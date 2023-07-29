«МЮ» близок к договоренности о трансфере Хейлунда за 70 млн евро. Сделку с «Аталантой» могут закрыть в начале следующей недели

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Расмус Хейлунд Футбол

Нападающий «Аталанты» Расмус Хейлунд близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, после пятничной встречи представителей клубов договоренность о трансфере 20-летнего игрока может быть заключена очень скоро. Посредники работают над оформлением последних деталей перехода.

Ожидается, что сумма трансфера датчанина составит около 70 млн евро.

По информации журналиста Бена Джейкобса, сделка может быть закрыта в начале следующей недели. Из-за переговоров форвард остался на скамейке запасных «Аталанты» в сегодняшнем товарищеском матче с «Борнмутом».

В прошедшем сезоне Серии А Хейлунд провел 32 матча и забил 9 голов. Его статистика доступна здесь

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100 комментариев

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Алексей Прядко
Я конечно всё понимаю, но теперь за 20-летнего игрока, который забил 9 мячей, теперь цена 70+ лямов?
При всем при этом, но МЮ очень рискует, отдавая за такого игрока столько денег, может стать условным Энди
Кэроллом. Красная цена для данного игрока — 30 лямов.
+53
-6
+47
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Dm Kznts
Ответ Алексей Прядко
Я конечно всё понимаю, но теперь за 20-летнего игрока, который забил 9 мячей, теперь цена 70+ лямов? При всем при этом, но МЮ очень рискует, отдавая за такого игрока столько денег, может стать условным Энди Кэроллом. Красная цена для данного игрока — 30 лямов.
риск есть.
но он чистый нап которых сейчас на рынке очень мало.
+16
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Topsida
Ответ Алексей Прядко
Я конечно всё понимаю, но теперь за 20-летнего игрока, который забил 9 мячей, теперь цена 70+ лямов? При всем при этом, но МЮ очень рискует, отдавая за такого игрока столько денег, может стать условным Энди Кэроллом. Красная цена для данного игрока — 30 лямов.
согласен , но для таких клубов как МЮ и подобных , ценник х2+
+14
-4
+10
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Michae17
Ответ Marina_Greta
Ну так МЮ себя так поставил, Антони, Санчо, Мартинес, много где переплатили, почему бы не содрать денег, если это возможно?
За Мартинеса не переплатили. Отрабатывает свои деньги сполна.
+7
-1
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Руслан Батыров
Раньше было гораздо больше хороших форвардов , сейчас приходится отваливать такие суммы за перспективных игроков . Готовый форвард стоит 100 минималка
+6
-1
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Диер Ташкент
Ответ Obdob
нравится мне, как маню торгуется - всё окно что-то там встречаются, согласовывают и в итоге платят сумму, которую продавец изначально и запрашивал
Изначально Аталанта больше 80 запрашивал. Матчасть бы вам подтянуть
+6
-2
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DavidRobertJosephBeckham
Ответ Marina_Greta
Рынок такой сейчас, игрок даже чуть засветился, забил 10+ и уже цена космос. Но кто знает, вдруг он будет потом по 30+ ложить? Кто не рискует, сами знаете)
Да ладно с переплатами этими, это еще терпимо, но посмотрите, как Челси продают свои поленья арабам? И за какие суммы? Ливерпуль даже Хендерсона туда спихнуть смог, а бездарный Мерто только Теллеса с грехом пополам смог сбагрить им, а туда просятся Байи, Фред, Ван де Бек, Марсьяль. Магваера и Санчо нужно спихнуть другим клубам АПЛ, но Мерто и на это не способен. Это больше печалит. А Хойлунда я лично очень жду, есть чуйка, что стрельнет пацан в системе Тен Хага.
+4
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Bishkek Reds
Ответ Алексей Прядко
Я конечно всё понимаю, но теперь за 20-летнего игрока, который забил 9 мячей, теперь цена 70+ лямов? При всем при этом, но МЮ очень рискует, отдавая за такого игрока столько денег, может стать условным Энди Кэроллом. Красная цена для данного игрока — 30 лямов.
Ну, попробуй купить его за 30 млн. П####ц вы подписчики строите из себя умных.
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DavidRobertJosephBeckham
Ответ Marina_Greta
Ну кстати, арабы вовремя появились) Я сама фанатка Челси и половину неликвида вовремя спихнули, ибо никто бы в здравии не курил по таким ценникам наших игроков, ну разве что Канте, да, стоит своё да и свою покупку оправдал в сотни раз) Пулишич тоже вполне адекватно ушёл, уверена, не будет он прогрессировать, последние 2 сезона он топтался на месте и большую часть сезона просто проваливался. А так, удачи вам с Хейлундом) Вы когда брали Марсьяля, я думала он заиграет и между прочим, местами он ярко играл.. Вот Ван Де Бек действительно странный трансфер, пока вообще игрок ничего не показал. Байи на момент покупки выглядил солидным, Фред я бы не сказала что лишний, выходит и не портит картины, отлично мяч держит, доставляет, особенно не припомню ярких ошибок его, не топ, но вполне себе крепкий средний игрок.
Наш неликвид останется до конца контракта, видимо(

В Марса я верил, как сейчас верю в Хойлунда, он сначала был не плох, а потом пошли травмы, в личке Антоха тоже напортачил, с женой развеялся и стал кислым) Выдал конечно супер сезон в ковидное время, но это была лебединая песня, нынче в составе не могу его видеть.

Ван де Бек хз зачем вообще был нужен, и сейчас он не нужен тренеру, который его раскрыл в свое время. Ему теперь только в СА или МЛС, в Европе никто столько платить не будет игроку, по сути завязавшему с большим футболом.
Байи только первый сезон был норм, а потом травмы, обиды и тд, сейчас бы скинуть его арабам за 5 лямов и все счастливы.
Фред хорош без мяча, но по работе с мячом он под футбол Тен Хага не подходит, слишком ограниченный игрок. Его продавать надо за 20-25 лямов арабам в идеале, но пока что есть только Галатасарай с его 10 млн(
Есть вариант, что еще и Мактоминей уйдет с молотка к молоткам, но они слишком малый билд предлагают, все знают что деньги есть после продажи Райса и за Скотта можно просить все 40 лямов, да и за Магваера 35-40.
Но это я уже размечтался)
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MU4evainmyheart!!!
Ответ Алексей Прядко
Я конечно всё понимаю, но теперь за 20-летнего игрока, который забил 9 мячей, теперь цена 70+ лямов? При всем при этом, но МЮ очень рискует, отдавая за такого игрока столько денег, может стать условным Энди Кэроллом. Красная цена для данного игрока — 30 лямов.
Рынок нынче такой. За игрока, который чуток выстрелил, сразу требуют ×2 стоимость. На первый взгляд, конечно, кажется, что этот игрок забил всего 9 голов в чемпионате, но если переводить на проведенные на поле минуты, то очень хорошие показатели у него. Плюс на рынке нет такого нападающего, который подойдёт МЮ, за такую сумму. А селекционная служба в МЮ по поиску молодых талантов где-нибудь в южной Америке на плачевном уровне. Если ЭТХ хочет этого игрока, а у МЮ есть деньги, почему бы не купить?
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answer89
Ответ Алексей Прядко
Я конечно всё понимаю, но теперь за 20-летнего игрока, который забил 9 мячей, теперь цена 70+ лямов? При всем при этом, но МЮ очень рискует, отдавая за такого игрока столько денег, может стать условным Энди Кэроллом. Красная цена для данного игрока — 30 лямов.
Назови хоть кого-нибудь, кого сейчас можно купить на позицию стартового цн чистого за 70 млн
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Marina_Greta
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Да ладно с переплатами этими, это еще терпимо, но посмотрите, как Челси продают свои поленья арабам? И за какие суммы? Ливерпуль даже Хендерсона туда спихнуть смог, а бездарный Мерто только Теллеса с грехом пополам смог сбагрить им, а туда просятся Байи, Фред, Ван де Бек, Марсьяль. Магваера и Санчо нужно спихнуть другим клубам АПЛ, но Мерто и на это не способен. Это больше печалит. А Хойлунда я лично очень жду, есть чуйка, что стрельнет пацан в системе Тен Хага.
Ну кстати, арабы вовремя появились) Я сама фанатка Челси и половину неликвида вовремя спихнули, ибо никто бы в здравии не курил по таким ценникам наших игроков, ну разве что Канте, да, стоит своё да и свою покупку оправдал в сотни раз) Пулишич тоже вполне адекватно ушёл, уверена, не будет он прогрессировать, последние 2 сезона он топтался на месте и большую часть сезона просто проваливался.

А так, удачи вам с Хейлундом) Вы когда брали Марсьяля, я думала он заиграет и между прочим, местами он ярко играл.. Вот Ван Де Бек действительно странный трансфер, пока вообще игрок ничего не показал. Байи на момент покупки выглядил солидным, Фред я бы не сказала что лишний, выходит и не портит картины, отлично мяч держит, доставляет, особенно не припомню ярких ошибок его, не топ, но вполне себе крепкий средний игрок.
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Marina_Greta
Ответ Руслан Батыров
Раньше было гораздо больше хороших форвардов , сейчас приходится отваливать такие суммы за перспективных игроков . Готовый форвард стоит 100 минималка
Да и готовых не так много, навскидку вот кого назовете? Осимхен наверное первый в голову приходит. Мбаппе там ценник понятно какой) Кто еще? Так и не сказать, я не говорю о тех кому за 30)
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dmsld
Ключевая проблема в том, что сейчас на дворе не 2002-2004 год, где топовых ЦН в возрасте до 30 лет было огромное количество (Роналдо, Рауль, ДельПиеро, РВН, Анри, Оуэн, Шевченко и еще с десяток).
Кого имеем в наличии из тех, кто хотя бы на 10% доступен для покупки:
1. Осимхен - возможно, но точно >150 евро, которых нет.
2. Кейн - кажется, сам Харри не хочет
3. Коло Муани - без комментариев
4. Влахович - не подходит под игру ЭТХ
5. Дэвид - не понимаю, почему за ним нет очереди
6. Рамуш и Хойлунд - цена и риск абсолютно идентичные.

По итогу мы имеем или до 1 сентября торги с Леви + борьба с Баварией за Кейна, или кого-то из тройки Дэвид, Рамуш, Хойлунд за одинаковый прайс. С учетом дефицитности позиции к любой рыночной добавляйте ~30 млн. Или все быстро забыли Нуньеса?
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Сергей Лимонников
Ответ Marina_Greta
Да и готовых не так много, навскидку вот кого назовете? Осимхен наверное первый в голову приходит. Мбаппе там ценник понятно какой) Кто еще? Так и не сказать, я не говорю о тех кому за 30)
А что Осимхен. Провел только один классный сезон, забив больше 20 мячей, к своим 24годам. Будет ли он и дальше так забивать неизвестно
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Joker17
Ответ Алексей Прядко
Я конечно всё понимаю, но теперь за 20-летнего игрока, который забил 9 мячей, теперь цена 70+ лямов? При всем при этом, но МЮ очень рискует, отдавая за такого игрока столько денег, может стать условным Энди Кэроллом. Красная цена для данного игрока — 30 лямов.
На рынке есть 3 топ варианта: Кейн, Осимхен, Мбаппе. Каждый будет стоить в районе 150 млн. У МЮ из-за ФФП нет возможности столько потратить.
Планка пониже: Хёйлунн, Коло Муани, Влахович, Рамуш. Ни один из них никому ничего не гарантирует, но ценники в районе 70-80 млн. Столько МЮ потратить может, и то нужны будут продажи.
МЮ не сошёл с ума, МЮ острого нуждается в ЦН и приходится мириться с ситуацией на рынке.
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Артем Русанов
Не пойдет у него в мю, совсем не холланд…
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ta-tosha
Ответ rembrandao
Жесть, если правда за Хейлунда, забившего за сезон 9 голов, заплатят больше чем за Холланда.
из которых в 7 он просто подставил ногу :)))
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ta-tosha
Ответ Clavicus Vile
Пока совсем непонятно за что такая сумма , но надеюсь Тен Хааг знает что делает.
ага, с Антони, карликовым ЦЗ и ПЗ Не помню как меня зовут - тоже знал, что делал. Выбросил 150 М в окно. И это без агентских и ЗП
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DavidRobertJosephBeckham
Дорого конечно нереально, надеюсь хоть кого то продать удастся, а то по всем трансферам переплаты, а на выход почти бесплатно все идут..менеджмент на дне, Мерто не лучше Вудворта.
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laudrup
Ответ Алексей Прядко
Я конечно всё понимаю, но теперь за 20-летнего игрока, который забил 9 мячей, теперь цена 70+ лямов? При всем при этом, но МЮ очень рискует, отдавая за такого игрока столько денег, может стать условным Энди Кэроллом. Красная цена для данного игрока — 30 лямов.
Кто опрелеляет эту "красную цену"?
Или в МЮ работают сплошь одни идиоты , которые не видят того, что умный парень с дивана?
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Marina_Greta
Самое интересное, ведь по сути тут 50/50, либо возьмет и будет клепвть голы, учитывая, что партнеры гораздо выше классом в МЮ у него будут, с другой стороны, может затянуьься адаптация или того хуже, сама лига ему не подойдет, сколько случаев было, до АПЛ игрок блистал, а после перехода, будто подменили.
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Диер Ташкент
Надеюсь станет тем игроком, которого МЮ нехватало в центре нападение.
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stomatologbeatles
Ответ Topsida
согласен , но для таких клубов как МЮ и подобных , ценник х2+
Я тоже согласен. Интер например ,взял бы его в аренду
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answer89
Ответ Владислав Романов
У МЮ выбора нет, у них уже репутация такая, переплачивать за "кота в мешке". Клубы это знают и дерут три шкуры.
Мю нужен чистый нап. Могут потратить только 70, кого купить? Иногда кажется, что люди думать не могут, в просто повторяют заезденые стереотипы
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