Зачем упрекать Ростов в том, что гол забили с пенальти? Ведь всё по делу!
+15
0
+15
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Roman Araslanov
С одним ударом в створ против четырёх у Ростова? И это при том что Зенит в 2 тайме отбивался только. Молчал бы и не позорился
+9
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+6
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Ностальгическое Дерьмо
Зенит тоже не создавал вреда
+9
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+5
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Roman Araslanov
Ответ SMART789
Нет не заслужил Вы почти всегда проваливаете преимущество в один мяч и обязаны делать его крупнее, а не жаться к воротам
Согласен. Задолбали питерские уже жаться к воротам играя Клаудиньями против Байрамянов
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Гельмут Стой
Ответ леннорыч-абрамович
Зенит - настоящий ЧЕМПИОН! Ростов опять через пенальти очко заработал. Зенит играл в свою игру по счету.
где был настоящий чемпион во втором тайме?
+6
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Илья Данилов
Ответ zzzeeerrrooo
Типичный адепт цифр Хоть бы на стату явных голевых моментов глянул она более покательна
ну и что там если не секрет? я весь матч смотрел, кроме гола этого додика и угловых больше ничего у Зенита не было, какие то забегания внутри штрафной были ну и? результ х, ем по лбу ударил
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Владислав Шевченко
Ответ леннорыч-абрамович
Зенит - настоящий ЧЕМПИОН! Ростов опять через пенальти очко заработал. Зенит играл в свою игру по счету.
Если это ваша игра на этот сезон, то я вам сочувствую
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Akakii Purgov
Ответ SMART789
Нет не заслужил Вы почти всегда проваливаете преимущество в один мяч и обязаны делать его крупнее, а не жаться к воротам
ну там был у касьеры момент во втором тайме ещё один, когда он простил...мне старое футбольное про не забиваешь ты вспомнилось. а так да, зря инициативу отдали
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Nick Crosier
Неудачно Мостовой попвл вот и все. Сколько таких пенальти бывает. Вот в Самаре тоже на последних за игру рукой. 2 тур только а описывают некоторые так,словно Зенит матч за золото проиграл.
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Dark.Babysitter
Ничья справедливая. Хоть Ростов и не создавал действительно проблемы Зениту, но СБГ тоже не особо создавали проблем Ростову.
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SMART789
Нет не заслужил
Вы почти всегда проваливаете преимущество в один мяч и обязаны делать его крупнее, а не жаться к воротам
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hulk&boloto
Молодец, что забил...
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Вячеслав Александров
Справедливая ничья.
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RWMen
Один удар в створ...
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Александр Васильев
чтобы побеждать надо весь матч самим играть на победу, а не 1 забитый гол охранять
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Владислав Шевченко
Кассьера немного окислился, видимо😅
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Kit Cat (ZENIT)
Ответ леннорыч-абрамович
Зенит - настоящий ЧЕМПИОН! Ростов опять через пенальти очко заработал. Зенит играл в свою игру по счету.
Согласен. На лаки Ростов
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Kit Cat (ZENIT)
Ответ Владислав Шевченко
Если это ваша игра на этот сезон, то я вам сочувствую
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Гельмут Стой
здравствуйте, приехали вы весь второй тайм отбивались! Ростов с заслуженной ничьей!
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Mihail0910
Конечно заслужил, с одним ударом в створ и отбиваясь всю концовку.
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