Мостовой об африканцах: «Меня поражала физическая мощь, но им не всегда хватало интеллекта, чем отличались российские футболисты»

Александр Мостовой назвал различия между африканскими и российскими футболистами.

– С африканцами непросто играть?

– Конечно, с ними непросто. Они довольно мощные ребята. Есть такие короткие примеры, когда мы забегали в раздевалку, а потом шли в зал качаться или что‑то еще делать, то африканцы никогда не заходили в этот зал.

Ну, а потом, когда они раздевались в раздевалке, спрашивали у них: «Вы спите что‑ли в этом зале?» Они говорят, что вообще не знают, что это такое. Это все природная мощь.

– Какой самый мощный или техничный африканец, с которым ты играл?

– Сразу не могу вспомнить, было очень много партнеров начиная с «Бенфики». Потом была Франция и Италия... В каждой команде у меня было по десять, а может и больше таких игроков. Другое дело, а кого из них называть? Ведь есть французы, которых можно назвать африканцами.

Их очень много было. Меня поражала физическая мощь, но им не всегда хватало интеллекта, чем наоборот отличались российские футболисты, – сказал бывший футболист сборной России.