Гюлер пожертвовал отпуском, чтобы пройти с «Реалом» предсезонную подготовку. 18-летний хавбек хочет освоиться в команде как можно быстрее
Арда Гюлер отказался от отпуска, чтобы подготовиться к новому сезону с «Реалом».
Как передает As со ссылкой на журналиста Роберто Моралеса, у Гюлера оставалась одна неделя отпуска, поскольку 18-летний полузащитник был вызван в сборную Турции на матчи квалификации Евро-2024. Однако Гюлер сообщил руководству «Реала», что вернется из отпуска раньше, чтобы начать предсезонную подготовку и влиться в команду как можно скорее.
Арда Гюлер перешел в «Реал» из «Фенербахче», подписав соглашение до 2029 года. Ранее сообщалось, что трансфер обошелся «Реалу» в 20+10 млн евро.
П.С. с его презентации прошло всего лишь 2 дней, было бы глупо уйти куда нибудь на отдых после этого )))
У него тренером Анчи, который умеет доверять юнцам, это во-первых, а во-вторых, конкурент по позиции Браим, который не выглядит глыбой.. А Родриго уже по ходу прошлого сезона в центре наигрывался, поэтому его не в счёт..
И если все правильно сделать, то Гюлер может повторить путь Вини..
В любом случае, настрой такой радует..