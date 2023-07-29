«МЮ» близок к договоренности о трансфере Хейлунда за 70 млн евро. Сделку с «Аталантой» могут закрыть в начале следующей недели

Нападающий «Аталанты» Расмус Хейлунд близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, после пятничной встречи представителей клубов договоренность о трансфере 20-летнего игрока может быть заключена очень скоро. Посредники работают над оформлением последних деталей перехода.

Ожидается, что сумма трансфера датчанина составит около 70 млн евро.

По информации журналиста Бена Джейкобса, сделка может быть закрыта в начале следующей недели. Из-за переговоров форвард остался на скамейке запасных «Аталанты» в сегодняшнем товарищеском матче с «Борнмутом».

В прошедшем сезоне Серии А Хейлунд провел 32 матча и забил 9 голов. Его статистика доступна здесь.