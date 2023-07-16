Майк Дин завершил карьеру арбитра. У него 553 матча в АПЛ с 2000 года
Арбитр Майк Дин завершит карьеру этим летом.
Об этом объявила организация Professional Game Match Officials Limited, отвечающая за судейство в Англии.
«PGMOL признательна Майку Дину за его достижения и огромный вклад в судейство и в футбол как таковой.
Благодарим Майка за преданность организации на протяжении долгого времени и желаем ему всяческих успехов в будущем», – говорится в заявлении PGMOL.
Майк Дин работал на матчах АПЛ с 2000 года. 55-летний арбитр отсудил 553 матча в лиге в качестве главного арбитра. В сезоне-2022/23 Дин работал только в качестве ВАР.
в апреле (день не помню) 2010-го на Трафорде был матч МЮ-Челси, Дин там порядочно накосячил в пользу синих и МЮ проиграл 1-2, и разумеется после этого сэр Алекс нафиг его выкинул из АПЛ и год он судил Чемпионшип.