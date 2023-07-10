Гюлер пожертвовал отпуском, чтобы пройти с «Реалом» предсезонную подготовку. 18-летний хавбек хочет освоиться в команде как можно быстрее

Теги Реал Мадрид Ла Лига Фенербахче сборная Турции по футболу высшая лига Турция Арда Гюлер Футбол

Арда Гюлер отказался от отпуска, чтобы подготовиться к новому сезону с «Реалом».

Как передает As со ссылкой на журналиста Роберто Моралеса, у Гюлера оставалась одна неделя отпуска, поскольку 18-летний полузащитник был вызван в сборную Турции на матчи квалификации Евро-2024. Однако Гюлер сообщил руководству «Реала», что вернется из отпуска раньше, чтобы начать предсезонную подготовку и влиться в команду как можно скорее.

Арда Гюлер перешел в «Реал» из «Фенербахче», подписав соглашение до 2029 года. Ранее сообщалось, что трансфер обошелся «Реалу» в 20+10 млн евро.

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6 комментариев

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Ебздрогыч
Амбициозный парнишка, с головой!
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RealJon
Уже хорошо начал, по скорее хочет чувствовать как это надеть футболку Реала и играть с великими как Кроос (он начинает завтра)

П.С. с его презентации прошло всего лишь 2 дней, было бы глупо уйти куда нибудь на отдых после этого )))
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Очень приятно видеть такую мотивацию у новичка. Верится, что покажет себя!
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superduper
Ответ Ебздрогыч
Амбициозный парнишка, с головой!
Тебе в 18 лет контракт Реал если предложил бы, тоже бы про лето забыл. Такой шанс один на миллион.
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dr. cage
Гюлер сечет фишку..
У него тренером Анчи, который умеет доверять юнцам, это во-первых, а во-вторых, конкурент по позиции Браим, который не выглядит глыбой.. А Родриго уже по ходу прошлого сезона в центре наигрывался, поэтому его не в счёт..

И если все правильно сделать, то Гюлер может повторить путь Вини..
В любом случае, настрой такой радует..
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Mark Safa
Ответ Ебздрогыч
Амбициозный парнишка, с головой!
Ты тут как тут)
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