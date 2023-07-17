Арда Туран: «Перейди Гюлер в «Барсу», я был бы счастливее, но трансфер в «Реал» не кажется странным. Желаю ему всего наилучшего»

Экс-хавбек «Барсы» и «Атлетико» Арда Туран пожелал Арде Гюлеру удачи в «Реале».

«Я был бы намного счастливее, если бы Арда Гюлер перешел в «Барселону», но его выбор в пользу «Реала» не кажется мне странным.

«Барса», за которую я играл, была лучшей в истории, но нынешняя « » находится в стадии восстановления. « » тоже обновляется, но это более зрелая команда. Я желаю ему всего наилучшего.

очень важен для футбола нашей страны. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить «Фенербахче» за вклад в развитие Арды. Я желаю ему успехов и верю, что он станет одним из лучших футболистов мира.

Футболка «Реала» ему очень идет. Он был моим соперником в турецком «Фенербахче», и остается моим соперником в «Реале». Пусть Арда добьется успехов, но титулы достанутся «Барсе» и «Атлтетико», – сказал в интервью Tivibu Spor.