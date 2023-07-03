Николай Левников: «Новое правило офсайда — шаг в пользу атакующего футбола»

Николай Левников высказался о возможном изменении правила офсайда в футболе.

— На протяжении многих лет все изменения правил были направлены на то, чтобы дать преимущество атакующему футболу. Но когда ввели ВАР и стали определять «вне игры» по факту — фиксировать маленькую часть тела, кусочек пятки, головы — то сделали огромный шаг назад, на мой взгляд. Именно с точки зрения философии футбола.

Я давно об этом говорил. Техника стала ловить миллиметровые офсайды, по-другому же она не может. Это ударило по атакующему футболу: стало больше офсайдов, меньше голов. Раньше, до эпохи ВАР, когда арбитр сомневался, ему надо было принимать решение в пользу атаки – таковы были рекомендации.

То, что предлагают сейчас Венгер и его единомышленники, — выход из ситуации, правильное решение. Фиксировать «вне игры» только в том случае, если все тело атакующего игрока находится ближе к воротам, чем тело защищающегося. Это в пользу атакующего футбола.

— Еще раз зафиксируем: что офсайд, что не офсайд в новой версии?

— Если часть тела защитника — любая, кроме руки — будет перекрывать тело нападающего, это не будет считаться «вне игры». То есть, если голова форварда намного впереди, а ноги на одной линии с защитником, это не офсайд. Только если атакующий игрок целиком «отклеился» от защищающегося и ближе к воротам в момент передачи — это офсайд.

— Такое решение повысит результативность?

— Думаю, да. Конечно, найдутся тренеры — умные, аналитически мыслящие, которые придумают, как нивелировать это преимущество атакующей команды. Но это произойдет не сразу. Тут важна идея.

Все равно так быстро новое правило не введут. Пока это эксперимент, понадобится время на то, чтобы оценить его и решить, нужен ли он футболу, – сказал главный инструктор судейского комитета РФС.