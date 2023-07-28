«МЮ» считает Магуайра ключевой фигурой и продаст только за очень крупную сумму. Защитник интересен «Вест Хэму»
«Манчестер Юнайтед» не собирается расставаться с Харри Магуайром.
Как сообщает Sky Sports, интерес к подписанию защитника проявляет «Вест Хэм», однако манкунианцы считают бывшего капитана ключевой фигурой и готовы рассматривать только предложения на очень крупную сумму.
То же касается полузащитника Скотта Мактоминея.
«Вест Хэм» думает об аренде обоих игроков, но «МЮ» пока не заинтересован в этом.
«МЮ» хочет за Магуайра не менее 50 млн фунтов. Столько вряд ли кто-то предложит
но как минимум по росту реально ферзь)
зей бин ˈспендин моуст зеэ лайвз ˈливин ин зэ ˈгэнстэз ˈпэрэдайс*