«МЮ» надеется купить Хейлунда до старта АПЛ. Из-за форварда «Аталанты» отказались от Кейна

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Эрик тен Хаг Расмус Хейлунд Футбол

«Манчестер Юнайтед» надеется подписать Расмуса Хейлунда до старта сезона в АПЛ.

По информации The Telegraph, «МЮ» решил отказаться от идеи подписания Харри Кейна и сделал Хейлунда главной целью этим летом. В клубе верят, что Эрик тен Хаг сможет раскрыть потенциал 20-летнего форварда.

Переговоры с «Аталантой» продвигаются, и в «Манчестер Юнайтед» уверены, что трансфер Хейлунда будет закрыт до старта нового сезона АПЛ 14 августа.

На готовность итальянского клуба отпустить Хейлунда также указывает договоренность о трансфере нападающего «Альмерии» Эль-Билаля Туре.

Ранее сообщалось, что «МЮ» предложил за Хейлунда 50+10 миллионов евро, однако «Аталанта» рассчитывает получить не менее 70 млн евро. Личный контракт датчанина с «МЮ» уже согласован.

В прошедшем сезоне Серии А Хейлунд провел 32 матча и забил 9 голов. Его статистика доступна здесь

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5 комментариев

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Andrey Yaroslavtsev
От Кейна отказались, ага. Да вы бы и не смогли подписать его.
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Elik1989
Одни дают 60, другие просят 70, это не пропасть, договориться можно.
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ZZRM
Кажется, что они скорее отказались от переговоров с Леви, ибо это трата времени с неизвестным исходом. МЮ ведь не настолько отбитые, чтобы как футболиста ставить Хейлунда выше Кейна
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Любезный Коссутий
покупайте уже. 15-ку за Элангу подкинули, ВХ вот-вот раскошелится на 40, за Мака. нужно брать. без форварда играть невозможно.
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Любезный Коссутий
Ответ Andrey Yaroslavtsev
От Кейна отказались, ага. Да вы бы и не смогли подписать его.
и где противоречие?
отказались, потому что не могут подписать из-за ФФП
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