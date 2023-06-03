Судья после ВАР поставил пенальти в ворота «Сити» за игру рукой Грилиша. Бруну сравнял счет в финале Кубка Англии

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии судьи Пол Тирни Джек Грилиш видеоповторы Бруну Фернандеш Аарон Уан-Биссака Футбол

«Манчестер Юнайтед» с пенальти забил «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

На 31-й минуте матча главный судья Пол Тирни поставил одиннадцатиметровый в ворота «Сити», посмотрев видеоповтор после подсказки арбитра ВАР.

Полузащитник «Ман Сити» Джек Грилиш сыграл рукой в штрафной площади, пытаясь помешать защитнику «МЮ» Аарону Уан-Биссаке принять мяч.

Бруну Фернандеш подошел в точке, развел мяч и вратаря соперника по разным углам и сравнял счет.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, перерыв).

Изображение: кадр из трансляции

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61 комментарий

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munkz
Рука в неестественном положении, поменяла ход мяча. В чем ошибка? Вспомните ЧМ-2018 и момент Дзюба-Пике, там почему-то вопросов не было ни у кого.
+56
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+44
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Сикарио
Чистая пенка, все верно.
+42
-18
+24
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Блуждающий странник
Ответ Mascerano
Пока судья лучший игрок в мю
Очевидный пеналь. Нет глаз?
+36
-20
+16
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Алекс Мелкумян
Ща Демикелес в комментариях скажет что руки не было и это Уэбб виноват, опять за МЮ пенальти ставит
+12
-3
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Mascerano
Пока судья лучший игрок в мю
+54
-48
+6
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Sergey Pak
Ответ Mascerano
Расстояние от удара до руки Грилиша минимальное. Нет глаз?
руки не надо поднимать,это не баскетбол
+6
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sintenced
Ответ Iamliam
Кратко об эпизоде: идет навес в штрафную, Фред играет в мяч головой, после чего мяч взлетает и касается кончиков пальцев Грилища, чья руки после прыжка оказалась приподнятой, и НЕ меняет направление. Решение судьи: это 100% пенальти(он смотрел ВАР) Если это пенальти, то я вообще ничего не понимаю в футболе и футбольной физике, хотя играю уже 20 лет. Как имея повторы, можно такое ставить?! Английские судьи снова доказали что они 🤡
Ты и правда вообще ничего не понимаешь в футболе: это не Фред, а Уан-Биссака.
+6
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Собака-буддист
Жк ван бисаке тоже бред
Какие же слепые судьи в Англии
+16
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Сикарио
Ответ munkz
Рука в неестественном положении, поменяла ход мяча. В чем ошибка? Вспомните ЧМ-2018 и момент Дзюба-Пике, там почему-то вопросов не было ни у кого.
просто там мухосранские барсаглоры болели за своих, а тут за Пепа))
+10
-7
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MUthebest
Ответ Mascerano
Пока судья лучший игрок в мю
ну да, первый подкат МЮ и тут же желтая.
грязные фолы, чтобы сорвать быстрый выход МЮ, просто фолы
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Russel
Ответ uralfan96
Почему это в неестественно? Ты выпрыгиваешь всегда с руками по швам во время всего полёта?! Я не говорю, что пенальти левый, но почему рука в такой динамике для вас в неестественном положении?
Конечно же все выпрыгивают, держа руки выше головы😂
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Tun
Ответ Блуждающий странник
Очевидный пеналь. Нет глаз?
Для них вытянутая рука в штрафной уже не аргумент, а вот нырки голубых дельфинов не замечают
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Dmitry__HiLL
Ответ Блуждающий странник
Очевидный пеналь. Нет глаз?
Глоры Сити просто не знают футбольных правил в принципе.
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TowelieRU
Объясните, почему это пенальти, а в матче Севилья - Рома игра рукой - не пенальти? В чём принципиальное отличие этих двух моментов?
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DolJun
Ответ Russel
Конечно же все выпрыгивают, держа руки выше головы😂
грилиш просто исполнял тектоник, иначе не ясно как у кого-то это может быть естественным положением)
+3
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Евгений Блажес
Второй тайм Сити взвинтит темп. МЮ на пределе за мячиком носится и наблюдает. Пенальти за попадание мячом в руку игрока, находящегося в воздухе и меньше метра от мяча - смешно. Куда ему деть руки при прыжке? Тем более даже момент удара головой увидеть не успел, миллисекунда.
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Роберт Валанцаска
Чистейший пенальти. Рука увеличивает площадь тела, в неестественном положении, мяч в нее попадает, случайно или нет, никакой разницы.
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waltishin
"сыграл рукой" очень точное выражение! Хорошо, что автор этого поста видел момент.
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SegaYasch
Ответ Ashnoet
КДБ явно свалили в штрафной - не смотрит. Логика топ
Там пенальти и близко не было: и Фред и Де Брейне вступают в борьбу за мяч, мяч не находится ни под чьим контролем, Фред ставит ногу первым - Де Брейне в нее врезается. Это не фол
А вот желтую Каземиро просмотрел, когда он Аканджи на ногу наступил еще и фол не в ту сторону поставил
Желтая АВБ левая - Грилиш хорошо сыграл раненого. Фол там был, но не на желтую
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cp5ffmxpd8
Даешь второй пеналь! И третий! САФ на трибуне!
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AndrewBegoun
Прежде чем ответить на вопрос был пенальти или нет ответьте на вопрос была ли там вообще опасная ситуация? В последнее время чиновники от футбола придумывают кучу глупых, ничем не обоснованных правил. Прижатая-неприжатая, естественное положение-неестественное и тд. Все просто забыли о первоначальном законе, которое и лежит в названии этого правила: игра рукой. Теперь ответьте на вопрос: была ли в том эпизоде, действительно, игра рукой? Мяч нашел руку или рука мяч?
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Аморалинни
Ответ Iamliam
Ты рассматриваешь это правило в отрыве от эпизода, и расстояние там было минимальное между игроками. Оба игрока выпрыгивали за мячом - невозможно прыгнуть в борьбе за мяч не используя руки. Сколько же здесь диванных экспертов.
Грилиш поднимал руку уже в момент приземления🤡🤡🤡🤡
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Торт Спартак
Ответ SegaYasch
Там пенальти и близко не было: и Фред и Де Брейне вступают в борьбу за мяч, мяч не находится ни под чьим контролем, Фред ставит ногу первым - Де Брейне в нее врезается. Это не фол А вот желтую Каземиро просмотрел, когда он Аканджи на ногу наступил еще и фол не в ту сторону поставил Желтая АВБ левая - Грилиш хорошо сыграл раненого. Фол там был, но не на желтую
Андре Виллаш Боаш?)
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DolJun
Ответ TowelieRU
Объясните, почему это пенальти, а в матче Севилья - Рома игра рукой - не пенальти? В чём принципиальное отличие этих двух моментов?
принципиальное отличие двух моментов - судья. там тейлор топил рому, поэтому даже смотреть не стали, тут финал кубка англии и ошибка будет стоить куда дороже, чем оскорбление от моура и кучки римских люмпенов, поэтому посмотрели и приняли верное решение.
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SegaYasch
Ответ celebrity
Левейшая пенка. Там вообще никакой опасности не было без этого случайного касания! Зато откровенный фол Фреда на КДБ в штрафной, где тот играл не в мяч, а в игрока - никакого ВАР! Ну и Каземиро без ЖК - ничего нового
Если опасности нет, то можно руками размахивать?

Рука в неестественном положении изменяет траекторию мяча - пенальти. С детского сада учат не размахивать руками в штрафной чтобы не прилетело ничего. Причем очень глупый пенальти

На КДБ фола не было - там скорее сам КДБ мог сфолить. Оба идут на мяч, Фред первым ставить ногу, КДБ в эту же ногу врезается

А вот Каземиро без желтой это конечно интересно - на Аканджи как раз на нее наработал
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