«МЮ» надеется купить Хейлунда до старта АПЛ. Из-за форварда «Аталанты» отказались от Кейна

«Манчестер Юнайтед» надеется подписать Расмуса Хейлунда до старта сезона в АПЛ.

По информации The Telegraph, «МЮ» решил отказаться от идеи подписания и сделал Хейлунда главной целью этим летом. В клубе верят, что сможет раскрыть потенциал 20-летнего форварда.

Переговоры с «Аталантой» продвигаются, и в « » уверены, что трансфер Хейлунда будет закрыт до старта нового сезона 14 августа.

На готовность итальянского клуба отпустить Хейлунда также указывает договоренность о трансфере нападающего «Альмерии» Эль-Билаля Туре.

Ранее сообщалось, что «МЮ» предложил за Хейлунда 50+10 миллионов евро, однако « » рассчитывает получить не менее 70 млн евро. Личный контракт датчанина с «МЮ» уже согласован.

В прошедшем сезоне Серии А Хейлунд провел 32 матча и забил 9 голов. Его статистика доступна здесь.