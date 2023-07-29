Марио впервые сыграл за «Зенит» в Мир РПЛ. На «Ростов Арене» его встретили гулом и свистом

Посетители «Ростов Арены» неодобрительно отреагировали на выход Марио Фернандеса на поле.

Защитник появился на 60-й минуте игры против « » во 2-м туре Мир , заменив полузащитника . Это его дебютная игра за « » в чемпионате.

Болельщики встретили бывшего футболиста ЦСКА и сборной России свистом и недовольным гулом.

присоединился к «Зениту» 17 июля. Контракт рассчитан на год с опцией продления еще на сезон.

Со статистикой 32-летнего игрока можно ознакомиться здесь.