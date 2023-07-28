«МЮ» считает Магуайра ключевой фигурой и продаст только за очень крупную сумму. Защитник интересен «Вест Хэму»

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм премьер-лига Англия возможные трансферы Sky Sports Харри Магуайр Скотт Мактоминей Футбол

«Манчестер Юнайтед» не собирается расставаться с Харри Магуайром.

Как сообщает Sky Sports, интерес к подписанию защитника проявляет «Вест Хэм», однако манкунианцы считают бывшего капитана ключевой фигурой и готовы рассматривать только предложения на очень крупную сумму.

То же касается полузащитника Скотта Мактоминея.

«Вест Хэм» думает об аренде обоих игроков, но «МЮ» пока не заинтересован в этом.

«МЮ» хочет за Магуайра не менее 50 млн фунтов. Столько вряд ли кто-то предложит

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38 комментариев

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Евгений - 79
Сейчас пойдут шутки что для каждого человека холодильник очень важен в доме
+46
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Владимир Туаев
Как бы не отпугнули единственного претендента такими заявлениями
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Donald J. Trump
Конечно Харри Магвайа - ключевая фигура, видео с ним заполнен весь ТикТок.
+16
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Король Предголевых
Назвать в переговорах ключевым игроком того, кто практически не играет, побил все возможные антирекорды, стал главным мемом, лишился капитанской повязки, в надежде впарить за неадекватный ценник... План надёжный, вряд ли Вэст Хэм что-то заподозрит))
+7
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Дядя ТУРА
Ответ Евгений - 79
Сейчас пойдут шутки что для каждого человека холодильник очень важен в доме
а разве это не так??
+10
-4
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Акира_1
Ответ Ben Shelton
ключевой фигурой? типа ферзя? но как минимум по росту реально ферзь)
Это чтоб цену набить, мол МЮ он самим нужен и отпустят лишь за хорошую цену, только все видят блеф. 😄
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Ben Shelton
ключевой фигурой? типа ферзя?
но как минимум по росту реально ферзь)
+3
0
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Gunnar Solskjaer
Ответ Ben Shelton
ключевой фигурой? типа ферзя? но как минимум по росту реально ферзь)
и ходит так же
+3
0
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Алексей Попов
Ответ Евгений - 79
Сейчас пойдут шутки что для каждого человека холодильник очень важен в доме
Готово.
+4
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Pakazs
Остальные 19 команд АПЛ открывают шампанское )
+2
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Алексей Гусев
выставить на трансфер и требовать? Прекрасная логика владельцев МЮ
+2
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Pravdorub Victorovich
"Считают ключевой фигурой". За такие гнилые лживые статьи нужно хотя бы минусами авторов заваливать. На счет Магуайра всем понятно, что при Тен Хааге он будет лишь иногда на замену выходить. И капитанской повязки принудительно лишился так же по мнению тренера. Какая ключевая фигура, сумасшедшие желтовики??
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Донат Голицин
Конечно ключевой они на ставке что мю забьет в свои ворота только трансферы и вывозят
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VVUBWD
Продам шкаф. Дорого
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Glukinho
Ответ Евгений - 79
Сейчас пойдут шутки что для каждого человека холодильник очень важен в доме
но правда же
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deadjoker
Ответ Евгений - 79
Сейчас пойдут шутки что для каждого человека холодильник очень важен в доме
В пятницу вечером холодильник не просто важен, это стратегическое место :)
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Вячеслав Новиков-Володько
Ну раз ключевая фигура, то оставляйте себе
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Аркадий Аркадич
Он создает гравитацию, которая не позволяет всем разлететься?
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angliiskiilion
Ответ Владимир Туаев
Как бы не отпугнули единственного претендента такими заявлениями
Харри Магвая - *зей бин ˈспендин моуст зеэ лайвз ˈливин ин зэ ˈгэнстэз ˈпэрэдайс
зей бин ˈспендин моуст зеэ лайвз ˈливин ин зэ ˈгэнстэз ˈпэрэдайс*
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Mark Avrelii
Когда это дефицит на деревья был?
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Любезный Коссутий
главный на лавке, как-никак. ВХ придется раскошелиться.
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Eclatsport
Талисман!
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Алексей Дрожжин
ключевая фигура во всех бедах команды?
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Lavinka
Правильная позиция .
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aseke
Старый и надежный холодильник, прослужит еще долго.
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