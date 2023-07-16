Майк Дин завершил карьеру арбитра. У него 553 матча в АПЛ с 2000 года

Арбитр Майк Дин завершит карьеру этим летом.

Об этом объявила организация Professional Game Match Officials Limited, отвечающая за судейство в Англии.

«PGMOL признательна Майку Дину за его достижения и огромный вклад в судейство и в футбол как таковой.

Благодарим Майка за преданность организации на протяжении долгого времени и желаем ему всяческих успехов в будущем», – говорится в заявлении PGMOL.

работал на матчах с 2000 года. 55-летний арбитр отсудил 553 матча в лиге в качестве главного арбитра. В сезоне-2022/23 Дин работал только в качестве ВАР.