Судья после ВАР поставил пенальти в ворота «Сити» за игру рукой Грилиша. Бруну сравнял счет в финале Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» с пенальти забил «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

На 31-й минуте матча главный судья поставил одиннадцатиметровый в ворота «Сити», посмотрев видеоповтор после подсказки арбитра ВАР.

Полузащитник « » сыграл рукой в штрафной площади, пытаясь помешать защитнику « » Аарону Уан-Биссаке принять мяч.

подошел в точке, развел мяч и вратаря соперника по разным углам и сравнял счет.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, перерыв).

Изображение: кадр из трансляции

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