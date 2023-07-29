Мостовой об африканцах: «Меня поражала физическая мощь, но им не всегда хватало интеллекта, чем отличались российские футболисты»

Теги Бенфика премьер-лига Россия Александр Мостовой Матч ТВ Футбол

Александр Мостовой назвал различия между африканскими и российскими футболистами.

– С африканцами непросто играть?

– Конечно, с ними непросто. Они довольно мощные ребята. Есть такие короткие примеры, когда мы забегали в раздевалку, а потом шли в зал качаться или что‑то еще делать, то африканцы никогда не заходили в этот зал.

Ну, а потом, когда они раздевались в раздевалке, спрашивали у них: «Вы спите что‑ли в этом зале?» Они говорят, что вообще не знают, что это такое. Это все природная мощь.

– Какой самый мощный или техничный африканец, с которым ты играл?

– Сразу не могу вспомнить, было очень много партнеров начиная с «Бенфики». Потом была Франция и Италия... В каждой команде у меня было по десять, а может и больше таких игроков. Другое дело, а кого из них называть? Ведь есть французы, которых можно назвать африканцами.

Их очень много было. Меня поражала физическая мощь, но им не всегда хватало интеллекта, чем наоборот отличались российские футболисты, – сказал бывший футболист сборной России.

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11 комментариев

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bel01
говоря об игровом интеллекте, следует иметь ввиду далеко не всех, а лишь редких, единичных наших футболистов.
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bel01
Ответ Варюжки Булыкина
Мостовой и интеллект - оксюморон )
Как человек - да. Как футболист он был очень умным, тонким и техничным игроком.
+9
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Jadie James
Интеллект российских футболистов - оскорбление слово "интеллект"
+6
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леннорыч-абрамович
Невооружённым глазом виден тренерский подход к определению ведущих качеств разных игроков. Мостовой - отличный тренер, но ему это не надо, ему 54 года.
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Сергей Орлов
Александр, один момент, вы в Италии не играли)
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леннорыч-абрамович
Он же не играл в Италии?!
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Максат Тобыш
Футболист и интеллект?
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Кирилл.С-Пб
Вон, Лукака прёт как танк без интеллекта и ничего. Главное, на контракте крестик может поставить
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Андрей Федоров
Ответ Георгий Кузьминых
Интеллект, ага особенно у Мостового
Ну ты то наверное более интеллектуал, да ?
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