Судья после ВАР поставил пенальти в ворота «Сити» за игру рукой Грилиша. Бруну сравнял счет в финале Кубка Англии
«Манчестер Юнайтед» с пенальти забил «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.
На 31-й минуте матча главный судья Пол Тирни поставил одиннадцатиметровый в ворота «Сити», посмотрев видеоповтор после подсказки арбитра ВАР.
Полузащитник «Ман Сити» Джек Грилиш сыграл рукой в штрафной площади, пытаясь помешать защитнику «МЮ» Аарону Уан-Биссаке принять мяч.
Бруну Фернандеш подошел в точке, развел мяч и вратаря соперника по разным углам и сравнял счет.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, перерыв).
Изображение: кадр из трансляции
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Какие же слепые судьи в Англии
грязные фолы, чтобы сорвать быстрый выход МЮ, просто фолы
А вот желтую Каземиро просмотрел, когда он Аканджи на ногу наступил еще и фол не в ту сторону поставил
Желтая АВБ левая - Грилиш хорошо сыграл раненого. Фол там был, но не на желтую
Рука в неестественном положении изменяет траекторию мяча - пенальти. С детского сада учат не размахивать руками в штрафной чтобы не прилетело ничего. Причем очень глупый пенальти
На КДБ фола не было - там скорее сам КДБ мог сфолить. Оба идут на мяч, Фред первым ставить ногу, КДБ в эту же ногу врезается
А вот Каземиро без желтой это конечно интересно - на Аканджи как раз на нее наработал