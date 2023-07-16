Майк Дин завершил карьеру арбитра. У него 553 матча в АПЛ с 2000 года

Теги премьер-лига Англия судьи Майк Дин видеоповторы Футбол

Арбитр Майк Дин завершит карьеру этим летом.

Об этом объявила организация Professional Game Match Officials Limited, отвечающая за судейство в Англии.

«PGMOL признательна Майку Дину за его достижения и огромный вклад в судейство и в футбол как таковой.

Благодарим Майка за преданность организации на протяжении долгого времени и желаем ему всяческих успехов в будущем», – говорится в заявлении PGMOL.

Майк Дин работал на матчах АПЛ с 2000 года. 55-летний арбитр отсудил 553 матча в лиге в качестве главного арбитра. В сезоне-2022/23 Дин работал только в качестве ВАР.

15 комментариев

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Арман Мартиросян
Хорошие новости. Один из худших арбитров. Хотя судейский корпус не заметит потерю бойца, таких клоунов там не мало ещё.
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The Best
Легенда Тоттенхэма,помню тот матч Челси - Тоттенхэм (ещё при Тухеле) когда этот слоупок не заметил фолов на Хаверце и Кукурелье перед голами шпор.Второго просто взяли за волосы и повалили на землю и ноль внимания от судьи на вар,да и Тейлор тоже ничего якобы не заметил.
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llolishe
Дин был причастен к успеху аж двух манчестерских клубов
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Акира_1
Позорный корпус свистков постепенно пустеет.
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Garikus89
Каждый раз, когда критикуют наших матрасов, я вспоминаю, что в АПЛ 20 лет судил Майк Дин, причем ему так и не запихнули свисток в задницу, хотя поводов он давал массу, и как-то сразу спокойнее становится)
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Покерный Футбол
Ответ Garikus89
Каждый раз, когда критикуют наших матрасов, я вспоминаю, что в АПЛ 20 лет судил Майк Дин, причем ему так и не запихнули свисток в задницу, хотя поводов он давал массу, и как-то сразу спокойнее становится)
Вообще то ему запихивали свисток в одно место,было дело) Просто он посмел поднять руку на «Святое»так скажем))
в апреле (день не помню) 2010-го на Трафорде был матч МЮ-Челси, Дин там порядочно накосячил в пользу синих и МЮ проиграл 1-2, и разумеется после этого сэр Алекс нафиг его выкинул из АПЛ и год он судил Чемпионшип.
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Бестолковый свисток.
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DolJun
легенда сити) ждем еще ухода тейлора
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0mertas626
неплохо так, до 55 лет судил в АПЛ... мощный дядя
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Как вчера помню 12 декабря 2009 года, вечерний дождливый Сток, где местные дрова понимают техничных футболистов Уиган Атлетик. Ничейный счёт 2:2, уже идет компенсированное время, как вдруг дельфин Синклейр ныряет в штрафной Стока, и свисток Дин не колеблясь указывает на точку. Но благо кривоногий Родальега бьёт по стаффордширским воробьям, и справедливость восторжествует, сохранив очко обоим этим великим клубам.
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Артем Алмазов
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Бестолковый свисток.
Беспонтовый пирожок.
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