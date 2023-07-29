Кассьерра забил 3 гола за 2 тура Мир РПЛ – больше, чем за прошлый чемпионат. Форвард «Зенита» лидирует в гонке бомбардиров

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия рейтинги Дуглас Сантос Матео Кассьерра Футбол

Матео Кассьерра за два матча в этом чемпионате России забил больше голов, чем в прошлом.

Форвард «Зенита» открыл счет на 43-й минуте матча 2-го тура Мир РПЛ против «Ростова» (1:0, перерыв), воспользовавшись передачей защитника Дугласа Сантоса.

В стартовом туре колумбиец оформил дубль в ворота «Пари НН» (2:0).

За весь розыгрыш Мир РПЛ в сезоне-2022/23 Кассьерра забил дважды. Таким образом, ему хватило двух туров для того, чтобы превзойти этот результат.

26-летний нападающий лидирует в списке бомбардиров лиги. По два раза забили Даниил Хлусевич («Спартак»), Федор Смолов («Динамо»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»).

Подробно со статистикой Кассьерры можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев

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Caniball
Забил качественно Ростову.
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Tydeus
Ответ Caniball
Забил качественно Ростову.
Тут и рывок и финты и исполнение. Качественно прибавил
+6
0
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analogia
Ответ Kirill est. 1978
А почему болельщики Зенита машут флагами с надписью «Газпром»?
Чей бал, тех и флаги
+2
-1
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Артур Ганненко
В принципе, должно было прорвать, все таки в Сочи много забивал и Семак его Сергееву предпочитает, значит сильный по меркам рпл форвард. Так часто бывает - один сезон не везёт, а другой наоборот.
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Ivan Sokolov
Тоже хочет в СА за 60млн
0
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Kirill est. 1978
Ответ analogia
Чей бал, тех и флаги
Как-то странно это, должно быть название клуба на флагах) по этой логике, можно начинать флаги вайлдберриз покупать)
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Marina_Greta
Ответ Тралл из Питера
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В прошлом сезоне была Гранта, в этом пока БМВ)
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Andrew Petrov
очень корявый паренек,но удивил всех..все что мог положил,три года назад и Малком был таким ниочем,а теперь 60м🤔
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Gordon Brown
На 3 дня с женой приехали в Питер. Сегодня гуляли по историческому центру. Куча кортеджей, куча темнокожих гостей. Эрмитаж, Исаакиевский, Казанский соборы... И магазин атрибутики Зенита. На вывесках Малком, Клауд. Думаю скоро там будет красоваться Кассьера.
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Rumov
В Зените он должен был заиграть. Малком ушел. Он за него теперь.
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Док Аксель
Матео на острие атаки стал в этом сезоне забивать у Зенита. Хорошо, если и дальше так пойдёт.
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Тралл из Питера
Комментарий удален пользователем
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Kirill est. 1978
А почему болельщики Зенита машут флагами с надписью «Газпром»?
+4
-4
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Veron4
Ожидаемо
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Алексей Ильин
Уверенность обрел, молодец
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zzzeeerrrooo
Хороший рывок
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sc0rp
Неожиданно
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