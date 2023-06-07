«Вест Хэм» забил «Фиорентине» с пенальти за игру Бираги рукой. В 1-м тайме ему разбили голову брошенным с трибун стаканом

«Вест Хэм» реализовал пенальти в финальном матче Лиги конференций против «Фиорентины».

На 58-й минуте хавбек лондонцев Джеррод Боуэн грудью принял мяч в штрафной, и тот отскочил в руку защитнику «фиалок» .

Главный судья сперва позволил продолжить игру, но затем ознакомился с видеоповтором и назначил одиннадцатиметровый.

Хавбек Саид Бенрахма открыл счет ударом с точки в правый от себя угол ворот.

В первом тайме Бираги был атакован фанатами, забросавшими футболиста стаканами.

Лига конференций. Финал. «Вест Хэм» против «Фиорентины». 1:0 – Бенрахма забил с пенальти! Онлайн-трансляция

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