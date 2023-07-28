«МЮ» считает Магуайра ключевой фигурой и продаст только за очень крупную сумму. Защитник интересен «Вест Хэму»

«Манчестер Юнайтед» не собирается расставаться с Харри Магуайром.

Как сообщает Sky Sports, интерес к подписанию защитника проявляет «Вест Хэм», однако манкунианцы считают бывшего капитана ключевой фигурой и готовы рассматривать только предложения на очень крупную сумму.

То же касается полузащитника .

« » думает об аренде обоих игроков, но « » пока не заинтересован в этом.

«МЮ» хочет за Магуайра не менее 50 млн фунтов. Столько вряд ли кто-то предложит