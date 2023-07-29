Марио впервые сыграл за «Зенит» в Мир РПЛ. На «Ростов Арене» его встретили гулом и свистом

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия болельщики Ростов-Арена Марио Фернандес Густаво Мантуан Футбол

Посетители «Ростов Арены» неодобрительно отреагировали на выход Марио Фернандеса на поле.

Защитник появился на 60-й минуте игры против «Ростова» во 2-м туре Мир РПЛ, заменив полузащитника Густаво Мантуана. Это его дебютная игра за «Зенит» в чемпионате.

Болельщики встретили бывшего футболиста ЦСКА и сборной России свистом и недовольным гулом.

Фернандес присоединился к «Зениту» 17 июля. Контракт рассчитан на год с опцией продления еще на сезон.

Со статистикой 32-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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18 комментариев

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Garikus89
Хватит этот бред за комментаторами повторять, свистели Мантуану, который симулировал удар по лицу от Байрамяна. На Фернандеса по барабану вообще всем, кроме болел ЦСКА)
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Фёдор Кузнецов
Свистели Мантуану, а не Марио
+12
0
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Фут.Боль
Его ждет это на всех стадионах, кроме зенитовского.
+25
-14
+11
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Rundatgame
Ну никак спортс не может "жареное" не запостить. Хотя те же комментаторы в трансляции исправились и сказали, что свистели Мантуану.
+3
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nb8dwryv56
Жду матча с цска, очень интересно как его «дома» встретят
+2
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lovec23
Я вообще не понимаю, они там за Россию болеют или как . Патриот вернулся домой , а они гудят ему .
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Garikus89
Ответ Shuller18
Фиг знает, где правда. Но Марио в футболке Зенита для меня какой-то сюр пока, смотрю и не верю
Для тебя-то понятное дело, для меня тоже, но болелам Ростова пофигу, они ни разу не свистнули, когда он мяч получал)
+1
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Барсик Юрана
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Гамарджоба Генацвале
Марио только усмехнулся над этим, ведь он прекрасно знает, что если свистеть, то денег не будет, а деньги для него - главное!
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Sobachkin
Ответ Фут.Боль
Его ждет это на всех стадионах, кроме зенитовского.
МатчТВ рассказал тяжёлую историю Мария:)
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