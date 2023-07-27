«МЮ» надеется купить Хейлунда до старта АПЛ. Из-за форварда «Аталанты» отказались от Кейна
«Манчестер Юнайтед» надеется подписать Расмуса Хейлунда до старта сезона в АПЛ.
По информации The Telegraph, «МЮ» решил отказаться от идеи подписания Харри Кейна и сделал Хейлунда главной целью этим летом. В клубе верят, что Эрик тен Хаг сможет раскрыть потенциал 20-летнего форварда.
Переговоры с «Аталантой» продвигаются, и в «Манчестер Юнайтед» уверены, что трансфер Хейлунда будет закрыт до старта нового сезона АПЛ 14 августа.
На готовность итальянского клуба отпустить Хейлунда также указывает договоренность о трансфере нападающего «Альмерии» Эль-Билаля Туре.
Ранее сообщалось, что «МЮ» предложил за Хейлунда 50+10 миллионов евро, однако «Аталанта» рассчитывает получить не менее 70 млн евро. Личный контракт датчанина с «МЮ» уже согласован.
В прошедшем сезоне Серии А Хейлунд провел 32 матча и забил 9 голов. Его статистика доступна здесь.
отказались, потому что не могут подписать из-за ФФП