Арда Туран: «Перейди Гюлер в «Барсу», я был бы счастливее, но трансфер в «Реал» не кажется странным. Желаю ему всего наилучшего»

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига сборная Турции по футболу высшая лига Турция Арда Туран Арда Гюлер Футбол

Экс-хавбек «Барсы» и «Атлетико» Арда Туран пожелал Арде Гюлеру удачи в «Реале».

«Я был бы намного счастливее, если бы Арда Гюлер перешел в «Барселону», но его выбор в пользу «Реала» не кажется мне странным.

«Барса», за которую я играл, была лучшей в истории, но нынешняя «Барселона» находится в стадии восстановления. «Реал» тоже обновляется, но это более зрелая команда. Я желаю ему всего наилучшего.

Арда Гюлер очень важен для футбола нашей страны. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить «Фенербахче» за вклад в развитие Арды. Я желаю ему успехов и верю, что он станет одним из лучших футболистов мира.

Футболка «Реала» ему очень идет. Он был моим соперником в турецком «Фенербахче», и остается моим соперником в «Реале». Пусть Арда добьется успехов, но титулы достанутся «Барсе» и «Атлтетико», – сказал Туран в интервью Tivibu Spor.

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16 комментариев

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c5dsk7xqqb
За Орду!
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Растиньяк
время проходит, а комплексы перед Реалом остаются
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Donald Subanov
Ответ Растиньяк
время проходит, а комплексы перед Реалом остаются
Он пожелал всего наилучшего Гюлеру в Реале.
Но как бывший игрок хотел бы чтобы он перешел в Барсу.
Что тут не так ?

Это у тебя комплексы, раз везде мерещиться негатив
А ответ Турана абсолютно адекватный
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Blaumerc
Ответ Kaka_GOAT
Арда Туран просто завидует, потому что он всю карьеру играл в барселоне и в Атлетико а Гюлер напрямую перешёл в Реал
то что ты намеренно пишешь "барселона" не заглавными буквами, не назвать ни что иное кроме как зависть. А Арде (Турану) завидовать нечему в этой ситуации. просто пожелал успехов соотечественнику.
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Cruel Snake
Арда рад за Арда. Гюлеру успеха и много трофеев в дебютном сезоне
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Bolvan
Адекватная реакция 😌
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Real Madrid
Зато Хамид Алтынтоп счастливее тебя
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St Fo
Алга Арда !
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songbilong
Гюлер любит Мадрид и с детства за Реал. Хейтеры: подкупили агента
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Blaumerc
Ответ зак
так ЛЕ не могут покорить какие трофеи?)
Что есть то есть брат. Нас здесь много. Барса мой любимый клуб, с детства. Я тоже рад встрече
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Blaumerc
Ответ DolJun
лол, туран сам закончил карьеру перейдя в фк мем и молодому того же желает. а ведь когда-то считался приличным игроком у симеоне
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