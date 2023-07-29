Марио впервые сыграл за «Зенит» в Мир РПЛ. На «Ростов Арене» его встретили гулом и свистом
Посетители «Ростов Арены» неодобрительно отреагировали на выход Марио Фернандеса на поле.
Защитник появился на 60-й минуте игры против «Ростова» во 2-м туре Мир РПЛ, заменив полузащитника Густаво Мантуана. Это его дебютная игра за «Зенит» в чемпионате.
Болельщики встретили бывшего футболиста ЦСКА и сборной России свистом и недовольным гулом.
Фернандес присоединился к «Зениту» 17 июля. Контракт рассчитан на год с опцией продления еще на сезон.
Со статистикой 32-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
18 комментариев