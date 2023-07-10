Гюлер пожертвовал отпуском, чтобы пройти с «Реалом» предсезонную подготовку. 18-летний хавбек хочет освоиться в команде как можно быстрее

Арда Гюлер отказался от отпуска, чтобы подготовиться к новому сезону с «Реалом».

Как передает As со ссылкой на журналиста Роберто Моралеса, у Гюлера оставалась одна неделя отпуска, поскольку 18-летний полузащитник был вызван в сборную Турции на матчи квалификации Евро-2024. Однако Гюлер сообщил руководству « », что вернется из отпуска раньше, чтобы начать предсезонную подготовку и влиться в команду как можно скорее.

перешел в «Реал» из « », подписав соглашение до 2029 года. Ранее сообщалось, что трансфер обошелся «Реалу» в 20+10 млн евро.