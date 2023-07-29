«МЮ» близок к договоренности о трансфере Хейлунда за 70 млн евро. Сделку с «Аталантой» могут закрыть в начале следующей недели
Нападающий «Аталанты» Расмус Хейлунд близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, после пятничной встречи представителей клубов договоренность о трансфере 20-летнего игрока может быть заключена очень скоро. Посредники работают над оформлением последних деталей перехода.
Ожидается, что сумма трансфера датчанина составит около 70 млн евро.
По информации журналиста Бена Джейкобса, сделка может быть закрыта в начале следующей недели. Из-за переговоров форвард остался на скамейке запасных «Аталанты» в сегодняшнем товарищеском матче с «Борнмутом».
В прошедшем сезоне Серии А Хейлунд провел 32 матча и забил 9 голов. Его статистика доступна здесь.
При всем при этом, но МЮ очень рискует, отдавая за такого игрока столько денег, может стать условным Энди
Кэроллом. Красная цена для данного игрока — 30 лямов.
но он чистый нап которых сейчас на рынке очень мало.
В Марса я верил, как сейчас верю в Хойлунда, он сначала был не плох, а потом пошли травмы, в личке Антоха тоже напортачил, с женой развеялся и стал кислым) Выдал конечно супер сезон в ковидное время, но это была лебединая песня, нынче в составе не могу его видеть.
Ван де Бек хз зачем вообще был нужен, и сейчас он не нужен тренеру, который его раскрыл в свое время. Ему теперь только в СА или МЛС, в Европе никто столько платить не будет игроку, по сути завязавшему с большим футболом.
Байи только первый сезон был норм, а потом травмы, обиды и тд, сейчас бы скинуть его арабам за 5 лямов и все счастливы.
Фред хорош без мяча, но по работе с мячом он под футбол Тен Хага не подходит, слишком ограниченный игрок. Его продавать надо за 20-25 лямов арабам в идеале, но пока что есть только Галатасарай с его 10 млн(
Есть вариант, что еще и Мактоминей уйдет с молотка к молоткам, но они слишком малый билд предлагают, все знают что деньги есть после продажи Райса и за Скотта можно просить все 40 лямов, да и за Магваера 35-40.
Но это я уже размечтался)
А так, удачи вам с Хейлундом) Вы когда брали Марсьяля, я думала он заиграет и между прочим, местами он ярко играл.. Вот Ван Де Бек действительно странный трансфер, пока вообще игрок ничего не показал. Байи на момент покупки выглядил солидным, Фред я бы не сказала что лишний, выходит и не портит картины, отлично мяч держит, доставляет, особенно не припомню ярких ошибок его, не топ, но вполне себе крепкий средний игрок.
Кого имеем в наличии из тех, кто хотя бы на 10% доступен для покупки:
1. Осимхен - возможно, но точно >150 евро, которых нет.
2. Кейн - кажется, сам Харри не хочет
3. Коло Муани - без комментариев
4. Влахович - не подходит под игру ЭТХ
5. Дэвид - не понимаю, почему за ним нет очереди
6. Рамуш и Хойлунд - цена и риск абсолютно идентичные.
По итогу мы имеем или до 1 сентября торги с Леви + борьба с Баварией за Кейна, или кого-то из тройки Дэвид, Рамуш, Хойлунд за одинаковый прайс. С учетом дефицитности позиции к любой рыночной добавляйте ~30 млн. Или все быстро забыли Нуньеса?
Планка пониже: Хёйлунн, Коло Муани, Влахович, Рамуш. Ни один из них никому ничего не гарантирует, но ценники в районе 70-80 млн. Столько МЮ потратить может, и то нужны будут продажи.
МЮ не сошёл с ума, МЮ острого нуждается в ЦН и приходится мириться с ситуацией на рынке.
Или в МЮ работают сплошь одни идиоты , которые не видят того, что умный парень с дивана?