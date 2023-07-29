Кассьерра забил 3 гола за 2 тура Мир РПЛ – больше, чем за прошлый чемпионат. Форвард «Зенита» лидирует в гонке бомбардиров
Матео Кассьерра за два матча в этом чемпионате России забил больше голов, чем в прошлом.
Форвард «Зенита» открыл счет на 43-й минуте матча 2-го тура Мир РПЛ против «Ростова» (1:0, перерыв), воспользовавшись передачей защитника Дугласа Сантоса.
В стартовом туре колумбиец оформил дубль в ворота «Пари НН» (2:0).
За весь розыгрыш Мир РПЛ в сезоне-2022/23 Кассьерра забил дважды. Таким образом, ему хватило двух туров для того, чтобы превзойти этот результат.
26-летний нападающий лидирует в списке бомбардиров лиги. По два раза забили Даниил Хлусевич («Спартак»), Федор Смолов («Динамо»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»).
Подробно со статистикой Кассьерры можно ознакомиться здесь.
17 комментариев